هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

Goal.com
مباشرالتذاكر
Victor Osimhen Al Hilal Goal OnlyGoal AR
أحمد فرهود

بين قلة الحيلة ومبدأ الرفض ليس إهانة!.. قصة فيكتور أوسيمين تؤكد "الهلال لم يعد أكبر من أي لاعب"

فقرات ومقالات
الهلال
فيكتور أوسيمين
رافينيا
برونو فيرنانديز
جلطة سراي
دوري روشن السعودي

نفس الأسماء تتكرر في كل ميركاتو.. ولكن!

"الهلال أكبر من أي لاعب".. تصريح أيقوني ارتبط برئيس النادي السابق فهد بن نافل؛ الذي قاد الفريق الأول لكرة القدم لكتابة المجد، سواء محليًا وقاريًا أو حتى عالميًا.

ابن نافل قال هذا التصريح الأيقوني، تعليقًا على رفض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الانضمام إلى الهلال، صيف عام 2023؛ حيث فضل وقتها الانضمام إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، بشكلٍ رسمي.

لكن ما حدث بعد ذلك، في سوق انتقالات عملاق الرياض؛ يجعلنا نتساءل: "هل الهلال أكبر من أي لاعب فعلًا؟!".

سبب هذا السؤال، هو أن الزعيم الهلالي تفاوض عدة مرات، مع نجوم عالميين قاموا برفضه سابقًا؛ على رأسهم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نادي جلطة سراي التركي.

أوسيمين الذي رفض الهلال عدة مرات، في العامين الماضيين؛ عاد مجلس الإدارة لمفاوضته مجددًا، في الميركاتو الصيفي الحالي.

إلا أن مصدر مقرب من المهاجم النيجيري، رد في تصريحات مع موقع "winwin" مساء اليوم الأربعاء، على مفاوضات الهلال الجديدة مع اللاعب؛ بالقول: "مستحيل أن ينتقل أوسيمين إلى الهلال في الصيف الحالي".

ومن رد المصدر المقرب من أوسيمين؛ سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، نقاط مهمة عن إصرار الهلال على التفاوض مع اللاعبين الذين رفضوه سابقًا..

تذاكر مباريات دوري روشن السعودي!اشترِ تذكرتك الآنَ!
  • Raphinha GFX Goal OnlyGoal AR

    شعار الهلال.. الرفض ليس "إهانة"!

    يبدو أن عملاق الرياض الهلال، رفع شعارًا جديدًا مؤخرًا؛ وهو "رفض الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم ليس إهانة".

    مثلًا.. الهلال فاوض النجم البرتغالي برونو فيرنانديش، والجناح البرازيلي رافينيا دياز، عدة مرات سابقة؛ وذلك في محاولة لضمهما من ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، على التوالي.

    وفي كل مرة، كان يرفض هذا الثنائي الانضمام إلى الزعيم الهلالي؛ مفضلين الاستمرار في أنديتيهما الأوروبية، والمنافسة بأقوى البطولات.

    هُنا يُمكن للهلال أن يقول: "هل هذا الثنائي رفضنا؟.. لا؛ وإنما التوقيت لم يكن مناسبًا بالنسبة لهما، للرحيل عن أوروبا".

    ويوجد فارق كبير للغاية؛ بين قول "لا" لنادٍ بعينه، والرفض الذي قد يتغيّر بعد عام أو اثنين مثلًا.

    ونحن لا نجزم أن هذا ما حدث مع برونو ورافينيا مثلًا؛ ولكننا نعطي نماذج بسيطة، والطريقة التي يُمكن أن يُفكر بها الهلال.

    • إعلان
  • Victor Osimhen Al Hilal FansGetty Image/ Goal AR

    سوق الانتقالات.. الهلال يريد الأفضل دائمًا ولكن!

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ قد يقول البعض إن هُناك نموذج آخر غير البرتغالي برونو فيرنانديش والبرازيلي رافينيا دياز، وهو المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين.

    نعم.. حالة أوسيمين والهلال تختلف كثيرًا؛ فهذا اللاعب جاء عليه وقتًا كاد أن يقول "نعم" للانضمام إلى الزعيم، قبل أن يغيّر من مطالبه المالية.

    أي يعتقد الكثيرون، أن أوسيمين "تلاعب" بالهلال سابقًا؛ ورغم ذلك لم ينسحب النادي من صفقته نهائيًا، بل يعود إليه في كل ميركاتو تقريبًا.

