فيكتور أوسيمهن لاعب جيد بما يكفي للعب في فرق النخبة الأوروبية، لكن هل فوت مهاجم غلطة سراي فرصته بالفعل للانضمام إلى أحد الفرق المتنافسة في دوري أبطال أوروبا؟

بدأ كل شيء بمقطع فيديو على تيك توك كان من المفترض أن يكون مضحكًا، لكنه كان في الواقع مسيئًا، حيث قرر قسم التواصل الاجتماعي في نابولي بشكل غريب السخرية من أوسيمهن لفشله في تسجيل ركلة جزاء في مباراة تعادل 0-0 مع بولونيا في 24 سبتمبر 2023.

"أشعر بالأسف تجاه المشجعين، أيضًا لأنني لم أتحدث أبدًا عما حدث من قبل"، كشف المهاجم في مقابلة مع صحيفة Gazzetta dello Sport الشهر الماضي. "بعضهم جاء إلى منزلي يطلب تفسيرًا. طلبت منهم أن يضعوا أنفسهم في مكاني. بعد أن نشر نابولي ذلك الفيديو على TikTok، انكسر شيء ما.

"يمكن لأي شخص أن يضيع ركلة جزاء، ويمكن لأي شخص أن يتعرض للسخرية بسبب ذلك. نابولي فعل ذلك معي فقط، مع بعض التلميحات أيضًا. كنت ضحية إهانات عنصرية، واتخذت قراري. أردت الرحيل. حذفت صوري وأنا أرتدي قميص نابولي من حسابي على إنستغرام، واستغلوا الفرصة لتأليب المشجعين ضدي. وأنا أعتبر أن ابنتي نابولية أكثر منها نيجيرية.

"لم يعتذر أحد علنًا عما حدث. بعد ذلك الفيديو الشهير، اتصل بي إدواردو دي لورينتيس عدة مرات. هذا كل شيء. في غضون ذلك، انتشرت شائعات بأنني تأخرت عن التدريب، وأنني تشاجرت مع زملائي في الفريق. كلها أكاذيب. أنا آسف للجماهير، لكنني أتفهمهم وأحترمهم: فهم يدعمون النادي مهما حدث. بالنسبة لهم، نابولي يأتي قبل كل شيء".

كان أوسيمهن مستاءً بشدة من طريقة نابولي في التعامل مع مفاوضات الانتقالات خلال صيف 2025 - ولا سيما فشل الانتقال المقترح إلى الأهلي، الذي انسحب من طاولة المفاوضات بعد أن زاد النادي الإيطالي سعره المطلوب في اللحظة الأخيرة.

وقال: "كان بيننا اتفاق شرف، لكن الطرف الآخر لم يحترمه بالكامل. حاولوا إرسالي للعب في أي مكان، لكنهم عاملوني كالكلب. اذهب إلى هنا، اذهب إلى هناك، افعل هذا، افعل ذاك. عملت بجد لبناء مسيرتي، ولم أستطع قبول هذا النوع من المعاملة. أنا لست دمية".