Getty
ترجمه
فيرمين لوبيز يعترف بأن برشلونة حذر من "ملعب نيوكاسل الصعب" وأسلوبه "البدني"
تحضيرات بيلباو تهيئ فيرمين لرحلة إنجلترا
فيرمين، الذي شارك كبديل في الشوط الثاني للمساعدة في تحقيق الفوز في بلباو، يعتقد أن الأجواء في إقليم الباسك كانت الإحماء المثالي لما ينتظر الفريق في إنجلترا. المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا لا يخدع نفسه بشأن المهمة التي تنتظره، ويقر بأن فريق هانسي فليك يجب أن يكون مستعدًا لمواجهة قوة فريق إدي هاو على أرضه.
- Getty Images Sport
فيرمين يستعد لاختبار "بدني" في تاينسايد
"لقد عانينا قليلاً في النهاية، لكنني أعتقد أننا دافعنا جيداً في الدقائق الأخيرة. أنا سعيد جداً بالفوز"، قال فيرمين بعد المباراة، وفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو. "نحن نعلم أننا يجب أن نحافظ على هذه الميزة، ومع علمنا بفوز ريال مدريد أمس، كان من الضروري تحقيق الفوز اليوم. لقد فعلنا ذلك بالضبط ونحن سعداء للغاية. الآن يتجه تركيزنا إلى يوم الثلاثاء".
وبالنظر إلى المباراة الأوروبية مع نيوكاسل، اعترف لاعب الوسط أن الطبيعة البدنية لفريق الدوري الإنجليزي الممتاز تشكل مصدر قلق كبير للبلوغرانا. "نخوض المباراة بروح معنوية عالية بعد الفوز. نحن نعلم أيضًا أننا سنواجه مباراة مشابهة لتلك التي خضناها هنا، في ملعب صعب للغاية ضد خصم قوي بدنيًا. نأمل أن نقدم أداءً رائعًا، ونلعب بطريقتنا المعتادة ونفوز"، أضاف.
استراتيجية التناوب التي اتبعها فليك تؤتي ثمارها
كان الفوز في سان ماميس أكثر إثارة للإعجاب لأن فليك اختار ترك العديد من نجومه الكبار على مقاعد البدلاء. مع وضع دوري أبطال أوروبا في الاعتبار، قام المدرب الألماني بتدوير تشكيلته بشكل كبير، لضمان أن يظل لاعبوه الأساسيون في حالة جيدة للرحلة إلى تاينسايد بعد جدول مباريات محلي مرهق.
وأكد فيرمين أن الاستشفاء سيكون الأولوية خلال الـ 48 ساعة القادمة بينما يستعد الفريق للسفر إلى إنجلترا. وأشار لاعب الوسط إلى أن "لدينا أيام قليلة جدًا للاستشفاء" وشدد على الأهمية الحيوية لاستعادة اللاعبين للياقتهم البدنية قبل مواجهة جماهير نيوكاسل مساء الثلاثاء.
- Getty Images Sport
رافينها جاهز للعب
أحد اللاعبين الذين يتوقعون أن يكونوا في كامل لياقتهم البدنية لمباراة الذهاب في دور الـ16 هو رافينها. الجناح البرازيلي بدأ المباراة على مقاعد البدلاء ضد أتلتيك كلوب، لكنه يؤكد أن لديه الكثير من الطاقة المتبقية. "أنا لست متعبًا مثل بعض اللاعبين الآخرين. بعد كل شيء، أنا أتعافى من إصابة طفيفة، لذا كان لدي وقت للراحة. أشعر أنني بخير"، أوضح لاعب ليدز يونايتد السابق بعد المباراة.
أقر المهاجم بأن الفريق يشعر بتأثيرات المجهودات الأخيرة، لكن الدفعة المعنوية من البقاء في صدارة الدوري الإسباني كبيرة. "صحيح أن هناك بعض التعب من المباراة الأخيرة لأنها كانت صعبة للغاية، وهذا أمر طبيعي. الأهم أننا حصلنا على النقاط الثلاث"، ختم رافينها، بينما يتطلع برشلونة إلى مواصلة زخم الانتصارات في عرين الأسود في سانت جيمس بارك.
