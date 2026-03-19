Getty Images Sport
ترجمه
فينسنت كومباني "لا يستطيع تفسير" الهدف "اللا يُصدق" الذي سجله هاري كين، في الوقت الذي حقق فيه نجم بايرن ميونيخ إنجازاً تاريخياً في دوري أبطال أوروبا بأسلوب رائع
كين يعادل رصيد هنري في الفوز الساحق على أتالانتا
دخل قائد منتخب إنجلترا سجلات التاريخ ليلة الأربعاء، بعد أن سجل ثنائية حاسمة قادت بايرن ميونيخ إلى الدور ربع النهائي. وبعد أن افتتح التسجيل بركلة جزاء مميزة، سجل كين هدفاً ثانياً رائعاً ليصل إلى 50 هدفاً في البطولة الأوروبية الأهم.
وبهذا الإنجاز، أصبح اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً في نفس مستوى أسطورة أرسنال هنري ونجم ليفربول محمد صلاح ضمن قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا. كانت ليلة من الهيمنة المطلقة للعملاق الألماني، الذي سحق منافسه الإيطالي ليحقق فوزاً رائعاً بنتيجة 10-2 في مجموع المباراتين.
- Getty Images Sport
كومباني يشيد بـ"نجم الفريق" الذي وصفه بـ"اللا يصدق"
أعجب مدرب بايرن ميونيخ بقدرة مهاجمه النجم على التسجيل بهذه السرعة بعد عودته إلى التشكيلة الأساسية، حيث كان كين قد شارك كبديل في المباراتين السابقتين بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق.
وقال كومباني، وفقاً لما نقلته Bulinews: "هاري كين لاعب رائع. لقد عاد للتو من الإصابة، ولا أستطيع حتى تفسير هدفه الثاني". "حركته لا تصدق، إنها من الطراز العالمي. نحن سعداء جداً بوجوده معنا".
الحفاظ على عقلية بايرن
كان أسلوب بايرن في اللعب بلا هوادة سمة مميزة لفترة تولي كومباني المسؤولية حتى الآن، وقد أعرب قائد مانشستر سيتي السابق عن سعادته لرؤية فريقه يواصل السعي لتسجيل الأهداف حتى بعد أن أصبح الفوز في المباراة محسوماً تماماً. وشدد على أن الفريق يتحمل مسؤولية تجاه الجماهير في المدرجات للحفاظ على مستواه العالي بغض النظر عن نتيجة المباراة.
وقال كومباني وهو يعلق على أداء النادي: "أنا فخور دائماً بما يقدمه اللاعبون - فهم يؤدون أداءً رائعاً، ويسجلون الأهداف، ولا يتوقفون أبداً. كما أنهم يفكرون في الجماهير ويريدون دائماً تقديم عرض رائع. كان يوماً جيداً للنادي".
- Getty Images Sport
صفقة ضخمة لريال مدريد تلوح في الأفق
كانت مكافأة بايرن ميونيخ على إنهاءه الفعال للفرص هي مواجهة مثيرة في ربع النهائي ضد ريال مدريد. وسيشكل مواجهة الفريق الحائز على اللقب 15 مرة اختبارًا صعبًا لكومباني، لكن المدرب يؤكد أن فريقه لن يخضع لترهيب تاريخ العملاق الإسباني. وهو يعتقد أن المواجهة بين الفريقين الأوروبيين ستكون لحظة حاسمة في هذا الموسم.
وأضاف: "كل شيء ضخم في ريال مدريد، وكذلك في بايرن ميونيخ. تاريخ كلا الناديين عريق للغاية - ستكون مباراة مميزة للغاية". "بصراحة، مع ريال مدريد، كلما ارتفع المستوى، كلما لعبوا بشكل أفضل. بغض النظر عما ستسفر عنه المباراة، عندما تواجه خصمًا كهذا، تحتاج إلى الإيمان - كلاعبين وكفريق - بأنك قادر على تنفيذ أفكارك وتحقيق النجاح في النهاية. ونحن نمتلك هذا الإيمان".
إعلان