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Viktor Gyokeres Arsenal 2:1Getty/GOAL
علي سمير

جيوكيريس "الدولي" غير "المحلي" .. أزمة رونالدو تفتح أبواب النصر أمامه وخيار الأهلي لا يمكن استبعاده!

فقرات ومقالات
التحليل الفني
فكتور جيوكيريس
دوري روشن السعودي
البوسنة والهرسك ضد السويد
البوسنة والهرسك
السويد
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني
النصر
الأهلي
أنجي بوستيكوجلو
كريستيانو رونالدو

النجم السويدي يواصل تألقه مع منتخب بلاده

يعتبر فيكتور جيوكيريس من أهم علامات الاستفهام في آرسنال هذا الموسم، منبوذ ومستبعد ويتعرض لأقصى درجات التجاهل المذلة، لماذا؟ من أجل عيون الألماني كاي هافيرتس!

آرسنال ظل يبحث لسنوات عن مهاجم جديد يمكنه مضاهاة الأرقام التي كان يسجلها الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، وبعد فشل العديد من الأسماء مثل جابرييل جيسوس وإيدي نكيتيا وحتى هافيرتس نفسه، وقع الاختيار على جيوكيريس في صيف 2025، ليضمه المدفعجية مقابل 69.89 مليون يورو.


النتيجة هي آن جيوكيريس سجل 21 هدفًا بكل البطولات، ليكون الهداف الأول للمدفعجية في موسم 2025/2026 الذي شهد حصول الفريق أخيرًا على لقب الدوري الإنجليزي منذ 22 سنة، وسط حالة من التباين في الآراء حول السويدي.

الجميع كان يتوقع أكثر من ذلك من مهاجم لشبونة السابق، هذا صحيح، اللاعب أخفق في الكثير من اللحظات وأضاع بعض الفرص السهلة، ولم يصل إلى أرقام قريبة من التي كان يحققها مع سبورتينج لشبونة، ولكن هل ذلك يبرر ما يحدث له في آرسنال؟

صاحب الـ28 سنة لم يشارك في أي مباراة كأساسي في الدوري الإنجليزي، ولعب مباراتين فقط كبديل لـ17 دقيقة و12 دقيقة، ولعب مجموع 207 دقيقة فقط تحت قيادة ميكيل أرتيتا حتى الآن.

ومع التكهنات المستمرة حول مستقبل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في النصر السعودي، مع الأنباء المتزايدة حول تسويق آرسنال لجيوكيريس في السعودية، يبدو أننا تعرفنا على المشكلة والحل في وقت واحد!

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  • 빅토르 요케레스 (Viktor Gyokeres)Getty Images

    هل يستحق جيوكيرس هذه المعاملة؟

    وفقًا لمتطلبات الكرة الحديثة بالنسبة للمهاجم الصريح، من ضرورة المشاركة في ربط الخطوط ببعضها وفتح المساحات وأداء دور "المحطة" فإن جيوكيريس ليس اللاعب الذي كان يبحث عنه المدفعجية على الإطلاق، لأن مميزاته تتمركز في حالة مواجهته للمرمى وحصوله على الكرات في أماكن مميزة على حدود وداخل منطقة الجزاء.

    المشكلة هي أن آرسنال لا يلعب على نقاط قوة جيوكيريس، أو بمعنى أدق لا يمتلك الأسلحة الكافية والحلول الإبداعية لذلك، بسبب انخفاض مستوى كل من حوله "بوكايو ساكا، إيبرتشي إيزي، نوني مادويكي، لياندرو تروسار "قبل رحيله إلى بشكتاش"، مع عدم ثبات مستوى أوديجارد الموسم الماضي وإن كان قد تحسن بشكل ملحوظ في الموسم الجاري الذي لا يشارك فيه السويدي بالشكل المطلوب.

    وترتب على ذلك أن جيوكيريس ظهر في الكثير من الأحيان كلاعب متواضع تائه، لا يجيد المهام المطلوبة منه، وتغاضى البعض عن أنه يمتلك مميزات أخرى لو استغلها أرتيتا لاستفاد منه بشكل أكبر.

    ولأنه وفقًا للعديد من التقارير الصحفية، جيوكيريس لم يكن الهدف الرئيسي لأرتيتا الذي كان يفضل بنجامين شيشكو الذي انتقل من لايبزيج لمانشستر يونايتد، فالإسباني لم يتمسك به طويلًا، وفور عودة كاي هافيرتس من الإصابة قرر الاعتماد عليه بشكل منتظم، والبداية الجيدة للألماني هذا الموسم لم تساعد السويدي أيضًا.

    ولكن حتى هافيرتس ليس مقنعًا بالشكل الكافي، لأنه يجيد ربط اللعب والمشاركة في مراحل الهجمة، ولكنه يحتاج لإضاعة 5 او 6 فرص من أجل التسجيل، مما يفسر عدم تحمس الجماهير تجاهه بسبب قدرته الضعيفة على إنهاء الهجمات.

    إذن آرسنال أمام هذه المعضلة ..

    مهاجم هداف لا يجيد المهام التي يطلبها أرتيتا من المهاجم وفقًا لمتطلبات الكرة الحديثة.

    ومهاجم آخر ليس هدافًا بالشكل المطلوب ويضيع الكثير من الفرص، لكنه يقدم العديد من الأشياء التي يفضلها أرتيتا في بناء اللعب، كما راهن عليه الإسباني عندما جلبه من تشيلسي رغم عدم تحمس الجماهير للصفقة.

    بمن تتم التضحية؟ الأمر واضح، أرتيتا أجلس جيوكيريس على الدكة ببداية الموسم تحسبًا لبيعه وقدوم خوليان ألفاريز بدلًا منه، والآن هناك مؤشرات قوية حول احتمالية رحيله في يناير خاصة وأن عمره 28 سنة، وفرصة بيعه الآن بمقابل مادي كبير ربما لن تتكرر!

