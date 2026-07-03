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Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

بعد الجدل والاتهامات بالانحياز .. فيفا يصدر بيانًا بخصوص هدف كرواتيا الملغي ضد البرتغال

كأس العالم
البرتغال ضد كرواتيا
البرتغال
كرواتيا
يوشكو جفارديول

جماهير كرواتيا غاضبة وتفاعلت بشدة في الملعب مع القرار

أثار الهدف الذي ألغي بسبب التسلل الذي سجله يوشكو جفارديول في الدقيقة 103 من مباراة البرتغال وكرواتيا، ضمن دور الـ32 من كأس العالم، جدلاً واسعاً وأثار سخطاً كبيراً.

ألغى الحكم النرويجي هدفًا جعل النتيجة 2-2 بعد مراجعة الفيديو، والسبب لمس إيجور ماتانوفيتش، المهاجم الكرواتي، الكرة قبل وصولها إلى ماريو باساليتش، مما وضعه في وضع تسلل.

مرر ماريو باساليتش الكرة بعدها إلى جفارديول، الذي كان بالتأكيد في وضع سليم. لم يلاحظ أي لاعب على أرض الملعب هذه اللمسة، كما أكد لوكا مودريتش في نهاية المباراة: «قال الحكم إنه لمس الكرة، لكننا راجعنا الإعادة والفيديو، ولم نرى في أي مكان أنه لمسها. إذا لم يلمس الكرة، فهذا يعني أنه ليس في وضع تسلل».


  • بيان الفيفا

    هذا هو توضيح الفيفا على منصة X: "وفقًا للبيانات التي قدمتها تقنية الكرة المتصلة (Connected Ball Technology) المدمجة في كرة «أديداس تريوندا»، الكرة الرسمية لكأس العالم، فقد ثبت أن اللاعب الكرواتي إيجور ماتانوفيتش قد لامس الكرة خلال الهجمة التي أسفرت عن الهدف ضد البرتغال، مما سمح للحكم برصد حالة التسلل بشكل صحيح وإلغاء الهدف. تستطيع مستشعرات IMU المدمجة في كرة «تريوندا» رصد أي تلامس مهما كان ضئيلاً، ويُعرض ذلك للمشاهدين مباشرةً على شكل «رسم بياني لنبضات القلب»، كما توفر للمسؤولين عن المباراة مستوى غير مسبوق من البيانات لاتخاذ قرارات سريعة ودقيقة".



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  • غضب كرواتي كبير

    الجمهور الكرواتي الحاضر في مدرجات ملعب المباراة عبر عن غضبه بإلقاء الزجاجات والمشروبات إلى ملعب اللقاء بالدقائق الأخيرة وعقب صافرة نهاية المباراة.

    وعلى وسائل التواصل الاجتماعية، ورغم توضيح فيفا وظهور صور "نبضات" الحساس الخاص بالكرة، ولكن استمرت الاتهامات للاتحاد الدولي والتحكيم بمحاباة المنتخب البرتغالي على حساب نظيره الكرواتي.

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