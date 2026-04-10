AFP
ترجمه
فينسنت كومباني هو «عين العاصفة» كما يقول الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ إن المدرب «يجعل كل لاعب أفضل»
قيادة بايرن تُشيد بالتأثير المبكر لكومباني
رسّخ كومباني نفسه كأحد أبرز الشخصيات في بايرن، بعدما حظي بدعم قوي من قيادة النادي للتحوّل الذي أشرف عليه في ملعب أليانز أرينا. ويُنسب إلى المدرب البلجيكي، الذي يخوض الآن موسمه الثاني مع عملاق البوندسليغا، أنه أعاد الحيوية إلى أسلوب لعب الفريق وإلى الأجواء داخل المجموعة. ووصف الرئيس التنفيذي لبايرن دريسن كومباني بأنه عنصر استقرار داخل النادي، مشيراً إلى أن قيادته ساعدت الفريق على تجاوز ضغوط المنافسة على أعلى المستويات. ووفقاً لدريسن، فإن شخصية المدرب وهيبته قد كسبتا بالفعل احتراماً واسعاً في أرجاء كرة القدم الأوروبية.
- AFP
عين العاصفة
وفي حديثه إلى Absolut Bayern، استخدم دريسن استعارةً حيّة لوصف تأثير المدرب على الفريق.
وقال موضحًا: «بشخصيته وخبرته المهنية وسلطته الطبيعية، كسب بسرعة احترامًا كبيرًا في أنحاء أوروبا». وأضاف: «فينسنت يؤكد أنه يريد فريقًا بقوة الإعصار – وبالنسبة لي، هو عين العاصفة. والهدوء الذي يشعّه يساعد الفريق أيضًا في المراحل الأكثر صعوبة».
وأضاف: «كومباني مكسب كبير لبايرن ميونخ – كمدرب وكإنسان. لقد أعاد المتعة وفرحة اللعب، ويجعل كل لاعب محترف أفضل، ولاعبونا يثقون به».
بايرن يطارد النجاح على ثلاث جبهات
يأتي تأثير كومباني في مرحلة حاسمة من الموسم، حيث ينافس بايرن على الألقاب الكبرى عبر عدة مسابقات. ويحتل «دي روتن» حالياً صدارة جدول البوندسليغا برصيد 73 نقطة من 28 مباراة، متقدماً بفارق تسع نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.
وعلى الصعيد الأوروبي، عزّز بايرن حظوظه في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما حقق فوزاً خارج أرضه بنتيجة 2–1 على ريال مدريد في ذهاب ربع النهائي. ومنحت أهداف لويس دياز وهاري كين الفريق الألماني أفضلية مهمة قبل مباراة الإياب في ميونيخ. كما لا يزال في سباق كأس ألمانيا (DFB-Pokal)، ليبقي آماله قائمة في تحقيق ثلاثية تاريخية إذا واصل مستواه المميز.
- AFP
ماذا يأتي بعد ذلك؟
يتحوّل اهتمام بايرن الآن مجددًا إلى المنافسات المحلية، إذ يستعد لمواجهة سانت باولي في الدوري الألماني هذا الأسبوع قبل تحويل التركيز مرة أخرى إلى أوروبا. ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب الحاسمة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في 15 أبريل على ملعب أليانز أرينا، حيث سيحاول فريق كومباني الحفاظ على أفضلية مباراة الذهاب وحجز مقعد في نصف النهائي.
ومع اقتراب سباق لقب الدوري الألماني من نهايته واقتراب مباريات الأدوار الإقصائية في كلٍ من دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا، ستكون الأسابيع المقبلة فترة حاسمة لكومباني وتشكيلة بايرن.