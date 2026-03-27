فيروس دياز أصاب المغاربة: أزمة ثقة بسبب نهائي الجدل .. وحكيمي يحبط محاولة نجم تشيلسي للثأر!

بحكم لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي "كاف"، المغرب يخوض مباراته الأولى بعد تتويجه بكأس أمم إفريقيا 2025، لينجو أسود الأطلس من الخسارة، بتعادل مثير مع الإكوادور بنتيجة (1-1)، في مباراة ودية على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد.

وتقدم جون يبواه، نجم فينيسيا، بهدف الإكوادور في الدقيقة 48، فيما اقتنص نائل العيناوي، هدف التعادل من صناعة أشرف حكيمي، في الدقيقة 88.

التعادل جاء بمثابة "طوق نجاة" للمدرب الجديد محمد وهبي، الذي كاد أن يسجل بداية "متعثرة" مع كبار الأسود، إلا أن "مهندس" روما، حمل معه البشرى في اللحظات الأخيرة.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة المغرب والإكوادور في إطار التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026..