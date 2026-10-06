وتركز الشكوى على مزاعم تتعلق بالتدخل السياسي واحتمال إساءة استخدام السلطة، والتي تورطت فيها شخصيات بارزة وخطط استثمارية تقدر بمليارات الدولارات.
عاصفة جديدة تهب على الفيفا! .. النرويج ترفع شكوى أخلاقية تشكك في سلوك جياني إنفانتينو
النرويج تطالب بإجراء تحقيق في قيادة إنفانتينو
هز المشهد الإداري لكرة القدم الدولية شكوى رسمية قدمها الاتحاد النرويجي لكرة القدم (NFF)، الذي رفع رسميًا شكوى أخلاقية من ثلاثة أجزاء تتعلق بسلوك رئيس الفيفا إنفانتينو.
وأعرب الاتحاد النرويجي لكرة القدم عن قلقه البالغ إزاء عدة حوادث بارزة، تتراوح بين منح جائزة سلام مثيرة للجدل والتدخل في مسائل تأديبية تتعلق بلاعبين نشطين، مما دفعه إلى مطالبة لجنة الأخلاقيات التابعة للفيفا بالتدخل.
ويمثل هذا التطور مواجهة مباشرة من جانب اتحاد عضو ضد قيادة الهيئة الإدارية العالمية، مما يسلط الضوء على انقسام متزايد داخل الهياكل الإدارية لهذه الرياضة.
- Getty Images Sport
إنفانتينو يواجه تحقيقًا بشأن مزاعم إساءة استخدام منصبه
وتتمحور الشكوى حول مسألة ما إذا كان إنفانتينو قد «استغل» منصبه لتسهيل إقامة تحالفات سياسية أو تنفيذ مشاريع مالية تتجاوز آليات الرقابة التقليدية. وقد طلب الاتحاد إجراء تحقيق شامل لمعرفة ما إذا كان الرئيس وكبار المسؤولين الآخرين قد انتهكوا مدونة قواعد السلوك الأخلاقي للمنظمة من خلال تصرفاتهم الأخيرة. وهذا ليس مجرد طلب لإجراء مراجعة داخلية؛ بل هو مطلب مدروس للمساءلة يشمل عدة إدارات داخل الفيفا.
ومن خلال إحالة هذه القضايا إلى لجنة الأخلاقيات، يضغط الاتحاد النرويجي لكرة القدم من أجل شفافية في توضيح كيفية اتخاذ القرارات في قمة هرم كرة القدم، لا سيما عندما يبدو أن تلك القرارات تتقاطع مع أجندات سياسية عالمية ورأس المال الخاص.
وقد خطت مبادرة الاتحاد النرويجي لكرة القدم خطوة إلى الأمام بإحالة المسألة أيضًا إلى لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال. وتهدف هذه الإحالة الثانوية إلى تحديد «ما إذا كانت عمليات صنع القرار والرقابة والضوابط الداخلية في الفيفا قد سارت على النحو المطلوب، وما إذا كانت أي إخفاقات في الحوكمة قد سمحت بحدوث الأمور التي أثيرت».
الجدل الدائر حول دونالد ترامب
يتمثل أحد أبرز عناصر الشكوى التي قدمها الاتحاد النرويجي لكرة القدم (NFF) في منح جائزة الفيفا للسلام بشكل غير مسبوق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقد أُنشئت هذه الجائزة في نوفمبر بهدف «مكافأة الأفراد الذين اتخذوا إجراءات استثنائية وفائقة من أجل السلام، وبذلك نجحوا في توحيد الشعوب في جميع أنحاء العالم».
وقد حصل ترامب على هذه الجائزة في دورتها الأولى خلال حفل سحب قرعة كأس العالم في ديسمبر، وهي خطوة أثارت على الفور انتقادات من مختلف جماعات المناصرة والدول الأعضاء. وقد شككت الاتحاد الكروي النرويجي (NFF) بشكل خاص في شرعية هذه الجائزة، مشيرة في شكواها إلى أنها «تثير تساؤلات حول كيفية إنشاء الجائزة ومنحها، وما إذا كان ينبغي إشراك مجلس الفيفا في ذلك، وما إذا كانت العملية متوافقة مع التزامات الفيفا بالحياد السياسي».
- Getty Images Sport
قضية بالوجون تثير تساؤلات حول الحياد السياسي
وتتطرق الشكوى أيضًا إلى تفاصيل قضية تأديبية تتعلق بمهاجم المنتخب الأمريكي لكرة القدم فولارين بالوجون خلال كأس العالم 2026. فقد تلقى بالوجون بطاقة حمراء خلال المباراة التي فاز فيها المنتخب على البوسنة والهرسك، وهو ما كان من المفترض أن يؤدي إلى إيقافه تلقائيًا لمباراة واحدة. ومع ذلك، تم تعليق هذا الإيقاف في ظروف غامضة، مما سمح للمهاجم بالمشاركة في الجولة التالية ضد بلجيكا.
وقد ظهرت تقارير تفيد بأن تعليق العقوبة جاء عقب مكالمة هاتفية مباشرة من دونالد ترامب إلى إنفانتينو، يطلب فيها مراجعة القرار التأديبي. وقد أشار الاتحاد النرويجي لكرة القدم (NFF) إلى أن منح جائزة السلام، إلى جانب الدعم العلني الذي أبداه إنفانتينو لترامب، «يثير قضايا تندرج ضمن أحكام مدونة (الأخلاقيات) المتعلقة بإساءة استخدام المنصب والحياد السياسي».
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا