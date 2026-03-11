هدفان، تمريرة حاسمة، ومواقف خطيرة لا حصر لها: بعد فوز بايرن ميونيخ 6-1 على أتالانتا بيرغامو، تم اختيار مايكل أوليس كأفضل لاعب في المباراة. بالنسبة للاعب الفرنسي الانطوائي، كان ذلك له عواقب غير سارة، حيث اضطر إلى القيام بالكثير من الأنشطة العامة. لا يبدو أن هناك ما يثير اشمئزازه أكثر من ذلك.
ترجمه
فينسنت كومباني يجري مقارنة مفاجئة! إنجاز جديد لمايكل أوليز في مهرجان أهداف بايرن ميونيخ أمام أتالانتا
رجل المباراة
في الصور الإلزامية لرجلالمباراة، يبدو أوليس وكأنه تلقى كومة من الأطباق المتسخة بدلاً من الكأس الفضية مع طلب غسلها. ثم، وكأن ذلك لم يكن كافياً، تم إرساله لإجراء مقابلة مع قناة CBS الناطقة باللغة الإنجليزية.
الكرة الذهبية؟ مايكل أوليز: "أولاً الجوائز"
رحب به الخبراء الأسطوريون جيمي كاراغر وتييري هنري ومايكا ريتشاردز بالتصفيق وهتافات "مايكل! مايكل!". ابتسم أوليس. ثم نجح ريتشاردز في تحقيق ما لم تنجح فيه الكأس: جعل أوليس يضحك - عندما أخبر الجميع أنه قابله مؤخرًا في مطعم. ("لم يفعل شيئًا خاطئًا، فقط استمتع بطعام لذيذ.")
من كان يتوقع مقابلة متقلبة بسبب هذا الاستقبال الحافل بالنجاح والطرفة اللطيفة، خاب أمله. أجاب أوليس بعبارات مقتضبة كالمعتاد. لكن على الأقل كان هناك تقدم طفيف مقارنة بمقابلة تلفزيونية أجريت معه أثناء فترة لعبه في كريستال بالاس، والتي انتشرت على نطاق واسع باعتبارها "أسوأ مقابلة على الإطلاق". أو مقابلة أجريت معه بعد وصوله إلى ميونيخ بفترة وجيزة، عندما اضطر زميله جمال موسيالا إلى الإجابة عن جميع الأسئلة نيابة عن أوليس.
هذه المرة، أوضح اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا أن "هدف نادٍ مثل بايرن هو الفوز بكل شيء". وماذا عن فرصه في الفوز بجائزة الكرة الذهبية؟ "أنا لا أركز على ذلك. الموسم لا يزال طويلًا. إذا حدث ذلك، فسيكون أمرًا رائعًا. لكن الأهم هو الفوز بالبطولات".
- Getty Images
لا أحد في أوروبا يقدم تمريرات حاسمة أكثر من مايكل أوليس
على أي حال، فإن إحصائياته تضع أوليس تلقائيًا في دائرة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية. في 37 مباراة، سجل الجناح الأيمن 41 نقطة. 15 هدفًا و26 تمريرة حاسمة، لم يحقق أي لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا عددًا أكبر من التمريرات الحاسمة. يحتاج أوليس الآن إلى ثلاث نقاط فقط ليتجاوز رصيده البالغ 43 نقطة في موسمه الأول مع بايرن ميونيخ.
على الرغم من هذه الأرقام المثيرة للإعجاب، حقق أوليس إنجازًا جديدًا بثنائيته في بيرغامو: سجل لأول مرة في مباراة كبيرة في دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ. في الموسم الماضي، لم يسجل أي هدف في مباريات الدوري ضد برشلونة وباريس سان جيرمان، وكذلك في مباريات خروج المغلوب ضد باير ليفركوزن وإنتر ميلان. في هذا الموسم، سجل هدفًا واحدًا فقط ضد بافوس، ولكنه لم يسجل أي هدف ضد تشيلسي أو باريس سان جيرمان أو أرسنال.
هناك إحصائية أخرى تكمل الأداء الرائع لأوليس ضد أتالانتا: فإلى جانب هدفيه ومساعدته وتسجيله أفضل النتائج في جميع المؤشرات الخاصة باللاعبين الهجوميّين، سجل أوليس أيضًا أكبر عدد من الاستحواذات على الكرة في صفوف بايرن ميونيخ (8).
- Getty
فينسنت كومباني يقارن مايكل أوليز بكيفن دي بروين
أبرز المدرب فنسنت كومباني في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة موقف أوليس بشكل صريح: "لقد جاء إلى هنا بذهنية تمنحه الفرصة ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم. إنه يعمل بدرجة عالية من الاهتمام بالتفاصيل".
في الواقع، "لا أريد مقارنة اللاعبين ببعضهم البعض، لأنهم جميعًا مختلفون"، أضاف كومباني، لكنه فعل ذلك احتفالًا بهذا اليوم الكبير - واختار مرشحًا مفاجئًا: "لقد لعبت مع كيفن دي بروين وتابعت مسيرته من موهبة إلى نجم. مثل مايكل، كان لديه أيضًا هذا الاهتمام بالتفاصيل". لعب كومباني ودي بروين معًا لفترة طويلة في مانشستر سيتي والمنتخب البلجيكي.
كان أوليس، الذي يهتم بالتفاصيل، على علم بالطبع في بيرغامو بخطر تعرضه للإيقاف بسبب البطاقات الصفراء. لذلك أخر ركلة ركنية في المرحلة الأخيرة من المباراة حتى حذره الحكم إسبن إسكاس. ما لم يكن هناك عواقب قانونية رياضية، فإن أوليس سيغيب فقط عن مباراة الإياب في دور الـ16 ضد بيرغامو، وسيعود للمشاركة في مباراة ربع النهائي ضد ريال مدريد أو مانشستر سيتي.