Goal.com
مباشر
England W+L Tuchel Foden TrentGOAL

ترجمه

فيل فودن، يا لك من محظوظ! فائزون وخاسرون: توماس توخيل يضم نجم مانشستر سيتي المتعثر إلى تشكيلة إنجلترا المكونة من 35 لاعبًا - لكن ترينت ألكسندر-أرنولد لا يزال خارج القائمة

كشف توماس توخيل عن تشكيلة منتخب إنجلترا للمباريات الودية التي ستُقام هذا الشهر على أرضه أمام أوروغواي واليابان. وستكون هاتان المباراتان الفرصة الأخيرة للمدرب الألماني لتقييم لاعبيه بالتفصيل قبل انتهاء الموسم على مستوى الأندية، وقد اتخذ قرارًا غير تقليدي في اختيار التشكيلة، حيث أعلن عن قائمة موسعة تضم 35 لاعبًا، لكنه قسم الفريق فعليًا إلى قسمين.

وأوضح توخيل قائلاً: "قررنا تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين تقريبًا، بحيث نستدعي لاعبين لم نشاهدهم بعد ولم يشاركوا كثيرًا في المباريات، وذلك لتوسيع نطاق الاختيار، ولإثارة المنافسة على تذاكر السفر إلى الولايات المتحدة".

"ثم اعتبارًا من يومي الجمعة والسبت، ستنضم مجموعة من اللاعبين إلى المعسكر - 10 أو 11 لاعبًا حصلوا على راحة قبل ذلك، وسنخوض بعد ذلك المباراة ضد اليابان بمجموعة جديدة ومزيج من اللاعبين".

مع وجود تسعة مقاعد إضافية في هذه التشكيلة مقارنة بالحد الأقصى المسموح به وهو 26 لاعباً الذي سيكون متاحاً لتوشيل في كأس العالم، هناك مفاجآت وجدل أكثر من المعتاد. GOAL تحلل الفائزين والخاسرين من اختيار توشيل الأخير لمنتخب إنجلترا...

  • England v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    الفائز: فيل فودن

    لم يسجل فيل فودن أي هدف منذ 14 ديسمبر. وهذه الإحصائية بحد ذاتها مثيرة للدهشة. لقد تم إبعاده إلى مقاعد البدلاء في مانشستر سيتي ولعب أقل من 30 دقيقة في 10 مباريات (عشر مرات) في عام 2026. الفريق لا يزال في سباق اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه خرج بالفعل من دوري أبطال أوروبا، حيث لم يلعب فودن أي دقيقة على الإطلاق في مباراتي الذهاب والإياب ضد ريال مدريد.

    الأرقام ليست العامل الوحيد الذي يروي هذه القصة. من الناحية المرئية، يبدو فودن أبطأ وأضعف، ربما بسبب انخفاض في الثقة أو مشكلة إصابة لم يتم الكشف عنها للجمهور. لم يصل الفائز المستحق بجائزة أفضل لاعب في العام 2023-24 من رابطة اللاعبين المحترفين إلى نفس المستويات منذ حصوله على تلك الجائزة. ومع ذلك، فقد تمكن من الحفاظ على مكانه في تشكيلة توخيل.

    سجل فودن أربعة أهداف فقط في 47 مباراة دولية مع إنجلترا، مما يعني أن لديه أحد أقل معدلات الأهداف في المباراة الواحدة في المعسكر بين اللاعبين الذين سجلوا أهدافًا مع "الأسود الثلاثة". مع سعي توخيل إلى تقليص عدد اللاعبين في صفوفه، فإن خريج أكاديمية مانشستر سيتي هو أحد نجومه الأكثر عرضة للخطر إذا لم يظهر بمستوى جيد. سيتنافس مع كول بالمر على مكان في التشكيلة الأساسية لمواجهة أوروغواي، بينما يتنافس جود بيلينجهام مع مورغان روجرز على مكان في مباراة اليابان.

