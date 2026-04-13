يواجه ليفربول مهمة شاقة للحفاظ على أحلامه الأوروبية حية وهو يستعد لاستضافة باريس سان جيرمان على ملعب أنفيلد مساء الثلاثاء. وبعد أن وجد نفسه متأخراً بهدفين عقب مباراة ذهاب قاسية في فرنسا، قدّم فان دايك تقييماً صريحاً لما هو مطلوب لبلوغ نصف النهائي. وكان المدافع الهولندي صادقاً بشأن حجم المهمة التي تواجه فريق آرني سلوت، مؤكداً أن تكرار أدائهم في بارك دي برانس سيعني خروجاً مؤكداً.

"نحتاج إلى حدوث شيء مميز للغاية وإلا فلن تكون لدينا أي فرصة. إذا لعبنا كما لعبنا في باريس فلن تكون لدينا أي فرصة على أي حال، في رأيي"، قال.