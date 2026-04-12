يواصل نغوموها إعادة كتابة سجلات التاريخ في ليفربول، إذ جعلَه هدفه الأخير ضد فولهام أصغر هدّاف في تاريخ النادي بالدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد. وبعمر 17 عاماً و225 يوماً فقط، تجاوز الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله رحيم سترلينغ، مؤكداً أكثر مكانته كأحد أكثر المواهب إثارة في كرة القدم الأوروبية.

افتتحت لمسته الحاسمة التسجيل في فوزٍ 2-0 منح المدرب آرنه سلوت قدراً كبيراً من الارتياح الذي كان في أمسّ الحاجة إليه. وبعد أن تفوق مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان على ليفربول، على التوالي، في منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، قدّم نغوموها عرضاً متألقاً جديداً في الدوري الإنجليزي الممتاز ليمنح بصيص أمل قبل أهم مباراة لليفربول في الموسم حتى الآن.