  • FBL-FRIENDLY-ENG-ISL-EURO 2024AFP

    الخاسر: ترينت ألكسندر-أرنولد

    لقد أبدى فودن أداءً رائعاً في الحفاظ على مكانه في التشكيلة رغم أنه لم يقدم أي أداء يذكر هذا الموسم. وهذا يمثل انتقاداً أشد قسوةً لترينت ألكسندر-أرنولد، الذي لم يبرز بعد مع ريال مدريد منذ انتقاله إليه قادماً من ليفربول، لكن من المفترض أن يمتلك ما يكفي من الجودة ليحجز مكاناً في تشكيلة إنجلترا المكونة من 35 لاعباً... أليس كذلك؟

    ربما لا يقدّر توخيل ألكسندر-أرنولد، لكنه لا يستطيع أن يقول ذلك صراحةً. هذا أمر يجب أن نأخذه في الاعتبار إذا كان يختار تينو ليفرامينتو من نيوكاسل يونايتد وديد سبنس من توتنهام هوتسبير بدلاً منه باعتبارهما الظهيرين الأيمنين الطبيعيين الوحيدين في صفوف "الأسود الثلاثة". يعلم الجميع أن الخيار الأول الحقيقي لتوشيل لهذا المركز هو لاعبه المفضل السابق في تشيلسي، ريس جيمس، الذي سيغيب عن هذا المعسكر بسبب إصابة في أوتار الركبة. ونظراً لسجل جيمس غير الموثوق به من حيث اللياقة البدنية، لا بد أن المدرب يضع خطة بديلة، لكن ألكسندر-أرنولد لا يظهر في تلك الخطط.

    لا يمكن لألكسندر-أرنولد حتى التذرع بحجة أنه في الخارج وبالتالي بعيد عن أضواء وسائل الإعلام الإنجليزية. فهو يلعب لريال مدريد. وقد تم اختيار زميله في النادي بيلينغهام. حتى فيكايو توموري لاعب ميلان، وجاريل كوانسا لاعب باير ليفركوزن، وماركوس راشفورد المعار من برشلونة، تم اختيارهم.

    "أعلم أن هذا قرار صعب بالنسبة لترينت"، أوضح توخيل. "هذه القرارات الصعبة جزء من الوظيفة.

    "إنه قرار رياضي أن نختار جاريل كوانسا وتينو ليفرامينتو وجيد سبنس الذين يمكنهم اللعب في مركز الظهير الأيمن. أعلم أن هذا قرار صعب، وأعلم أنه اسم كبير. إنه موهبة هائلة ولديه مستقبل كبير.

    "الظهير الأيمن يقدم ملامح مختلفة قليلاً (عن ألكسندر-أرنولد)، والدليل على ذلك هو أننا كنا جيدين في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر أكثر من أي شيء قدمه ترينت. لقد لعبت ضده مرات عديدة وعانيت كثيرًا عندما لعب ضد فريقي. أعرف جيدًا نقاط قوته وما يمكنه تقديمه".

  • England v Serbia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    الفائز: جود بيلينغهام

    عاد بيلينغهام، الصديق المقرب لألكسندر-أرنولد، إلى التشكيلة رغم أنه لم يستعد لياقته البدنية الكاملة إلا مؤخرًا. فقد غاب لاعب الوسط عن الملاعب خلال الشهر الماضي بسبب إصابة في أوتار الركبة، وبالنظر إلى أن توخيل كان قد اعتمد روجرز في مركز رقم 10 الأساسي خلال المعسكرات السابقة، فقد كان مكان بيلينغهام معرضًا للخطر. ومع ذلك، تم اختياره ضمن قائمة الـ35 لاعبًا، ويؤكد توخيل أن لديه خطة خاصة.

    وقال: "كان لدى الجميع نفس الاهتمام، وهو ما لا يحدث دائمًا؛ أردت أن يكون جود في المعسكر، وأراد جود أن يكون في المعسكر، وكان ريال مدريد سعيدًا بقدومه إلى المعسكر".

    "يمكننا توفير تدريبات جماعية له، وهو ما قد يكون صعبًا بعض الشيء في ريال مدريد بسبب فترة التوقف الدولية. تم تلبية جميع المتطلبات - كان من المهم جدًا وضع التوقعات الصحيحة بشأن جود في هذا المعسكر. سنواصل متابعة تقدمه واندماجه في تدريبات الفريق.

    "سنكون حذرين للغاية في عدم المخاطرة مع جود فيما يتعلق بخطر إصابته مرة أخرى. من النادر جدًا أن يصاب بإصابة عضلية، لذا سنكون حذرين للغاية في هذا الشأن. السيناريو الأفضل هو أن يلعب لبضع دقائق ضد اليابان وسنتكيف مع الوضع يومًا بيوم".

