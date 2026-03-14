Getty Images
ترجمه
فيكتور جيوكيريس "سعيد للغاية" بعد مشاهدته ماكس داومان "الرائع" وهو يسجل أول أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مشاركته المثيرة مع أرسنال
جيوكيريس يشيد بنجم أرسنال الصاعد «اللا يصدق»
أشاد جيوكيريس بشدة بزميله الشاب داومان عقب فوز أرسنال الصعب في ملعب الإمارات. وسارع اللاعب الدولي السويدي، الذي انضم إلى الفريق محاطًا بسمعة طيبة، إلى توجيه الأضواء نحو النجم الصاعد البالغ من العمر 16 عامًا بعد أن ضاعف الشاب تقدم «المدفعجية» في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وفي حديثه لبرنامج "مباراة اليوم" على قناة بي بي سي، أعرب جيوكيريس عن سعادته باللاعب الذي تخرج من أكاديمية النادي، قائلاً: "لا يبدو أنه في السادسة عشرة من عمره عندما يلعب، لكنه لاعب لا يصدق، ومن الرائع رؤيته يسجل هدفاً كهذا. كان من الممكن رؤية جميع اللاعبين يحتفلون معه. إنه مذهل، وأنا سعيد جداً من أجله. نحاول دائماً إيجاد طرقنا، وقد فعلنا ذلك اليوم أيضاً".
وقال لوسائل الإعلام التابعة للنادي: "يتخذ الكثير من القرارات الصحيحة عندما يدخل الملعب. إنه لاعب رائع وممتاز للغاية".
- Getty Images Sport
دقائق درامية في نهاية المباراة تضمن نقاطًا حاسمة للغانرز
طوال معظم أوقات المباراة، بدا أن أرسنال قد يواجه ليلة محبطة أمام فريق إيفرتون المنضبط. لكن الأجواء تغيرت فجأة عندما سجل جيوكيريس هدفاً في اللحظات الأخيرة من المباراة، بعد تمريرة حاسمة من داومان، لينهي بذلك التوتر الذي سيطر على جماهير لندن طوال ما يقرب من 90 دقيقة.
وقال جيوكيريس عن مساهمته في الفوز: "إنه أمر مهم للغاية بالطبع، فقد سجلنا هدفاً في وقت متأخر جداً، ونحن نعلم أنه من المهم جداً بالنسبة لنا الفوز بمثل هذه المباريات". "كان شعورًا رائعًا بعد المباراة. نحن نؤمن دائماً بأننا قادرون على الفوز بالمباريات. وكان الفوز مرة أخرى شعورًا رائعاً. لا أمانع في ذلك. كان هدفاً رائعاً للغاية".
تشتعل الأجواء مع احتدام المنافسة على اللقب
مع خسارة مانشستر سيتي لنقاط في تعادله 1-1 مع وست هام في وقت لاحق من المساء، يبدو أن الاندفاع المتأخر لأرسنال يمثل الآن لحظة حاسمة في الموسم. وتحول ملعب الإمارات، الذي كان مسرحًا للتوتر الشديد، إلى مشهد من الفرح الخالص مع تسجيل الهدفين اللذين ضمنّا النقاط الثلاث ووسّعا الفارق في صدارة الدوري، والذي يبلغ الآن تسع نقاط.
أقر جيوكيريس بالضغط الذي شعر به اللاعبون من المدرجات، مضيفاً: "بالطبع، هذا أمر مفهوم عندما تكون النتيجة على هذا النحو، ولا تعرف إلى أين ستؤول المباراة. كانت الأجواء بعد هذين الهدفين مذهلة". هذا الفوز يضع أرسنال في موقع مهيمن في سعيه لإبعاد مانشستر سيتي المتعثر.
تحضير الزخم للمرحلة النهائية
يضمن هذا الفوز احتفاظ أرسنال بأفضلية على فريق بيب جوارديولا في مرحلة حاسمة من الموسم. وفي ظل عدم وجود مباريات مقررة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يمنح هذا الفوز دفعة معنوية كان الفريق في أمس الحاجة إليها، في الوقت الذي يستعد فيه لمواجهة العقبات الأخيرة في الموسم.
وأكد جيوكيريس على أهمية النتيجة، مضيفًا: "إنه فوز مهم جدًا لنا في هذه المرحلة من الموسم. لن نخوض أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لذا كان من الرائع بالطبع تحقيق الفوز مع أخذ ذلك في الاعتبار أيضًا. لا يزال أمامنا بعض المباريات قبل فترة الراحة، لكنها مباريات مهمة للغاية".
