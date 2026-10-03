جيوكيريس "الدولي" غير "المحلي" .. أزمة رونالدو تفتح أبواب النصر أمامه وخيار الأهلي لا يمكن استبعاده!

يعتبر فيكتور جيوكيريس من أهم علامات الاستفهام في آرسنال هذا الموسم، منبوذ ومستبعد ويتعرض لأقصى درجات التجاهل المذلة، لماذا؟ من أجل عيون الألماني كاي هافيرتس!

آرسنال ظل يبحث لسنوات عن مهاجم جديد يمكنه مضاهاة الأرقام التي كان يسجلها الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، وبعد فشل العديد من الأسماء مثل جابرييل جيسوس وإيدي نكيتيا وحتى هافيرتس نفسه، وقع الاختيار على جيوكيريس في صيف 2025، ليضمه المدفعجية مقابل 69.89 مليون يورو.





النتيجة هي آن جيوكيريس سجل 21 هدفًا بكل البطولات، ليكون الهداف الأول للمدفعجية في موسم 2025/2026 الذي شهد حصول الفريق أخيرًا على لقب الدوري الإنجليزي منذ 22 سنة، وسط حالة من التباين في الآراء حول السويدي.

الجميع كان يتوقع أكثر من ذلك من مهاجم لشبونة السابق، هذا صحيح، اللاعب أخفق في الكثير من اللحظات وأضاع بعض الفرص السهلة، ولم يصل إلى أرقام قريبة من التي كان يحققها مع سبورتينج لشبونة، ولكن هل ذلك يبرر ما يحدث له في آرسنال؟

صاحب الـ28 سنة لم يشارك في أي مباراة كأساسي في الدوري الإنجليزي، ولعب مباراتين فقط كبديل لـ17 دقيقة و12 دقيقة، ولعب مجموع 207 دقيقة فقط تحت قيادة ميكيل أرتيتا حتى الآن.

ومع التكهنات المستمرة حول مستقبل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في النصر السعودي، مع الأنباء المتزايدة حول تسويق آرسنال لجيوكيريس في السعودية، يبدو أننا تعرفنا على المشكلة والحل في وقت واحد!



