آرسنال و"المدفعجي" فيكتور فالديبيناس .. صفقة انتحارية تطيح بـ"الزجاجي" وتخلق سيناريو بيكيه في ريال مدريد

قصة عشق ميكيل أرتيتا للتعاقد مع مدافعين وجلبهم إلى آرسنال مستمرة، المدرب الإسباني يواجه مشكلة في مركز الجناح الأيسر والظهير الأيمن وربما خط الوسط بلاعب بديل لديكلان رايس، ولكن خطته الأولى لا تستهدف تدعيم أي منهم!

الهدف الأبرز هو فيكتور فالديبيناس، مدافع ريال مدريد الشاب، والذي يسير حاليًا على خطى دين هاوسن المنضم حديثًا إلى الميرينجي باعتباره "الجوهرة القادمة" في خط الدفاع من اللاعبين الإسبان.

آرسنال أبدى استعداده لدفع 50 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، رغم الكم الهائل من المدافعين الذين يمتكلهم الفريق، وحقيقة أن فالديبيناس لم يلعب سوى مباراة واحدة مع الفريق الأول في الدوري الإسباني هذا الموسم.

الشائعات ظهرت في كل مكان منذ منتصف الموسم الجاري، وظن البعض أنها مجرد أقاويل صحفية، ومحاولات من معسكر اللاعب لربط اسمه بأندية أخرى، حتى يلتفت ريال مدريد ويحاول منحه المزيد من الفرص.

ولكن يبدو أن الأمور حقيقية .. آرسنال يريد جوهرة ريال مدريد، ولكنها خطوة لا تحمل الكثير من المنطق للطرفين!



