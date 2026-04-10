في تلك المناسبة، قلب ليفربول تأخره 3-0 ليفوز على برشلونة 4-0، وفي النهاية رفع كأس دوري أبطال أوروبا. ويعتقد فان دايك أن سيناريو مشابهًا قد يتكرر، حتى لو ظلت التوقعات خارج النادي منخفضة. وقد قارن التحدي الحالي بذلك الانتصار الذي لا يُنسى، حين تحدّى فريق يورغن كلوب التوقعات ليبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال المدافع الهولندي، كما نقلت عنه الغارديان: «في ذلك الوقت، تلعب ضد أحد أفضل الفرق في أوروبا، ومعه بطبيعة الحال أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق، وكان لدينا إصابات. والآن نلعب ضد أفضل فريق في أوروبا. إنهم أبطال أوروبا، لذا أعتقد أنه مشابه من حيث إن أحدًا، على الورق، ربما لا يمنحنا فرصة.

«الأمر يبدأ بالإيمان الذي ينبع من داخلك. ويبدأ بالإيمان الذي نحصل عليه من مدربنا، وخطة اللعب الصحيحة، وبالشدة التي يجب أن نضعها منذ الثانية الأولى حتى الأخيرة إذا كنت تريد حقًا أن تحقق شيئًا. علينا أن نُظهر الرغبة، وأن نُظهر القتال – فهذا أقل ما ينبغي أن تفعله كلاعب في ليفربول».