زهيرة عادل

ألم فيكتور أوسيمين الذي تجدد أمام ليفربول .. دموع تخفي وراءها قوة انتشلته من بيع المياه والبحث في النفايات!

رغم الدموع إلا أنه كان نجمًا أمام الريدز وصنع هدف المباراة الوحيد..

من أجل مثل تلك اللحظات نُحب كرة القدم .. عبارة تتردد مع كل لفتة إنسانية تشهدها الملاعب، بعيدًا عن الإثارة الفنية والتلاسن الجماهيري، فعلاقة اللاعب بجماهيره أكثر من مجرد 90 دقيقة تُلعب.

تلك العبارة جسدها جمهور جلطة سراي اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة ليفربول، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026..

مع نزول لاعبي الفريقين إلى أرض ملعب رامس بارك، تُرفع لافتة في مدرجات الجماهير التركية؛ تحمل صورة امرأة مبتسمة وهي تنظر للنجم النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي انهمر في البكاء فور رؤيته لـ"البانر" واللفتة الجماهيرية الإنسانية .. فتلك المرأة هي والدته التي لم يندمل جرحها في قلبه بعد، فما هي قصتها؟!

  • لحظة الوفاة .. مكالمة شقيقه التي غيرت كل شيء

    في فيلم وثائقي نشره الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قبل سنوات، قص فيكتور أوسيمين قصة وفاة والدته الأليمة، التي شكلت شخصيته الحالية.

    لم يكن صاحب العامين أو الثلاثة آنذاك في منزله في لحظة وفاة والدته، حتى فوجئ بمكالمة من شقيقه الأكبر يقول له: "نامت أمي ولم تستيقظ أبدًا".

    ومع هذه المكالمة تغيرت حياة أوسيمين رأسًا على عقب، في كل الأحوال كانت الأسرة بأكملها تعاني من الفقر حتى مع وجود الأم، لكن المختلف بعد وفاتها – على لسان النجم النيجيري – هو أن "فقدان الأم في ذلك السن الصغير يجعلك تنضج قبل الأوان. لم يكن لدي خيار سوى أن أكون قويًا، فالحياة في ضواحي أولوسوسون (المنطقة التي نشأ بها في نيجيرية) لا ترحم الضعفاء، خاصةً إذا لم تكن هناك أم تحميك".

    صحيح أن أوسيمين لا يتذكر عن والدته سوى أنها "كانت تحمله بين ذراعيها" فقط لا غير، لكن مرارة الفقد وما عاشه من بعدها لا يزال عالقًا في ذهنه..

    بيع المياه .. والبحث في النفايات

    عمل والد فيكتور أوسيمين وحده لم يكن كافيًا لإبقاء أبنائه على قيد الحياة بعد وفاة والدتهم، بل إنه فقد عمله – بحسب ما أوضح نجم جلطة سراي الحالي – فما كان أمام الطفل الصغير سوى أن ينزل بنفسه لسوق العمل بحثًا عن توفير حياة كريمة لأسرته.

    يقول أوسيمين في مقاله على موقع "The Players' Tribune": "بعد رحيل أمي، وفقدان والدي لعمله، أصبح الأمر يتعلق بالبقاء على قيد الحياة. كنت أبيع الماء في حركة المرور تحت شمس لاجوس الحارقة. كنت أرى الأطفال الآخرين يرتدون ملابس نظيفة ويذهبون للمدارس، بينما كنت أنا أصارع من أجل وجبة واحدة لعائلتي".

    وبينما كان يعمل بائعًا للمياة، كان حلم كرة القدم يراود الطفل فيكتور، وكان "مكب نفايات" بجوار منزله هو بوابته لتحقيق ذلك، حيث بحث هناك عن أحذية للعب كرة القدم..

    "نشأت في بيئة فقيرة جدًا، وفي المكان الذي ترعرعت فيه، بدأ الحلم يتحقق، إذ كان هناك مكب نفايات حيث نشأت، فكنا أنا وأصدقائي نذهب إلى هناك للبحث عن أحذية، إذا وجدتَ حذاءً يمينًا من ماركة وحذاءً يسارًا من ماركة أخرى، كنتَ تضعهما معًا وتستخدمهما في اليوم التالي للعب".

