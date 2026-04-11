فيكتور جيوكيريس يلوم "الأرضية الجافة" على هزيمة أرسنال على أرضه، فيما يفتح بورنموث سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز على مصراعيه
سباق اللقب بات مفتوحًا على مصراعيه بعد مفاجأة الإمارات
ساد الصمت ملعب الإمارات يوم السبت بعدما تلقّى أرسنال هزيمته الثالثة في أربع مباريات، بخسارته 2-1 أمام بورنموث العنيد. وتضع النتيجة نادي شمال لندن في موقف حرج، إذ بات أمام مانشستر سيتي فرصة لتقليص الفارق في صدارة جدول الترتيب عندما يواجه تشيلسي في ستامفورد بريدج يوم الأحد.
افتتح جونيور كروبي التسجيل للضيوف في الدقيقة 17، لكن أرسنال مُنح طوق نجاة عندما اعتُبر أن ريان كريستي لمس الكرة بيده داخل المنطقة. وتقدّم غيوكيريس لتنفيذ ركلة الجزاء وسجّلها بقوة ليعادل النتيجة، غير أن هدفًا في الشوط الثاني من أليكس سكوت ضمن لفريق أندوني إراولا الرحيل بالنقاط الثلاث كاملة.
يشير جيوكيريس إلى السطح
عقب صافرة النهاية، قدّم الدولي السويدي جيوكيريس تقييماً مثيراً للجدل لسبب معاناة متصدري الدوري في إيجاد إيقاعهم. وفي حديثه لبرنامج BBC مباراة اليوم، اعترف المهاجم بأن بورنموث كان خطيراً، لكنه زعم أن الظروف في ملعب الإمارات لعبت دوراً في الهزيمة.
وقال جيوكيريس: «إنهم جيدون في الهجمات المرتدة. لديهم لاعبون جيدون وصنعوا بعض التوليفات الجيدة. لكن علينا أن نقدم أداءً أفضل. سنحت لنا بعض الفرص في النهاية. كانت أرضية الملعب جافة بعض الشيء، وهذا لم يساعد. أنا واثق جداً. لا نحتاج لأن نتوقف كثيراً عند ما حدث اليوم. علينا أن نتطلع إلى الأمام ونكون إيجابيين».
أرتيتا يأسف لـ«لكمة في الوجه»
ميكيل أرتيتا لم يُجامل في تقييمه للأداء، واصفًا الخسارة بأنها جرس إنذار كبير لفريقه. وأقرّ الإسباني بأن فريقه افتقد للّمسات الحاسمة المطلوبة لحسم مواجهة أمام فريق بورنموث الذي بات الآن بلا هزيمة في 11 مباراة.
وقال أرتيتا لقناة TNT Sports: «[كان الأمر] مخيبًا للآمال. إنها لكمة كبيرة على الوجه، والأمر يتعلق بكيفية ردّ فعلنا الآن. إنهم فريق لم يخسر في 11 مباراة لسببٍ ما - لقد قاموا بالكثير من الأشياء بشكل صحيح. كنا بعيدين عن الفاعلية. أول فرصة سنحت لهم لمهاجمة منطقة الجزاء كانت انحرافًا للكرة، وتصرفًا دفاعيًا سيئًا، وانتهت بهدف. هذا شيء علينا أن نتعافى منه. في الشوط الثاني تتوقع مباراة مختلفة. قمنا بالكثير من الأشياء الغريبة اليوم. كنا ثابتين جدًا. قد يحدث هذا - هذه هي كرة القدم».
سبعة أيام لإنقاذ موسم
ورغم أن الهزيمة تُبقي أرسنال متقدماً بتسع نقاط على مانشستر سيتي، فإن سباق اللقب قد يميل لصالح فريق بيب غوارديولا، الذي يملك مباراتين مؤجلتين حاسمتين ويستضيف «الغانرز» على ملعب الاتحاد في نهاية الأسبوع المقبل. ومع ضيق الوقت لالتقاط الأنفاس، يواجه أرسنال الآن أسبوعاً قد يحدد مصير موسمه: مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عالية المخاطر أمام سبورتينغ لشبونة، تليها تلك المباراة التي قد تحسم اللقب في مانشستر. يتعيّن على كتيبة أرتيتا استعادة صلابتها الدفاعية وفعاليتها الهجومية فوراً لمنع تبخر أحلامها في حصد الألقاب خلال سبعة أيام فقط.