ساد الصمت ملعب الإمارات يوم السبت بعدما تلقّى أرسنال هزيمته الثالثة في أربع مباريات، بخسارته 2-1 أمام بورنموث العنيد. وتضع النتيجة نادي شمال لندن في موقف حرج، إذ بات أمام مانشستر سيتي فرصة لتقليص الفارق في صدارة جدول الترتيب عندما يواجه تشيلسي في ستامفورد بريدج يوم الأحد.

افتتح جونيور كروبي التسجيل للضيوف في الدقيقة 17، لكن أرسنال مُنح طوق نجاة عندما اعتُبر أن ريان كريستي لمس الكرة بيده داخل المنطقة. وتقدّم غيوكيريس لتنفيذ ركلة الجزاء وسجّلها بقوة ليعادل النتيجة، غير أن هدفًا في الشوط الثاني من أليكس سكوت ضمن لفريق أندوني إراولا الرحيل بالنقاط الثلاث كاملة.