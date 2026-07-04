(C)Getty images
فوضى عارمة وانتقادات حادة .. فيفا يحسم موقفه من تغيير موعد قمة المكسيك وإنجلترا
الهيئة الإدارية تتخلى عن إعادة الجدولة
ستُقام مباراة إنجلترا المرتقبة في دور الـ16 ضد المكسيك في موعدها الأصلي الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت لندن يوم الاثنين و3:00 بتوقيت مكة) بعد تغيير مفاجئ في القرار التنظيمي.
واندلعت حالة من الذعر اللوجستي الشديد عندما اقترح منظمو البطولة تقديم موعد المباراة ست ساعات إلى منتصف النهار (الساعة 19:00 بتوقيت لندن).
وفي حين أشارت التقارير الأولية التي نقلتها قناة «بي بي سي سبورت» إلى أن توقعات بحدوث عاصفة رعدية وشيكة كانت السبب وراء هذا القرار، كشف تقرير لاحق نشرتهصحيفة «ذا أثليتيك» أن المخاوف الحرجة المتعلقة بسلامة وأمن المشجعين كانت في الواقع الدافع الرئيسي وراء هذه المناقشات.
- Getty Images Sport
لاعبو منتخب إنجلترا يركزون رغم الفوضى التي سادت عند انطلاق المباراة
وأفادت مصادر لـ«بي بي سي سبورت» أن أنباء التغيير المقترح أثارت غضبًا شديدًا لدى المسؤولين الإنجليز والمكسيكيين على حد سواء، في حين أشار موقع «ذا أثليتيك» إلى أن المخاوف المتعلقة بالطقس كانت مجرد مسألة ثانوية، على الرغم من توقعات الخبير آرون مينتكوفسكي بأن يكون اليوم صيفيًّا عاديًّا.
ورغم أن القادة التنفيذيين شعروا بالغضب في السر جراء هذا الاضطراب المفاجئ، إلا أن اللاعبين ظلوا مركزين على مهامهم المباشرة داخل الملعب. وقال ماركوس راشفورد: «أعتقد أن طريقة استعدادنا للمباراة لن تتغير بالنسبة لنا. يجب أن تظل كما هي. هذا الوضع ليس مثالياً».
وأضاف مورجان روجرز: «سنكون جاهزين بغض النظر عن الوقت. نحن نتطلع إلى المباراة مهما كان الوقت».
وقال مدرب المكسيك خافيير أجيري: «علينا تغيير كل شيء. الأمر ليس أن [استعدادات المكسيك] قد أُفسدت تمامًا، لكنها كادت أن تُفسد، لأننا مضطرون إلى التنازل عن ست ساعات كنا قد خططنا لها. ومن الواضح أننا سنلتزم بقرارات الفيفا. لا يعجبني هذا الأمر على الإطلاق، ولا يعجب لاعبي فريقي أيضًا. لم يطلبوا رأيي حتى. الفيفا تنظم، والفيفا تقرر، وأنا ألتزم. سنتكيف، ولا توجد أعذار، وعلينا أن نلعب ونفوز."
الظروف المعاكسة تهدد إقامة البطولة
لقد ألقت الظروف الجوية القاسية والارتفاعات الشاهقة بظلالها المستمرة على هذا الحدث الرياضي البارز الذي تستضيفه عدة دول في أنحاء أمريكا الشمالية.
وبالفعل، تم فرض فترات راحة إلزامية لتناول السوائل طوال فترة كأس العالم، مما أدى إلى إدانة واسعة النطاق من جانب اللاعبين والمدربين والمشجعين. أما بالنسبة للمباراة المرتقبة في دور الـ16، فإن ملعب «أزتيكا» التاريخي يقع على ارتفاع مهيب يبلغ 7,220 قدمًا فوق مستوى سطح البحر، مما يشكل تحديًا جسديًا وفسيولوجيًا شاقًا لـ«الأسود الثلاثة».
- Getty Images Sport
أزتيكا يترقب
يواجه فريق توماس توخيل تحديًا بدنيًّا وتكتيكيًّا هائلًا للغاية عند دخوله الملعب التاريخي في استاد أزتيكا.
ويتمتع الفريق المضيف بسجل استثنائي في ملعبه الأيقوني، حيث لم يتكبد سوى هزيمتين فقط في 89 مباراة دولية. وسيشكل التعامل مع الأجواء العدائية وضغط الجماهير اختبارًا صعبًا للانضباط التكتيكي للمنتخب الإنجليزي، في سعيه للتأهل إلى ربع النهائي، وربما مواجهة البرازيل.
تابع GOAL على جوجل
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا