Getty Images
ترجمه
فيرجيل فان دايك يسلّط الضوء على "الجانب الإيجابي الوحيد" بعد أن هيمن باريس سان جيرمان على ليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
ليلة صعبة في باريس
عانى ليفربول من أجل إيجاد توازنه في العاصمة الفرنسية بعدما فشلت مغامرة آرنه سلوت التكتيكية في تحييد باريس سان جيرمان المهيمن. أمضى «الريدز» معظم الأمسية متكتّلين في الدفاع بعمق، عاجزين عن إيجاد إيقاع أو استغلال فرص الهجمات المرتدة القليلة التي سنحت لهم. وكُسر الجمود في النهاية بتسديدة من ديزيريه دويه، قبل أن يضاعف خفيتشا كفاراتسخيليا التقدّم ليترك الضيوف في حالة ترنّح. وعلى الرغم من الجهد الدفاعي العنيد، خسر ممثل الدوري الإنجليزي الممتاز في النهاية 2-0.
- AFP
التقييم الصادق للقبطان
في حديثه إلى TNT Sports بعد صافرة النهاية، كان فان دايك صريحاً بشأن التحديات التي واجهها فريقه، وأقرّ بأن هناك شيئاً إيجابياً واحداً لا يزالون يمتلكونه. وقال: "صعب. عمل شاق، وكان ذلك متوقعاً. أعتقد أننا دافعنا بعدد كبير من اللاعبين حول منطقة الجزاء. للأسف، الهدف الأول جاء إثر انحراف. كانت لدينا بعض اللحظات الصغيرة في الهجمات المرتدة كان بإمكاننا أن نكون أفضل فيها. من الواضح أنني لست سعيداً بالخسارة هنا على الإطلاق، الشيء الإيجابي الوحيد هو أن لدينا مباراة أخرى لنلعبها الأسبوع المقبل. لكن الآن من الواضح أن الوقت ضيق، وفولهام ينتظرنا أيضاً".
البحث عن أداء مميز
كان من الممكن أن يكون العجز أسوأ بكثير لولا جيورجي مامارداشفيلي. فمع تعويضه غياب أليسون بيكر المصاب، قدّم حارس المرمى الجورجي عدة تصديات حاسمة أبقت المواجهة في متناول اليد. وأبرز فان دايك أهمية أداء حارسه، آملاً أن يشكل أساساً لعودة.
وأضاف المدافع: "نأمل أن يكون [أداء مامارداشفيلي] حاسماً للغاية. من الواضح أن العام الماضي لعبنا مباراة هنا كان ينبغي أن نخسرها لكننا فزنا بها، واضطر آلي (أليسون) إلى تقديم ربما أفضل مباراة في مسيرته. لكننا لم ننجز المهمة في أنفيلد. الآن نحن متأخرون 2-0 وعلينا تقديم أداء استثنائي الأسبوع المقبل. لكن لدينا أيضاً مباراة مهمة جداً قبل ذلك، لذا ركّزوا على تلك."
- AFP
ما الذي يأتي بعد ذلك؟
قبل أن يتمكن ليفربول من التركيز على مباراة الإياب، يجب عليه إعادة توجيه اهتمامه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. يحتل الريدز حاليًا المركز الخامس في جدول الدوري برصيد 49 نقطة من 31 مباراة، بفارق خمس نقاط خلف أستون فيلا وبفارق نقطة إضافية خلف مانشستر يونايتد. وسيواجه فريق سلوت فولهام على ملعب أنفيلد يوم السبت المقبل، قبل أن يستضيف باريس سان جيرمان في مباراة الإياب الأسبوع المقبل.