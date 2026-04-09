كان من الممكن أن يكون العجز أسوأ بكثير لولا جيورجي مامارداشفيلي. فمع تعويضه غياب أليسون بيكر المصاب، قدّم حارس المرمى الجورجي عدة تصديات حاسمة أبقت المواجهة في متناول اليد. وأبرز فان دايك أهمية أداء حارسه، آملاً أن يشكل أساساً لعودة.

وأضاف المدافع: "نأمل أن يكون [أداء مامارداشفيلي] حاسماً للغاية. من الواضح أن العام الماضي لعبنا مباراة هنا كان ينبغي أن نخسرها لكننا فزنا بها، واضطر آلي (أليسون) إلى تقديم ربما أفضل مباراة في مسيرته. لكننا لم ننجز المهمة في أنفيلد. الآن نحن متأخرون 2-0 وعلينا تقديم أداء استثنائي الأسبوع المقبل. لكن لدينا أيضاً مباراة مهمة جداً قبل ذلك، لذا ركّزوا على تلك."