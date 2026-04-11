نادرًا ما ابتعد مهاجم برشلونة عن الأضواء منذ انتقاله إلى كاتالونيا قادمًا من مانشستر سيتي في ديسمبر 2021، لكن الإسباني بات الآن يستخدم ذلك الضغط كوقود. وبعد فترة لم ينجح خلالها في هزّ الشباك، قدّم ابن فويوس عرضًا بمثابة رسالة في ديربي كاتالونيا، مسجلًا ثنائية تركت منتقديه مع مساحة ضئيلة للشكوى.

وفي حديثه بعد الفوز 4-1، كان توريس حاسمًا في تقييمه للضغط الخارجي الذي يواجهه. "هناك دائمًا ضجيج خارجي من حولي، وغالبًا ما يكون سيئًا ونادرًا جدًا ما يكون جيدًا. هذا يغيظهم، لكنني دائمًا أركّز على نفسي، على العمل والتطور؛ هناك أوقات لا تسير فيها الأمور كما يريد المرء، لكن لن يكون ذلك بسبب نقص في العمل"، قال.