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-ASTON VILLAAFP

    الفائز: مانشستر يونايتد

    قبل ثلاثة أشهر، بدا أن كوبي ماينو مقدر له مغادرة مانشستر يونايتد. فمن الواضح أنه لم يكن محبوباً لدى المدرب روبن أموريم، الذي كانت مطالبه المفرطة من لاعبي خط الوسط جعلت النجم المحلي يكاد لا يشارك في أي مباراة. وكاد انتقاله إلى نابولي أن يتحقق في الصيف، ولو بقي أموريم في منصبه، لربما تمت الصفقة في الشتاء.

    لكن بعد التحرر من قيود أموريم، عاد ماينو للتألق من جديد. فقد كان لاعباً أساسياً دائماً تحت قيادة المدرب الجديد مايكل كاريك، وحصل الآن على مكافأة العودة إلى منتخب إنجلترا، حيث تلقى أول استدعاء من توخيل.

    وفي مكان آخر في أولد ترافورد، عاد هاري ماجواير إلى معسكر إنجلترا بعد غياب طويل عن الفريق، على الرغم من تجاهل لوك شو في مركز الظهير الأيسر، حيث تم تفضيل لويس هول من نيوكاسل ونيكو أورايلي من مانشستر سيتي. ومع ذلك، ربما يكون من الأفضل لمانشستر يونايتد أن يحصل ظهيرهم الأيسر الطبيعي على بعض الراحة قبل نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز.

    يعني اختيار ماينو وماجواير أن هذه هي المرة الأولى التي يستدعي فيها توخيل لاعبًا من مانشستر يونايتد، باستثناء راشفورد الذي يلعب على سبيل الإعارة في برشلونة. وقال توخيل يوم الجمعة عن هذا الرقم القياسي: "لا شيء ضد مانشستر يونايتد! إنه مجرد تقدير لإنجاز مانشستر يونايتد كفريق".

    "لقد كان هاري وكوبي جزءًا كبيرًا من مسيرتهم الرائعة. هذه هي الفرصة الأخيرة لي للتعرف على لاعبين جدد، وكوبي هو أحدهم. هاري ليس لاعبًا جديدًا، لكنه جديد بالنسبة لي في المعسكر. أريد أن أراهم مع لاعبين آخرين، وأشعر بهم على أرض الملعب لاتخاذ قرار واضح".

  • England v Brazil - International FriendlyGetty Images Sport

    الخاسر: أولي واتكينز

    كان أولي واتكينز بطل إنجلترا قبل أقل من عامين. فقد كان الخيار الأول للظهور من مقاعد البدلاء لمنح هاري كين قسطًا من الراحة في بطولة يورو 2024، بل وتفوق على ذلك في مباراة نصف النهائي المثيرة ضد هولندا، حيث سجل هدف الفوز في اللحظة الأخيرة ليقود «الأسود الثلاثة» إلى نهائي آخر.

    الآن، لم يتم استدعاء واتكينز للمشاركة في معسكرين متتاليين. كانت آخر مشاركة له مع إنجلترا في الفوز 3-0 على ويلز في أكتوبر، وهي المباراة التي سجل فيها نجم أستون فيلا هدفاً. وعلى غرار ألكسندر-أرنولد، قد يكون هذا مجرد عدم إعجاب توخيل بما يقدمه واتكينز.

    تم استدعاء كل من دومينيك سولانكي ودومينيك كالفيرت-لوين إلى هذا المعسكر، في حين أن فودن وأنتوني جوردون وجارود بوين لديهم جميعًا خبرة في اللعب في مركز رقم 9، في حالة عدم توفر كين. قد تكون هذه هي النهاية لمسيرة واتكينز مع منتخب إنجلترا.

    وفي حديثه عن اللاعبين اللذين تم استدعاؤهما بدلاً من واتكينز، قال توخيل: "أعتقد أن لديهما نفس الملامح. هاري كين غير موجود في المعسكر في البداية، لذا أريد أن أرى كلاهما وأعرف المزيد عن دوم سولانكي. دومينيك كالفيرت-لوين قدم موسمًا جيدًا مع ليدز وهو لاعب حاسم للغاية.