    وبالتالي.. لا يستطيع الهلال تبرير عودته إلى خيار أوسيمين؛ بأن القرار السابق للاعب برفض الانضمام للزعيم، كان بسبب التوقيت غير المناسب.

    وفي هذه الحالة؛ يبرز مبرر آخر أمام الزعيم الهلالي، وهو: "كم مهاجم في العالم يمتلك مواصفات أوسيمين.. ويُمكن أن يلعب في السعودية؟".

    الإجابة هي عدد قليل للغاية؛ وهو ما قد يجعل الهلال الذي يبحث عن الأفضل دائمًا، يحاول "مرة واثنين وثلاثة" للتعاقد مع المهاجم النيجيري.

    لكن النتيجة ستظل واحدة في النهاية؛ وهي: "حاجة الهلال الفنية لأوسيمين؛ جعلت النادي ليس أكبر من أي لاعب، مثلما ردد الرئيس فهد بن نافل سابقًا".

  • Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup FinalGetty Images Sport

    الجانب السلبي.. "قلة حيلة" إدارة الهلال الرياضية!

    رغم كل ما ذكرناه؛ إلا أن هُناك جانب سلبي في إصرار عملاق الرياض الهلال، على التفاوض مع نفس الأسماء التي رفضته سابقًا.

    الجانب السلبي الذي نقصده هُنا؛ هو إعطاء انطباع إلى الشارع الرياضي السعودي والعالمي، بأن الهلال لا يمتلك خطة بديلة.

    مثلًا.. إذا قال لاعب ما بوضوح "أريد أوروبا"، ثم عاد الهلال كل صيف لمفاوضته؛ هُنا نستطيع أن نردد بأعلى صوت، متساءلين: "هل نادٍ بحجم الهلال لا يمتلك خطط وأسماء بديلة؟!".

    وطرح مثل هذا السؤال؛ سيُشكك في عمل الإدارة الرياضية للزعيم الهلالي أساسًا، ومدى قدرتها على التحكم في سوق الانتقالات.

    بمعنى.. الإدارة الرياضية يجب أن تضع خطة "أ" و"ب" وهكذا؛ بحيث يكون بإمكانها تغطية احتياجاتها في سوق الانتقالات، إذا رفضت بعض الأسماء القدوم إلى النادي.

    وليس معنى ذلك أيضًا، أن يتم التعاقد مع أي لاعب، لكي يُقال إن الإدارة الرياضية لديها خطة بديلة؛ وإنما لابد من أن يكون الأمر مدروسًا، حتى قبل فتح باب الانتقالات.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • KYLIAN MBAPPE REAL MADRIDGetty Images

    كلمة أخيرة.. ما يفعله الهلال ليس غريبًا واسألوا ريال مدريد!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن هُناك انطباعين من إصرار عملاق الرياض الهلال على التعاقد مع بعض الأسماء التي رفضته سابقًا، وهما:

    - أولًا: انطباع أن الهلال يبحث عن الأفضل دائمًا؛ وأنه يحاول في كل صيف إيجاد التوقيت المناسب، لإقناع النجوم الذين سيفرقون معه فنيًا.

    - ثانيًا: انطباع أن الهلال لا يمتلك خططًا بديلًا؛ فعندما يفشل في الحصول على موافقة أسماء بعينها، يعود إليها من جديد في كل سوق انتقالات.

    وبالطبع.. ما يفعله الهلال ليس بأمر غريب؛ فالعملاق الإسباني ريال مدريد على سبيل المثال، تعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي بعد محاولات العديدة.

    وحالة مبابي ينطبق عليها مبدأ "التوقيت"، الذي تحدثنا عنه في بداية تقريرنا؛ حيث رفض اللاعب الانضمام إلى ريال مدريد كثيرًا، لأنه كان يعتقد أن الوقت ليس مناسبًا.

    لكن في صيف عام 2024، قرر المهاجم الفرنسي أن الوقت قد حان أخيرًا؛ لينضم إلى "الميرينجي" رسميًا، قادمًا من نادي باريس سان جيرمان.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية هل سيجد الهلال الحلول المناسبة بعد فشله في ضم أهدافه الأساسية في كل ميركاتو، أم لا.

دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
الفيصلي crest
الفيصلي
الفيصلي
دوري السوبر التركي
جلطة سراي crest
جلطة سراي
جلطة سراي
كوروم بلديسبور crest
كوروم بلديسبور
COB