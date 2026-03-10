ألم فيكتور أوسيمين الذي تجدد أمام ليفربول .. دموع تخفي وراءها قوة انتشلته من بيع المياه والبحث في النفايات!

من أجل مثل تلك اللحظات نُحب كرة القدم .. عبارة تتردد مع كل لفتة إنسانية تشهدها الملاعب، بعيدًا عن الإثارة الفنية والتلاسن الجماهيري، فعلاقة اللاعب بجماهيره أكثر من مجرد 90 دقيقة تُلعب.

تلك العبارة جسدها جمهور جلطة سراي اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة ليفربول، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026..

مع نزول لاعبي الفريقين إلى أرض ملعب رامس بارك، تُرفع لافتة في مدرجات الجماهير التركية؛ تحمل صورة امرأة مبتسمة وهي تنظر للنجم النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي انهمر في البكاء فور رؤيته لـ"البانر" واللفتة الجماهيرية الإنسانية .. فتلك المرأة هي والدته التي لم يندمل جرحها في قلبه بعد، فما هي قصتها؟!