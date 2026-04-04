يعتمد بقاء فيورنتينا في الدوري أيضًا على ديفيد دي خيا، الحارس الإسباني السابق لمانشستر يونايتد الذي، في موسم صعب للغاية بالنسبة للفيوليتا، يظل يساند فريق فانولي خلال الأشهر الأخيرة من الدوري. حتى في المباراة خارج أرضه في فيرونا، التي كانت مواجهة مباشرة حاسمة لتجنب الهبوط، قام اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا بصدات حاسمة أثرت على النتيجة النهائية: فازت فيورنتينا 1-0، وكان هدف نيكولو فاجيولي حاسماً قبل أكثر من عشر دقائق بقليل من نهاية المباراة. انتهت المباراة بعشرة لاعبين في كل فريق بعد طرد لاعب من كل جانب، سوسلوف من الفريق الأصفر والأزرق وغودموندسون من الفريق الضيف.
ترجمه
فيرونا - فيورنتينا، دي خيا: "أهدي كل تصدياتي لوالدي الموجود في المستشفى"
إهداء دي خيا
بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وجه دي خيا كلمة خاصة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "أهدي كل تصدياتي لوالدي الموجود في المستشفى" - كما قال لميكروفونات DAZN - "لم نقدم أفضل مباراة لنا هذا الموسم، لكن في بعض الأحيان حصلنا على أقل مما نستحق، واليوم حدث العكس؛ هكذا هو كرة القدم. كنا اليوم مركزين على هذه المباراة لأننا لم نحقق أي شيء بعد في صراع البقاء، ثم سيكون هناك الدوري الأوروبي الذي يمنحنا دوافع جديدة: كريستال بالاس فريق، مثل جميع فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، يهاجم كثيراً ويلعب في ملعب صغير، إنهم أقوياء لكننا سنحاول بذل قصارى جهدنا".
ترتيب فريق فيورنتينا
بفوزها على فيرونا، حققت فيورنتينا رابع مباراة متتالية دون هزيمة في الدوري، وترتفع هذه السلسلة إلى ست مباريات إذا ما أضفنا مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ16 من دوري المؤتمر الأوروبي ضد راكوف. والآن، يتقدم «الفيولا» في الدوري الإيطالي بفارق 5 نقاط عن منطقة الهبوط، ويحتل ليتشي المركز الثالث من القاع برصيد 27 نقطة، لكنه خاض مباراة أقل (سيلعب غدًا ضد أتالانتا)، ويبلغ رصيد فريق فانولي 32 نقطة بعد تجاوزه كالياري بفضل النقاط الثلاث التي حصدها ضد الجيالوبلو واستغلاله خسارة فريق بيساكان في ريجيو إيميليا أمام ساسولو.