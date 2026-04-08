فينسنت كومباني يفاجئ بإشادة كبيرة بفينيسيوس جونيور بعد فوز بايرن ميونخ على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أشاد فينسنت كومباني بشخصية فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بعد أن حقق فريقه بايرن ميونيخ فوزًا حاسمًا بنتيجة 2-1 في دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو. وأكد المدرب البلجيكي أن حماية المواهب الفريدة مثل المهاجم البرازيلي تظل أهم من أي نتيجة، لا سيما عقب الادعاءات الأخيرة بتعرض نجم مدريد لإساءات عنصرية.

  • كومباني يحيّي نجم ريال مدريد

    ضمن بايرن أفضلية ضئيلة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أداء حاسم في العاصمة الإسبانية. وانطلق فريق كومباني إلى التقدم بهدفين عبر لويس دياز وهاري كين العائد، قبل أن يقلّص هدف متأخر من كيليان مبابي الفارق لأصحاب الأرض. وبعد المباراة، قدّم كومباني إشادة غير متوقعة بفينيسيوس، الذي التقاه للمرة الأولى خلال عناق ودّي على خط التماس قبل الشوط الثاني.

    الإنسانية فوق النتائج الرياضية

    في مقابلة صريحة بعد المباراة مع أمازون برايم، شدّد كومباني على أن احترامه لمهاجم مدريد يتجاوز حدود الملعب.

    وفي معرض حديثه عن لقائه معه على خط التماس وأهمية وجوده في المباراة، قال كومباني: «كانت تلك أول مرة ألتقيه. يجب أن يبقى فيني كما هو تماماً. لديه دعمي الكامل - بغض النظر عمّا إذا كان لاعباً منافساً أم لا. أنت بحاجة إلى لاعبين مختلفين. نحن نستمتع بنجاح هؤلاء اللاعبين. كان الأمر نفسه مع فرانك ريبيري في بايرن. يحق لك أن تكون لديك وجهة نظر، لكن يجب ألا تتجاوز خطاً أبداً».

  • موقف ضد الإساءة العنصرية

    تنبع تعليقات كومباني الداعمة من دفاعه الطويل الأمد عن حماية اللاعبين، ولا سيما عقب حادثة عنصرية مزعومة شملت فينيسيوس وجيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا في فبراير. وكان المدرب البلجيكي قد ألقى سابقًا مونولوجًا قويًا استمر قرابة 12 دقيقة حول هذا الموضوع، مستندًا إلى جذوره للحديث عن القضايا المنهجية.

    ومؤكدًا قناعته بأن كرامة اللاعب تفوق النتائج التنافسية، اختتم مدرب بايرن حديثه قائلًا: «لهذا السبب لدي الكثير من الاحترام لفيني. بالطبع، لا أريده أن يلعب جيدًا جدًا ضدنا، لكن هذا الاحترام سيظل دائمًا فوق النتيجة».

    ينتقل الضغط إلى ميونخ

    يلتقي العملاقان الأوروبيان مجددًا الأربعاء المقبل في أليانز أرينا، حيث يتعيّن على بايرن الدفاع عن تقدّمه بهدف واحد لبلوغ نصف النهائي. وقبل مباراة الإياب، يواجه مدريد اختبارًا محليًا أمام جيرونا لاستعادة حسّه الحاسم، فيما يسافر بايرن إلى سانت باولي للحفاظ على زخمه في البوندسليغا. وسيحذر فريق كومباني من انتفاضة مدريد، ولا سيما مع فينيسيوس ورفاقه المتحمسين لقلب العجز في مواجهة يتوقع أن تكون مثيرة.

