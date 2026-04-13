Getty Images Sport
ترجمه
فيرجيل فان دايك يطالب ليفربول بـ«شيء مميز» في ظل بقاء المدافع متشائمًا بشأن آمال العودة في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان
تقييم صادق لتحدّي أنفيلد
يواجه ليفربول مهمة شاقة للحفاظ على أحلامه الأوروبية حية وهو يستعد لاستضافة باريس سان جيرمان على ملعب أنفيلد مساء الثلاثاء. وبعد أن وجد نفسه متأخراً بهدفين عقب مباراة ذهاب قاسية في فرنسا، قدّم فان دايك تقييماً صريحاً لما هو مطلوب لبلوغ نصف النهائي. وكان المدافع الهولندي صادقاً بشأن حجم المهمة التي تواجه فريق آرني سلوت، مؤكداً أن تكرار أدائهم في بارك دي برانس سيعني خروجاً مؤكداً.
"نحتاج إلى حدوث شيء مميز للغاية وإلا فلن تكون لدينا أي فرصة. إذا لعبنا كما لعبنا في باريس فلن تكون لدينا أي فرصة على أي حال، في رأيي"، قال.
- Getty Images Sport
الاعتماد على أجواء أنفيلد
على الرغم من النظرة المتشائمة بشأن مستواهم الحالي، يعتقد القائد أن جماهير الفريق على أرضه قد تكون الشرارة لليلة أوروبية شهيرة أخرى. ويقول إن التحسن أمرٌ ضروري، وقد ناشد المشجعين أن يمدّوا الفريق بالوقود لإشعال صحوة، وهو يدرك تماماً مدى قدرة أجواء أنفيلد على ترهيب الفرق الزائرة.
وأضاف المدافع: «ربما يكون المشجعون العامل الأهم، إلى جانب أدائنا. لقد كنت محظوظاً جداً بأن أعيش تلك الليالي التي كان فيها الترابط بين الجماهير والأداء لا يُصدق. هناك فرصة يوم الثلاثاء لوضع خطة لعب جيدة والقتال من أجلها لأكثر من 90 دقيقة. أنا متحمس جداً لذلك. إنه لشرف أن نكون في ربع النهائي على أي حال. لا ينبغي أن نأخذ ذلك كأمر مُسلّم به. علينا أن نتذكر أننا ليفربول. علينا أن نجعلها ليلة لا تُنسى».
احتجاجات التذاكر تُحدث توتراً في أنفيلد
يأتي نداء فان دايك إلى المشجعين على خلفية احتجاجات بشأن زيادات أسعار التذاكر. وقد توترت الأجواء في أنفيلد مؤخرًا، مع ظهور عدد أقل من الأعلام واللافتات في مدرج الكوب خلال فوز السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز على فولهام، بينما قام المشجعون أيضًا بمقاطعة منافذ بيع الطعام والشراب داخل الملعب.
وأقر القائد بوجود احتكاك بين قاعدة الجماهير وإدارة النادي، مؤيدًا حق المشجعين في التعبير عن استيائهم. وقال: "أعتقد أن الجماهير هي قلب النادي وروحه، وإذا كانوا يشعرون بهذا الشكل ويريدون الاحتجاج، فمن الواضح أن ذلك حقهم". وأضاف: "نأمل أن يتوصلوا إلى حل مع النادي، لكن هذه الأمور أكبر مني بكثير بصفتي قائدًا للنادي. في رأيي جماهيرنا هي النادي وكانت دائمًا كذلك، قبل وجودي وبعدي. من المهم حل هذه الأمور لأنها لا تفيد أحدًا".
- Getty Images
سباق حاسم نحو التأهل الأوروبي
بعيدًا عن اختبار دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، يواجه ليفربول مرحلة ختامية قاسية لإنقاذ حظوظه في ضمان إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز. يحتل النادي حاليًا المركز الخامس برصيد 52 نقطة، ولديه ست مباريات حاسمة متبقية، من بينها مواجهات صعبة خارج أرضه أمام إيفرتون ومانشستر يونايتد وأستون فيلا، إلى جانب مباريات على أرضه أمام كريستال بالاس وتشيلسي وبرينتفورد.