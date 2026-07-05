هل يعاقب؟ .. فيفا يعلق على رفع حسام حسن علم فلسطين عقب فوز مصر أمام أستراليا

أول أمس الجمعة، حقق المنتخب المصري فوزًا تاريخيًا أمام نظيره الاسترالي في ركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي (1-1)، ضمن دور الـ32 من كأس العالم 2026، ليعبر لأول مرة في تاريخه إلى دور الـ16.

وعقب المباراة، احتفل حسام حسن بهذا الإنجاز برفع علم دولة فلسطين في قلب ملعب دالاس في ولاية تكساس الأمريكية، وسط هتافات في المدرجات "فلسطين حرة".

وقال حسن في تصريحاته تليفزيونية عقب المباراة: "الشعب الفلسطيني سعيد بما يحققه المنتخب المصري، قلبي معهم، أشكرهم جدًا، ربنا ينصرهم ويرحم شهداءهم، أهدي لهم هذا الفوز بجانب الشعب المصري".

رفع العلم وتلك التصريحات اعتبرها بعض الإعلام الأجنبي "خلطًا للسياسة بالرياضة"، زاعمين ضرورة توقيع عقوبات على مدرب الفراعنة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.











