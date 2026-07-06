خوفًا من ألاعيب المكسيك .. تدخل حكومي جديد فرض نفسه على كأس العالم 2026

فقد عارض زعيم حزب العمال اقتراحاً بتغيير موعد مباراة دور الـ16 أمام المكسيك، مشككاً في أن البلد المضيف يحاول التلاعب بموعد انطلاق المباراة لإعاقة استعدادات «الأسود الثلاثة».
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ستارمر يمنع تغيير جدول مباريات فيفا
في خطوة درامية جرت وراء الكواليس، تدخل ستارمر شخصيًا لمنع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من تقديم موعد انطلاق مباراة إنجلترا الحاسمة في دور الـ16 على ملعب «أزتيكا».
وكان فيفا قد فكر في نقل المباراة من موعدها المقرر في الساعة 1 صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة - 3 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة - إلى الساعة 7 مساءً - 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة - بسبب مخاوف من ظروف جوية غير عادية، لكن رئيس الوزراء شك في أن الأمر قد يكون حيلة تكتيكية من جانب المعسكر المكسيكي، وفقًا لما أوردته صحيفة «ذا صن».
وقام زعيم حزب العمال المنتهية ولايته بهذا التدخل الدبلوماسي بعد أن نبهه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى احتمال حدوث تضارب في الجدول الزمني.
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مخاوف بشأن ميزة الارتفاع التي تتمتع بها «أزتيكا»
كان الدافع الرئيسي وراء تدخل داونينج ستريت هو السلامة البدنية للمنتخب. فقد كان «الأسود الثلاثة» يواجهون بالفعل تحديًا كبيرًا باللعب في ملعب «أزتيكا»، الذي يقع على ارتفاع 2,240 مترًا فوق مستوى سطح البحر، وهو ارتفاع يتطلب فترة تأقلم محددة. وكان تقديم موعد المباراة سيقلص الفترة الحاسمة المتاحة للاعبين للتأقلم مع الهواء الرقيق.
وبحسب ما ورد، أبلغ ستارمر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (FA) بأنه يعارض بشدة موعد بدء المباراة في الساعة 7 مساءً. وعلى الرغم من أن الموعد المقترح كان أكثر ملاءمةً لمشاهدي التلفزيون البريطانيين، إلا أن الأولوية ظلت تتمثل في ضمان ألا يفاجأ هاري كين وزملاؤه بالظروف القاسية.
وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد تواصل مع الحكومة لاستطلاع موقفها قبل إعلان معارضته رسمياً لاقتراح الفيفا، لضمان تشكيل جبهة موحدة ضد أي تغييرات تفيد البلد المضيف.
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وقد أثمر قرار التمسك بالجدول الزمني الأصلي عن نتائج إيجابية على أرض الملعب، حيث حققت إنجلترا فوزًا أسطوريًا بنتيجة 3-2 في مكسيكو سيتي. وعلى الرغم من جهود رئيس الوزراء، إلا أن قوى الطبيعة لعبت دورًا مهمًا، حيث انفتحت السماء فوق العاصمة مما تسبب في تأخير المباراة لمدة ساعة.
ومع ذلك، كان الوقت الإضافي للتأقلم مع الارتفاع عن سطح البحر حاسماً، حيث تفوقت إنجلترا على منافسيها في مباراة مثيرة. وكان جود بيلينجهام نجم المباراة بفضل ثنائية رائعة، بينما سجل هاري كين ركلة جزاء ببراعة ليحسم الفوز.
وفي لندن، أكد متحدث باسم رئيس الوزراء أن ستارمر بقي مستيقظًا لمشاهدة المباراة بأكملها برفقة ابنه المراهق. وقال المتحدث: «إنه يعاني من قلة النوم قليلاً هذا الصباح، لكنه فخور للغاية بالفريق وفخور للغاية بكونه إنجليزيًا بعد هذا الأداء».
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إحياء الحانات وأجواء الاحتفال
وإلى جانب الملعب، امتد تدخل رئيس الوزراء ليشمل السياسة الداخلية، حيث أصدر تشريعًا طارئًا لضمان بقاء الحانات مفتوحة حتى الساعة 5 صباحًا خلال المباراة.
وكان ستارمر قد صرح سابقًا: «قد تكون كرة القدم عائدة إلى الوطن، لكننا نحرص على ألا يضطر المشجعون إلى العودة. إن بقاء الحانات مفتوحة حتى صافرة النهاية هو خبر سار للمشجعين، وخبر سار أيضًا للحانات والأماكن التي تجمع مجتمعاتنا معًا».
جدير بالذكر أن تدخل رئيس الوزراء الإنجليزي ليس التدخل الحكومي الأول في كأس العالم 2026، حيث تدخل دونالد ترامب؛ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بنفسه لرفع البطاقة الحمراء عن المهاجم فولارين بالوجون، التي تحصل عليها خلال دور الـ32 أمام البوسنة والهرسك، ومن ثم سيشارك في دور الـ16 أمام بلجيكا.
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