  • "الأب الروحي" الذي رعى موهبته

    الأقدام الصغيرة التي ترتدي حذاءً في كل قدم مختلف عن الآخر، وبالأساس مأخوذ من مكب نفايات، وجدت من يرعى موهبتها الكروية مبكرًا، فكرة القدم كانت "المخرج الوحيد لعائلة أوسيمين للهروب من الفقر".

    الحديث هنا عن إريك كيو، الذي وصفه فيكتور أوسيمين بـ"الرجل العظيم"، حيث جمعه هو وأصدقاءه، وكوّن فريقًا يحمل اسم "أولوسوسون يونايتد"، ومن هنا كانت البداية..

    "كنت صغيرًا جدًا، بينما كان لدينا رجل عظيم يُدعى السيد إريك كيو، جمعنا جميعًا. أطلقنا على الفريق اسم أولوسوسون يونايتد، كان من بين الأشخاص الذين كانوا يشجعون الأولاد. تمت ترقيتنا من فئة الشباب للتدرب مع الكبار، وهذا ما صقل شخصيتي.

    "لقد نشأت في بيئة لم أتمتع فيها بحياة رغيدة، لكنني كنت أؤمن بموهبتي إيمانًا راسخًا، وأعلم أنني سأحقق النجاح بطريقة أو بأخرى".

    لأن جلطة سراي قصة مختلفة

    بالعودة إلى لقطة بكائه في بداية مواجهة الليلة بين جلطة سراي وليفربول، فقد فسر انهمار دموعه مع كل مرة تُذكر فيها والدته في حوار سابق، موضحًا: "وفاة والدتي لا تزال تؤلمني حتى اليوم، لم تعش طويلًا بما يكفي لتستمتع بالأشياء التي ضحت من أجلها. وكلما دخلت إلى أرض الملعب، أفكر في المكان الذي أتيت منه. أفكر في أمي التي لم ترني قط وأنا ألعب كرة القدم بشكل احترافي. هذا هو الوقود الذي يدفعني للجري حتى تنفد أنفاسي".

    هذا ما يعرفه جمهور جلطة سراي جيدًا، نظرًا للعلاقة الرائعة التي تجمعه بالنجم النيجيري، الذي ضحى في صيف 2025 بملايين الهلال السعودي فقط من أجل أن يرتدي قميص النادي التركي بعد موسم (2024-2025) الذي قضاه معارًا له من نابولي.

    ففي أول مرة وصل بها أوسيمين إلى أسطنبول لتمثيل جلطة سراي، وصف تلك اللحظة بأنه "لم ير مثلها في حياته"، مضيفًا: "كان الأمر مذهلًا، أقسم أنني شعرت بنسيم بارد يلمسني. جلطة سراي نادٍ كبير، لكنني لم أكن أدرك مدى ضخامته حتى دخلته. كان الأمر رائعًا، فهذا هو المكان الذي أريد أن أكون فيه".

    ورغم البكاء في البداية إلا أنه كان أحد نجوم مواجهة الريدز الليلة، وصنع هدف اللقاء الوحيد لزميله ماريو ليمينا.

  • ليس مجرد لاعب كرة القدم

    ألم سنوات لم يندمل بعد لخصناه في بضع سطور، لكنه أكبر من ذلك بكثير، فتلك القصة ليست لمجرد لاعب كرة قدم، بل هي قصة كفاح طفل تيتم صغيرًا واضطر للكفاح من أجل أسرته، حتى أصبح نجمًا تتصارع عليه كبرى أندية العالم حاليًا.

    ففي اللحظة التي بدت أنها نهايته كطفل مع رحيل أمه، صنع من ألمه دافعًا ليقوده إلى الوصول لأكثر حتى من الحياة الكريمة التي كان يطمح لها.

