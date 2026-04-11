فيرّان توريس سعيد بـ«إغاظة» منتقديه بعد ثنائية حاسمة في فوز برشلونة بديربي كتالونيا على إسبانيول
فيران يُسكت الضجيج
نادرًا ما ابتعد مهاجم برشلونة عن الأضواء منذ انتقاله إلى كاتالونيا قادمًا من مانشستر سيتي في ديسمبر 2021، لكن الإسباني بات الآن يستخدم ذلك الضغط كوقود. وبعد فترة لم ينجح خلالها في هزّ الشباك، قدّم ابن فويوس عرضًا بمثابة رسالة في ديربي كاتالونيا، مسجلًا ثنائية تركت منتقديه مع مساحة ضئيلة للشكوى.
وفي حديثه بعد الفوز 4-1، كان توريس حاسمًا في تقييمه للضغط الخارجي الذي يواجهه. "هناك دائمًا ضجيج خارجي من حولي، وغالبًا ما يكون سيئًا ونادرًا جدًا ما يكون جيدًا. هذا يغيظهم، لكنني دائمًا أركّز على نفسي، على العمل والتطور؛ هناك أوقات لا تسير فيها الأمور كما يريد المرء، لكن لن يكون ذلك بسبب نقص في العمل"، قال.
عبء التهديف على المهاجم
بالنسبة لأي مهاجم في نادٍ بمكانة برشلونة المرموقة، فإن غياب الأهداف يتحول سريعًا إلى الموضوع الرئيسي للحديث في وسائل الإعلام. واعترف فيران بأنه مرّ بفترة جفاف تهديفي، لكنه لم يفقد الثقة في المسار الذي قاده في النهاية إلى تسجيل ثنائية أمام إسبانيول. وقد سجل توريس الآن 18 هدفًا في 43 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، ومن اللافت أن ثنائيته كانت أول أهدافه في الدوري الإسباني منذ أن هز الشباك أمام إلتشي في 31 يناير. وزادت حلاوة الفوز مع تعثر ريال مدريد، ما أتاح لبرشلونة إحكام قبضته على سباق اللقب.
وأضاف توريس: "في النهاية، من الواضح أن المهاجم يُحكَم عليه بالأهداف. صحيح أنني كنت قادمًا من فترة دون تسجيل، لكنني دائمًا أؤمن بالعمل الجاد، الذي يمنحك المكافأة ويأتيك عندما تتحلى بالصبر".
عيون بالدي عودة دوري أبطال أوروبا
بينما خطف توريس عناوين الصحف، كان أليخاندرو بالدي مؤثراً بالقدر نفسه، إذ يواصل عودته إلى كامل جاهزيته البدنية. وبالحديث عن الفوز في الديربي وتعثر ريال مدريد أمام جيرونا مساء الجمعة، قال بالدي: "كنا نعلم اليوم أننا لا نستطيع الإخفاق لأن مدريد تعادل وكانت لدينا فرصة جيدة جداً؛ الفريق قدّم أداءً جيداً جداً ورفع مستواه". كما أشاد الظهير الأيسر بقدرة الفريق على الصمود بعد استقبال هدف، مضيفاً: "الأهم هو كيف تردّ، وكان الفريق رائعاً في قدرته على تسجيل هدفين إضافيين. أشعر بحالة جيدة؛ فالعودة من الإصابة واستعادة الإيقاع تكون دائماً صعبة، لكنني شعرت بحال ممتازة. أتطلع حقاً إلى يوم الثلاثاء وإكمال العودة".
ليلة مميزة في سبوتيفاي كامب نو
لعبت الأجواء الكهربائية في ملعب سبوتيفاي كامب نو دورًا كبيرًا في الانتصار، حيث وصف بالدي الملعب بأنه «مرجل» شعر فيه اللاعبون بالدعم الكامل من الجماهير. وعلى الرغم من التقدم المريح، يبقى المدافع متزنًا، مؤكدًا: «حتى نفوز بها، لم ينتهِ الأمر؛ كل ما يعتمد علينا يجب أن نفوز به ونواصل حصد ثلاث نقاط في كل مرة». ومع تحول التركيز إلى دوري أبطال أوروبا، يعكس نهج بالدي العقلية المنضبطة التي غرسها فليك في هذه التشكيلة التي تنضج تدريجيًا.