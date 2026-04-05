فيرجيل فان دايك يشير إلى أن لاعبي ليفربول «استسلموا» خلال الهزيمة الثقيلة 4-0 على يد مانشستر سيتي
فان ديك يشكك في الروح القتالية للفريق
في موسم اتسم بالفعل بالتقلب في الأداء، وصل «الريدز» إلى أدنى مستوياته بعد ظهر يوم السبت، حيث تعرضوا لهزيمة ساحقة على يد منافسيهم. ورغم أن ليفربول صمد في الدقائق الأولى، إلا أن الأهداف انهالت عليه قبل نهاية الشوط الأول، مما أدى إلى أداء باهت في الشوط الثاني دفع المشجعين الزائرين إلى مغادرة الملعب قبل وقت طويل من صافرة النهاية.
وفي حديثه بعد الهزيمة، كان فان ديك صريحاً للغاية بشأن الافتقار إلى المرونة التي أظهرها الفريق على أرض الملعب. "من الواضح أنك تخرج من غرفة الملابس بنية حسنة لتسجيل هدف وتقليص النتيجة إلى 2-1 وتغيير مجرى المباراة. لكن العكس هو ما حدث، ومن الواضح أن العودة من تأخر 3-0 أمر صعب للغاية هنا. لكن لا يجب أن تستسلم، وربما هذا ما حدث في مرحلة معينة"، اعترف القائد.
المشجعون يهاجمون «سلوت» في لحظة إحباطه
أصبحت الأجواء المحيطة بالنادي سامة بشكل متزايد مع استمرار تدهور الإحصائيات هذا الموسم. وشكلت الهزيمة الساحقة بنتيجة 4-0 في ملعب «إيتيهاد» نقطة انحدار أخرى في ما أصبح أسوأ موسم للنادي من حيث عدد الهزائم منذ موسم 2014-2015. ولم ينتظر العديد من المشجعين الـ8000 الذين سافروا مع الفريق حتى نهاية المباراة، تاركين المدرب «أرني سلوت» يصفق لقطاع المشجعين الزائرين شبه الخالي عند انتهاء المباراة.
قدم فان ديك اعتذارًا للمشجعين، معترفًا بأن اللاعبين فشلوا في تلبية المعايير المتوقعة منهم. "كان المشجعون هناك لدعمنا ولا يسعني سوى الاعتذار لهم عما قدمناه. لقد خذلنا أنفسنا والمدرب - لكننا خذلنا مشجعينا اليوم. ربما لم يكن الأمر كذلك حتى ركلة الجزاء، لكن الطريقة التي لعبنا بها، خاصة في الشوط الثاني، لا بد أنها مؤلمة للجميع. إنها تؤلمني بالتأكيد"، أضاف.
زوبوسلاي يزيد من فوضى «إتيهاد»
ولا يقتصر الإحباط على مكتب القائد. فقد استخدم لاعب الوسط دومينيك زوبوسلاي عبارات أكثر حدة، واصفاً المسار الحالي بـ"الموسم الكارثي" في ظل خطر خسارة النادي لفرصة المشاركة في البطولات الأوروبية الكبرى.
وحذر لاعب الوسط قائلاً: "علينا أن نستجمع قوانا، لأننا إذا لعبنا بهذه الطريقة، فسننسى بسرعة المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وكذلك المشاركة في دوري أبطال أوروبا العام المقبل". "لذا علينا أن ننظر إلى أنفسنا ونبدأ في التفكير في كيفية تحويل هذا الموسم الكارثي إلى موسم نستطيع تذكره". كما شوهد لاعب الوسط المجري في مواجهة متوترة مع المشجعين المحبطين بعد المباراة.
دوري أبطال أوروبا يمثل فرصة أخيرة للإنقاذ
على الرغم من الكارثة المحلية، لا يزال موسم ليفربول قائماً من الناحية الفنية مع اقتراب مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان. ومع ذلك، لا يخدع فان ديك نفسه بشأن صعوبة المهمة التي تنتظره بعد هذه النتيجة المحبطة في كأس الاتحاد الإنجليزي. وحذر من أنه يجب على الجميع أن ينظروا إلى أنفسهم في المرآة إذا كانوا يأملون في إنقاذ أي شيء من ما تبقى من العام.
"باريس سان جيرمان ينتظرنا الآن. شاهدتهم قليلاً أمس وسيكون الأمر صعباً للغاية مرة أخرى. لكننا نتحمل مسؤولية، ليس فقط تجاه أنفسنا بل تجاه الجماهير بشكل خاص. إذا أردنا تحقيق شيء ما هذا الموسم، علينا أن نحاول القيام بشيء مميز في المباريات الثلاث المقبلة"، ختم المدافع.