"ابن أفضل سائق أوبر في مدريد" .. صفقة ريال الجديدة نسخة من روبرتو كارلوس وقال "لا" لبرشلونة!

مركز الظهير الأيسر شغله العديد من العظماء في ريال مدريد، لعل أبرزهم روبرتو كارلوس ومارسيلو، ومن المهم الحفاظ على هذا الإرث لأطول فترة ممكنة.
انطلاقة أوكوري تؤكد أنه قد يسير على خطى هذا الثنائي، حيث انضم مؤخرًا إلى منتخب إسبانيا تحت 16 سنة، ولعب العديد من المباريات الودية.
المستويات التي قدمها اللاعب جعلت عدة أندية من الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى بايرن وإنتر وبرشلونة، يحاولون التعاقد معه، ولكن أوكوري ومن حوله فضلوا خيار البقاء في إسبانيا لتسهيل مهمته في التأقلم.
صاحب الـ15 سنة مدريدي المنشأ، لعب في أكاديمية رايو فاييكانو مع شقيقه الأكبر إيفان، وهو مهاجم عملاق قد نراه مؤخرًا ضمن صفوة الأندية، وولد الثنائي لوالدين من نيجيريا، هاجرا منذ سنوات، وعملت والدتهما في المطاعم، بينما كان والدهما يعمل كسائق تاكسي ويعتبر أحد أعلى "سائقي" أوبر تقييمًا في مقاطع مدريد بأكملها.
يتمتع أوكوري بعدة مييزات، أهمها النواحي البدنية، السرعة، الطابع الهجومي واختراق الدفاعات بسهولة، كما يتميز كذلك في لعب التمريرات البينية والكاسرة للخطوط.
وفقًا لـ"آس" الإسبانية، فإن كل من تابعوه داخل ريال مدريد، يؤمنون بأنه سيكون نسخة من النجم البرازيلي روبرتو كارلوس، أو ألفونسو ديفيس لاعب بايرن ميونخ الذي كان هدفًا للنادي.