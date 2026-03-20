فيكتور أوسيمهن ونوا لانغ يظهران آثار الإصابات التي تعرضا لها بعد أن انتهى الأمر بالمهاجمين في المستشفى عقب مباراة ليفربول

أضافت هذه الضربة المزدوجة المتمثلة في إصابة لاعبين ملاحظة قاتمة إلى خروج الفريق من البطولة الأوروبية الذي كان مهينًا بالفعل. فقد نجح ليفربول في قلب نتيجة الهزيمة 1-0 في مباراة الذهاب بفوزه 4-0 في مباراة الإياب. وسجل كل من دومينيك زوبوسلاي، وهوجو إكيتيكي، وريان جرافنبرخ، ومحمد صلاح أهدافًا في ملعب أنفيلد في مباراة كانت في معظمها من جانب واحد. أقر آرني سلوت بأن خسارة أوسيمهن كان لها تأثير كبير على المباراة، واعترف بأن ذلك جعل الأمور أسهل بكثير لفريقه. يحتل غالطة سراي حالياً صدارة الدوري التركي الممتاز، وسيركز الآن جهوده على النجاح المحلي، على الرغم من أن الغياب المحتمل لفترة طويلة لاثنين من المهاجمين الرئيسيين لا يزال يمثل ضربة كبيرة لطموحاته في الفوز باللقب.