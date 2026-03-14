فيكتور جيوكيريس "سعيد للغاية" بعد مشاهدته ماكس داومان "الرائع" وهو يسجل أول أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مشاركته المثيرة مع أرسنال

أشاد جيوكيريس بشدة بزميله الشاب داومان عقب فوز أرسنال الصعب في ملعب الإمارات. وسارع اللاعب الدولي السويدي، الذي انضم إلى الفريق محاطًا بسمعة طيبة، إلى توجيه الأضواء نحو النجم الصاعد البالغ من العمر 16 عامًا بعد أن ضاعف الشاب تقدم «المدفعجية» في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي حديثه لبرنامج "مباراة اليوم" على قناة بي بي سي، أعرب جيوكيريس عن سعادته باللاعب الذي تخرج من أكاديمية النادي، قائلاً: "لا يبدو أنه في السادسة عشرة من عمره عندما يلعب، لكنه لاعب لا يصدق، ومن الرائع رؤيته يسجل هدفاً كهذا. كان من الممكن رؤية جميع اللاعبين يحتفلون معه. إنه مذهل، وأنا سعيد جداً من أجله. نحاول دائماً إيجاد طرقنا، وقد فعلنا ذلك اليوم أيضاً".

وقال لوسائل الإعلام التابعة للنادي: "يتخذ الكثير من القرارات الصحيحة عندما يدخل الملعب. إنه لاعب رائع وممتاز للغاية".