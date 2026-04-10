ترجمه
فيرجيل فان دايك يعترف بأن موسم ليفربول كان «غير مقبول» - لكنه يرفض الاستسلام في سعيه لقلب الطاولة في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان
يواجه ليفربول مهمة شاقة بعد هزيمته في مباراة الذهاب
يواجه ليفربول تحدياً شاقاً في دوري أبطال أوروبا بعدما خسر 2-0 أمام باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب من ربع النهائي على ملعب بارك دي برانس. وكان فريق آرنه سلوت الطرف الأقل مستوى طوال اللقاء، ويحتاج الآن إلى عودة كبيرة على ملعب أنفيلد للإبقاء على آماله الأوروبية حية. وعلى الرغم من الأداء المخيب، لا يزال فان دايك مقتنعاً بأن المواجهة ليست مستحيلة على ليفربول. وأشار القائد إلى عودة النادي التاريخية أمام برشلونة في نصف نهائي عام 2019 دليلاً على أن ليالي استثنائية يمكن أن تحدث في أنفيلد.
يستلهم فان دايك الإلهام من العودة الشهيرة لبرشلونة
في تلك المناسبة، قلب ليفربول تأخره 3-0 ليفوز على برشلونة 4-0، وفي النهاية رفع كأس دوري أبطال أوروبا. ويعتقد فان دايك أن سيناريو مشابهًا قد يتكرر، حتى لو ظلت التوقعات خارج النادي منخفضة. وقد قارن التحدي الحالي بذلك الانتصار الذي لا يُنسى، حين تحدّى فريق يورغن كلوب التوقعات ليبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال المدافع الهولندي، كما نقلت عنه الغارديان: «في ذلك الوقت، تلعب ضد أحد أفضل الفرق في أوروبا، ومعه بطبيعة الحال أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق، وكان لدينا إصابات. والآن نلعب ضد أفضل فريق في أوروبا. إنهم أبطال أوروبا، لذا أعتقد أنه مشابه من حيث إن أحدًا، على الورق، ربما لا يمنحنا فرصة.
«الأمر يبدأ بالإيمان الذي ينبع من داخلك. ويبدأ بالإيمان الذي نحصل عليه من مدربنا، وخطة اللعب الصحيحة، وبالشدة التي يجب أن نضعها منذ الثانية الأولى حتى الأخيرة إذا كنت تريد حقًا أن تحقق شيئًا. علينا أن نُظهر الرغبة، وأن نُظهر القتال – فهذا أقل ما ينبغي أن تفعله كلاعب في ليفربول».
يعترف القائد بأن التذبذب كان السمة الأبرز لمسيرة ليفربول هذا الموسم
مع الحفاظ على إيمانه بإمكانية العودة، لم يتردد فان دايك في انتقاد مشوار ليفربول ككل. فقد تلقى «الريدز» 17 هزيمة في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو رقم وصفه بأنه غير مقبول لنادٍ بهذه المكانة.
وقال: «إنه غير مقبول. هذه هي الحقيقة. إنها الحقيقة الكبيرة، ولهذا الأمر مخيب للآمال للغاية. ومن الصعب جداً التعامل معه. في نهاية المطاف ستنتهي الأمور دائماً، بما في ذلك مسيرتي في وقت ما. في الوقت الحالي، الواقع أننا غير ثابتين في المستوى. نخسر مباريات كثيرة جداً. تمر بنا لحظات جيدة، ولا نحافظ على الاستمرارية بهذا المعنى».
آنفيلد جاهز لمباراة الإياب الحاسمة في دوري أبطال أوروبا
سيحاول ليفربول تعويض تأخره بفارق هدفين عندما يستضيف باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد. وسيأمل الريدز أن يتمكن جمهورهم على أرضهم من إعادة خلق الأجواء التي ألهمت معجزات أوروبية سابقة. لكن قبل ذلك، سيواجه فريق سلوت فولهام أولاً في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.