    "بالمناسبة، كلاهما جيدان في تنفيذ ركلات الجزاء. أريد أن أرى ما يمكنهما فعله وما إذا كان بإمكانهما سد الفراغ. أريد أن أتعرف عليهما ونرى ما سيحدث. المنافسة قائمة - سيتنافسان على دقائق اللعب ضد أوروغواي. كانا متحمسين للاستدعاء وهما يتفهمان الوضع، وهذا أمر مفيد.

    "أشعر أن لدي صورة واضحة جدًا عما يمكن أن يقدمه لنا أولي، لذا أريد أن ألقي نظرة على لاعبين آخرين."

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    الخاسر: ماكس داومان وغيره من لاعبي الأجنحة المنسيين

    كان هناك زخم كبير وراء الحملة الداعية إلى ضم ماكس داومان إلى تشكيلة منتخب إنجلترا، في ظل الموسم الذي حطم فيه الأرقام القياسية مع أرسنال. للأسف، لم يتم اختيار اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا هذه المرة، لكن توخيل فتح الباب أمامه للانضمام إلى كأس العالم إذا واصل هذا الطالب المدرسي أداءه الجيد.

    "حسنًا، لقد وضع نفسه في دائرة الضوء بهدف حاسم ضد إيفرتون. في الوقت الحالي، هو لاعب منافس، وموهبة رائعة ومتميزة. في هذا العمر، لا يمكن أن يكون هناك شك في ذلك"، قال مدرب إنجلترا.

    "كل من أتحدث معه عنه يثني عليه ويملؤه بالمديح. الحقيقة هي أنه يتنافس على دقائق اللعب، لكنه في بيئة رائعة وأفضل بيئة له في نادٍ تنافسي ومستقر حيث العمل الجماعي هو القاعدة رقم 1.

    "إنه يتعلم من الأفضل. بالنسبة لهؤلاء الشباب، بالطبع نحن نعرفهم جميعاً ونراقبهم. في الوقت الحالي، هو في وضع جيد للمنافسة على مركزه ودقائق اللعب في أرسنال، ولدينا دائماً فرصة لاستدعائه للمشاركة في كأس العالم.

    "المهم مع اللاعبين الشباب هو الحفاظ على الحماس والزخم. إنهم لا يعرفون الخوف. لا داعي لاستدعائه الآن وزيادة الضغط والتوقعات التي تأتي مع ذلك."

    بالإضافة إلى داومان، لا بد أن جاك غريليش يندم على تعرضه لإصابة مؤسفة أنهت موسمه. شوهد وهو يتحدث مع توخيل بعد فوز إيفرتون على أستون فيلا في وقت سابق من العام، مما يشير إلى أن اسمه عاد إلى أجندة منتخب إنجلترا. كما تم تجاهل نجم نيوكاسل هارفي بارنز، على الرغم من رفضه عرضاً من اسكتلندا على أمل العودة إلى معسكر "الأسود الثلاثة".

  • Leeds United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    الفائز: أندية وسط جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

    من أبرز ما يميز اختيارات توخيل أنه لا يتردد في اختيار لاعبين ينتمون إلى أندية يُفترض أنها أقل شأناً. فعلى سبيل المثال، يقاتل كالفيرت-لوين، لاعب ليدز يونايتد، من أجل تجنب الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن رصيده البالغ 10 أهداف هذا الموسم هو الأفضل له منذ ما قبل بطولة يورو 2020، ولذلك تمت مكافأته بالاستدعاء للمنتخب.

    الاسم المفاجئ الآخر هو لاعب وسط إيفرتون جيمس غارنر، الذي تم اختياره بدلاً من كونور غالاغر من توتنهام وكورتيس جونز من ليفربول، من بين آخرين. آدم وارتون من كريستال بالاس وإليوت أندرسون من نوتنغهام فورست هما جزء من المجموعة مرة أخرى، بينما عاد كابتن وست هام بوين إلى التشكيلة أيضًا.

    لا يميز توخيل ضد لاعبي الفرق المتوسطة. بل على العكس، فهو لا يزال يطبق معايير أعلى على لاعبي الأندية الكبرى. بالنسبة لأولئك الذين لم يدخلوا في قائمة الـ35 هذه، فإن هذا من شأنه أن يمنحهم بصيص أمل في أنه إذا كنت في حالة جيدة وتلعب بشكل جيد، فإن لديك فرصة لتمثيل إنجلترا بغض النظر عن الوضع. "لا أحد على متن الطائرة المتجهة إلى أمريكا!" كما أعلن.