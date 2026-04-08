Getty/GOAL
ترجمه
فينسنت كومباني يفاجئ بإشادة كبيرة بفينيسيوس جونيور بعد فوز بايرن ميونخ على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
كومباني يحيّي نجم ريال مدريد
ضمن بايرن أفضلية ضئيلة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أداء حاسم في العاصمة الإسبانية. وانطلق فريق كومباني إلى التقدم بهدفين عبر لويس دياز وهاري كين العائد، قبل أن يقلّص هدف متأخر من كيليان مبابي الفارق لأصحاب الأرض. وبعد المباراة، قدّم كومباني إشادة غير متوقعة بفينيسيوس، الذي التقاه للمرة الأولى خلال عناق ودّي على خط التماس قبل الشوط الثاني.
- Getty Images Sport
الإنسانية فوق النتائج الرياضية
في مقابلة صريحة بعد المباراة مع أمازون برايم، شدّد كومباني على أن احترامه لمهاجم مدريد يتجاوز حدود الملعب.
وفي معرض حديثه عن لقائه معه على خط التماس وأهمية وجوده في المباراة، قال كومباني: «كانت تلك أول مرة ألتقيه. يجب أن يبقى فيني كما هو تماماً. لديه دعمي الكامل - بغض النظر عمّا إذا كان لاعباً منافساً أم لا. أنت بحاجة إلى لاعبين مختلفين. نحن نستمتع بنجاح هؤلاء اللاعبين. كان الأمر نفسه مع فرانك ريبيري في بايرن. يحق لك أن تكون لديك وجهة نظر، لكن يجب ألا تتجاوز خطاً أبداً».
موقف ضد الإساءة العنصرية
تنبع تعليقات كومباني الداعمة من دفاعه الطويل الأمد عن حماية اللاعبين، ولا سيما عقب حادثة عنصرية مزعومة شملت فينيسيوس وجيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا في فبراير. وكان المدرب البلجيكي قد ألقى سابقًا مونولوجًا قويًا استمر قرابة 12 دقيقة حول هذا الموضوع، مستندًا إلى جذوره للحديث عن القضايا المنهجية.
ومؤكدًا قناعته بأن كرامة اللاعب تفوق النتائج التنافسية، اختتم مدرب بايرن حديثه قائلًا: «لهذا السبب لدي الكثير من الاحترام لفيني. بالطبع، لا أريده أن يلعب جيدًا جدًا ضدنا، لكن هذا الاحترام سيظل دائمًا فوق النتيجة».
- AFP
ينتقل الضغط إلى ميونخ
يلتقي العملاقان الأوروبيان مجددًا الأربعاء المقبل في أليانز أرينا، حيث يتعيّن على بايرن الدفاع عن تقدّمه بهدف واحد لبلوغ نصف النهائي. وقبل مباراة الإياب، يواجه مدريد اختبارًا محليًا أمام جيرونا لاستعادة حسّه الحاسم، فيما يسافر بايرن إلى سانت باولي للحفاظ على زخمه في البوندسليغا. وسيحذر فريق كومباني من انتفاضة مدريد، ولا سيما مع فينيسيوس ورفاقه المتحمسين لقلب العجز في مواجهة يتوقع أن تكون مثيرة.