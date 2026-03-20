فيل فودن، يا لك من محظوظ! فائزون وخاسرون: توماس توخيل يضم نجم مانشستر سيتي المتعثر إلى تشكيلة إنجلترا المكونة من 35 لاعبًا - لكن ترينت ألكسندر-أرنولد لا يزال خارج القائمة

لقد أبدى فودن أداءً رائعاً في الحفاظ على مكانه في التشكيلة رغم أنه لم يقدم أي أداء يذكر هذا الموسم. وهذا يمثل انتقاداً أشد قسوةً لترينت ألكسندر-أرنولد، الذي لم يبرز بعد مع ريال مدريد منذ انتقاله إليه قادماً من ليفربول، لكن من المفترض أن يمتلك ما يكفي من الجودة ليحجز مكاناً في تشكيلة إنجلترا المكونة من 35 لاعباً... أليس كذلك؟

ربما لا يقدّر توخيل ألكسندر-أرنولد، لكنه لا يستطيع أن يقول ذلك صراحةً. هذا أمر يجب أن نأخذه في الاعتبار إذا كان يختار تينو ليفرامينتو من نيوكاسل يونايتد وديد سبنس من توتنهام هوتسبير بدلاً منه باعتبارهما الظهيرين الأيمنين الطبيعيين الوحيدين في صفوف "الأسود الثلاثة". يعلم الجميع أن الخيار الأول الحقيقي لتوشيل لهذا المركز هو لاعبه المفضل السابق في تشيلسي، ريس جيمس، الذي سيغيب عن هذا المعسكر بسبب إصابة في أوتار الركبة. ونظراً لسجل جيمس غير الموثوق به من حيث اللياقة البدنية، لا بد أن المدرب يضع خطة بديلة، لكن ألكسندر-أرنولد لا يظهر في تلك الخطط.

لا يمكن لألكسندر-أرنولد حتى التذرع بحجة أنه في الخارج وبالتالي بعيد عن أضواء وسائل الإعلام الإنجليزية. فهو يلعب لريال مدريد. وقد تم اختيار زميله في النادي بيلينغهام. حتى فيكايو توموري لاعب ميلان، وجاريل كوانسا لاعب باير ليفركوزن، وماركوس راشفورد المعار من برشلونة، تم اختيارهم.

"أعلم أن هذا قرار صعب بالنسبة لترينت"، أوضح توخيل. "هذه القرارات الصعبة جزء من الوظيفة.

"إنه قرار رياضي أن نختار جاريل كوانسا وتينو ليفرامينتو وجيد سبنس الذين يمكنهم اللعب في مركز الظهير الأيمن. أعلم أن هذا قرار صعب، وأعلم أنه اسم كبير. إنه موهبة هائلة ولديه مستقبل كبير.

"الظهير الأيمن يقدم ملامح مختلفة قليلاً (عن ألكسندر-أرنولد)، والدليل على ذلك هو أننا كنا جيدين في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر أكثر من أي شيء قدمه ترينت. لقد لعبت ضده مرات عديدة وعانيت كثيرًا عندما لعب ضد فريقي. أعرف جيدًا نقاط قوته وما يمكنه تقديمه".