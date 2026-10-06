عاصفة جديدة تهب على الفيفا! .. النرويج ترفع شكوى أخلاقية تشكك في سلوك جياني إنفانتينو

وتتمحور الشكوى حول مسألة ما إذا كان إنفانتينو قد «استغل» منصبه لتسهيل إقامة تحالفات سياسية أو تنفيذ مشاريع مالية تتجاوز آليات الرقابة التقليدية. وقد طلب الاتحاد إجراء تحقيق شامل لمعرفة ما إذا كان الرئيس وكبار المسؤولين الآخرين قد انتهكوا مدونة قواعد السلوك الأخلاقي للمنظمة من خلال تصرفاتهم الأخيرة. وهذا ليس مجرد طلب لإجراء مراجعة داخلية؛ بل هو مطلب مدروس للمساءلة يشمل عدة إدارات داخل الفيفا.

ومن خلال إحالة هذه القضايا إلى لجنة الأخلاقيات، يضغط الاتحاد النرويجي لكرة القدم من أجل شفافية في توضيح كيفية اتخاذ القرارات في قمة هرم كرة القدم، لا سيما عندما يبدو أن تلك القرارات تتقاطع مع أجندات سياسية عالمية ورأس المال الخاص.

وقد خطت مبادرة الاتحاد النرويجي لكرة القدم خطوة إلى الأمام بإحالة المسألة أيضًا إلى لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال. وتهدف هذه الإحالة الثانوية إلى تحديد «ما إذا كانت عمليات صنع القرار والرقابة والضوابط الداخلية في الفيفا قد سارت على النحو المطلوب، وما إذا كانت أي إخفاقات في الحوكمة قد سمحت بحدوث الأمور التي أثيرت».