  • FBL-EUR-NATIONS-SWE-POLAFP

    المشكلة ليست في السويدي

    عندما نتحدث عن لاعب دولي يمر بفترة صعبة مع ناديه، من المنطقي النظر إلى ما يقدمه مع منتخب بلاده، ولو كانت الحالة كما هي، فهناك نتأكد أن المشكلة في اللاعب وليست بفريقه أو منظومة مدربه.

    ولكن هنا الأمور مختلفة تمامًا، لصاحب الـ28 سنة مع السويد، اللاعب يتألق على الرغم من تهميشه الواضح في آرسنال، ونجح في التسجيل بآخر 3 مباريات له بالتوقف الدولي الجاري، وأحرز هدفًا في شباك كل من رومانيا وبولندا والبوسنة في دوري الأمم الأوروبية.

    وبالهدف الأخير الذي سجله في التعادل مع البوسنة 1/1، أصبح جيوكيريس أول لاعب يسجل في 6 مباريات متتالية بدوري الأمم الأوروبية، بالتسجيل مرة واحدة ضد البوسنة وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وإستونيا، و4 مرات أمام منتخب أذربيجان.

    وبشكل عام، نجح جيوكيريس في تسجيل 24 هدفًا مع السويد في 40 مباراة، مقابل 19 فقط في 63 مواجهة لمواطنه ألكساندر إيزاك صاحب التصنيف الأعلى منه كمهاجم من الطراز الرفيع.

    وبالنظر إلى قدرات جيوكيريس، سنجد أنه ليس بهذا السوء الذي يتخيله البعض، اللاعب يمتلك قدرات مميزة في السرعة والانطلاق والصراعات البدنية، وهو ما نجح فيه أمام أحد أقوى الخصوم في العالم بهذه الأمور وهو أتلتيكو مدريد، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

    السويدي يتميز كذلك في التحرك داخل المنطقة واختيار المكان المناسب لاستقبال التمريرات ويستطيع "سرقة" دفاعات الخصوم في لحظة، وهذه أمور شاهدناها مع سبورتينج لشبونة قبل أن يتم إرهاقه بأشياء لا تناسبه في آرسنال.

    إذن جيوكيريس بحاجة إلى مكان يستغل أقصى ما عنده، ومدرب صاحب نزعة هجومية "ليس متحفظًا ويركز على الدفاع فقط مثل أرتيتا"، فهل يتواجد هذا النادي في السعودية؟

  • Ange Postecoglou Cristiano Ronaldo Al-Nassr GFXGetty/GOAL

    أبواب النصر مفتوحة

    أحيانًا يقوم القدر ببعض الترتيبات في وقت واحد دون أن ندرك إمكانية حدوث ذلك لسبب ما يفض الاشتباك ويحل الكثير من المشاكل :

    آرسنال يريد التخلص من جيوكيريس قبل أن يكبر في العمر ولا يستطيع الاستفادة منه ولا ماليًا ولا رياضيًا.

    اللاعب يبحث عن مخرج آمن لكل المشاكل والأزمات الحالية والتجاهل الذي لا يستحقه من مدرب صاحب صبغة دفاعية لا تخدمه.

    وعلى الجانب الآخر، هناك النصر ومدربه صاحب الصبغة الهجومية أنجي بوستيكوجلو، والذي يبدو أنه سيعاني مع كريستيانو رونالدو، صاحب الـ41 سنة الذي يمر بأسوأ مواسمه على الإطلاق مع العالمي، ليصل الأمر إلى قيام جورج جيسوس بالدخول في صدام معه حتى لا تصبح مشاركته "أمر إجباري" في منتخب البرتغال، مما يضع النادي السعودي في ورطة.

    هل يرحل رونالدو في يناير لفض الاشتباك والبحث عن استعادة ثقته بنفسه في مكان آخر؟ أم يقبل بدور البديل لمهاجم في أقصى مراحل العطاء؟

    الإجابة في كل الأحوال : فيكتور جيوكيريس، السويدي يمكنه الانفجار مع النصر وبوستيكوجلو ويمتلك كافة المقومات للقيام بذلك، لأنه ليس أقل من أولي واتكينز الذي رحل مؤخرًا إلى الهلال من أستون فيلا، بجوار البرازيلي جابرييل مارتينيلي.

    صاحب الـ28 سنة يمكنه الاستفاقة في دوري روشن السعودي، تمامًا مثلما حدث مع جواو فيليكس الذي فشل في فرض نفسه بالشكل الكافي على عمالقة أوروبا.

    وفي النصر، سيجد جيوكيريس العديد من اللاعبين المبدعين مثل كينجسلي كومان وساديو ماني وفيليس وأنخيلو وغيرهم، وسيستفيد من ذلك بالحصول على عدد أكبر من الفرص.

    رونالدو بطبيعة الحال سيتقلص دوره سواء الآن او في وقت لاحق، الأهم هو التفكير جديًا في خيار جيوكيريس، الذي يناسب النصر واللاعب وآرسنال وكل الأطراف المعنية.

    وهناك أيضًا خيار الأهلي الذي لا يمكن استبعاده، الراقي يمتلك الهوية المناسبة لجيوكيريس من أجل التألق والعناصر المتاحة حوله، ولكن كل ذلك متوقف على رحيل الإنجليزي إيفان توني من عدمه.

    ومهما اختلفت الوجهات، لا يسعنا في النهاية سوى القول إن جيوكيريس مهاجم مميز لم يذهب إلى المكان المناسب له، وعليه إنقاذ نفسه في أقرب وقت ممكن!

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