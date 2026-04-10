وفي حديثه إلى Absolut Bayern، استخدم دريسن استعارةً حيّة لوصف تأثير المدرب على الفريق.

وقال موضحًا: «بشخصيته وخبرته المهنية وسلطته الطبيعية، كسب بسرعة احترامًا كبيرًا في أنحاء أوروبا». وأضاف: «فينسنت يؤكد أنه يريد فريقًا بقوة الإعصار – وبالنسبة لي، هو عين العاصفة. والهدوء الذي يشعّه يساعد الفريق أيضًا في المراحل الأكثر صعوبة».

وأضاف: «كومباني مكسب كبير لبايرن ميونخ – كمدرب وكإنسان. لقد أعاد المتعة وفرحة اللعب، ويجعل كل لاعب محترف أفضل، ولاعبونا يثقون به».