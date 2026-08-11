بين الحين والآخر يخرج علينا من يؤكد اقتراب الحكم في قضية الهلال والظهير البرازيلي رينان لودي، لكن آخر المستجدات تؤكد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يواجه صعوبات في اتخاذ القرار النهائي.
"ليس هناك محاولات للصلح" .. فيفا يواجه صعوبات في قضية الهلال ورينان لودي
ما القصة؟
في سبتمبر 2025، فاجأ الهلال جماهيره بإعلان مغادرة الظهير البرازيلي للعاصمة السعودية "الرياض" متجهًا لبلاده، بعد إرسال خطاب رسمي للنادي يفيد بفسخ عقده من جانب واحد.
حينها أكد الهلال عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد لودي، لكن الأخير أوضح أنه اتخذ قراره بعد إخطاره من قبل النادي برفع اسمه من القائمة المحلية على أن يقتصر قيده على القائمة الآسيوية للمشاركة في دوري أبطال النخبة، وهو ما لم يعجبه.
لودي يتسلح في قضيته ضد النادي السعودي بحماية فيفا للاعبين في وقت يرى به أن الهلال يحرمه من مواصلة مشواره بمشاركة منتظمة، فيما يتسلح الزعيم بتسرع اللاعب في فسخ العقد، بينما لم تكن فترة القيد في السعودية قد أغلقت أبوابها بعد.
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جديد قضية الهلال ولودي
الجديد في هذه الشأن كشفه المحامي الدولي أمام فيفا أحمد الشيخي، مؤكدًا أن قضية الهلال ولودي أصبحت تصنف الأكثر تأخرًا في صدور قرارها لدى غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي.
وأشار الشيخي إلى أن التأخر في إصدار القرار رغم مرور قرابة العام على شكوى الطرفين لبعضهما البعض يعني أن فيفا يواجه صعوبات في الوصول إلى القرار النهائي.
ليس هناك محاولات للصلح
أما عن موقف الهلال ورينان لودي من تأخر صدور القرار من غرفة فض المنازعات الدولية، فأكد أحمد الشيخي أن الطرفين لا يسعيان نحو الصلح نهائيًا، حيث يرى كل منهما أنه الأقرب للفوز بالقضية.
وأوضح المحامي الدولي أن المرافعات في القضية وصلت إلى أربع جولات، فيما بلغت مذكراتها مئات الصفحات، كانت قابلة للزيادة لولا أن فيفا أغلق باب المرافعة في أواخر عام 2025.
الشيخي اختتم حديثه معلقًا: "إن خسر الهلال – لا قدر الله – سيكون أول نادٍ جماهيري منذ بدء المشروع، يُضاف في سجل سوابقه لدى فيفا قضية انتهاك عقد داخل الفترة المحمية. وإن فاز بها سيستمر في المحافظة على سجله ناصعًا حيال القضايا الخارجية، كأفضل الأندية الجماهيرية في هذا الشأن".
ماذا قدم رينان لودي مع الهلال؟
صاحب الـ28 عامًا كان قد انضم للقلعة الزرقاء في شتاء 2024 قادمًا من نادي مارسيليا بعقد يمتد لثلاثة مواسم، أي كان من المفترض أن ينتهي في عام 2027 قبل فسخه في 2025.
وترنح أداء لودي مع الزعيم بين صعود وهبوط، حيث شارك في الأخير في 56 مباراة، محرزًا أربعة أهداف وصانعًا لـ11 آخرين.
فيما حقق أربعة ألقاب؛ الدروي السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، ولقبين من كأس السوبر السعودي.
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