فيرجيل فان دايك «غير قلق» بشأن ريو نغوموها «المتواضع» وسط مطالبات بأن يبدأ نجم ليفربول الواعد أمام باريس سان جيرمان
صعود مُحطِّم رقم قياسي جديد في أنفيلد
يواصل نغوموها إعادة كتابة سجلات التاريخ في ليفربول، إذ جعلَه هدفه الأخير ضد فولهام أصغر هدّاف في تاريخ النادي بالدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد. وبعمر 17 عاماً و225 يوماً فقط، تجاوز الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله رحيم سترلينغ، مؤكداً أكثر مكانته كأحد أكثر المواهب إثارة في كرة القدم الأوروبية.
افتتحت لمسته الحاسمة التسجيل في فوزٍ 2-0 منح المدرب آرنه سلوت قدراً كبيراً من الارتياح الذي كان في أمسّ الحاجة إليه. وبعد أن تفوق مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان على ليفربول، على التوالي، في منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، قدّم نغوموها عرضاً متألقاً جديداً في الدوري الإنجليزي الممتاز ليمنح بصيص أمل قبل أهم مباراة لليفربول في الموسم حتى الآن.
فان دايك يدعم النجم الشاب الموهوب
مع تأخر ليفربول بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين قبل خوض إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، يدعو المشجعون إلى منح نغوموها دورًا أساسيًا. ويثق القائد فيرجيل فان دايك بأن الضغط لن يُربك المراهق، مشيدًا بعقليته وأخلاقيات عمله خلال موسمه الذي شهد بروزه.
وعن احتمال مشاركة نغوموها أساسيًا في أنفيلد يوم الثلاثاء، قال فان دايك: «سيتعامل مع الأمر بهدوء. إنه فتى متواضع يعمل بجد ويستمع. يريد التحسن باستمرار. لديه أحلام كبيرة. الأمر متروك له وللأشخاص من حوله للتأكد من أنه سيبقى على هذه الحال. لست قلقًا من أن يتغير أي شيء من هذه الناحية».
تجاوز المعيار المرجعي للجنيه الإسترليني
لم يكن نغوموها غريبًا عن ترك بصمة مبكرة، إذ سبق أن حسم لقب أصغر هدّاف في تاريخ ليفربول عندما سجل في شباك نيوكاسل في أغسطس الماضي وهو في سن 16 عامًا. أما إنجازه الأخير أمام فولهام فلم يزد سوى من الضجة المحيطة بإمكاناته وقدرته على قيادة خط الهجوم.
ويرى فان دايك أن هذه الألقاب ينبغي أن تكون وقودًا للمهاجم، قائلًا: «لقد انتزع الرقم القياسي من رحيم وهذا أمر رائع جدًا بالنسبة له، ويجب أن يحفّزه ويدفعه أكثر. لا ينبغي أن تعتبر مثل هذه الأمور أمرًا مسلمًا به وهو لن يفعل. عليه أن يواصل المضي قدمًا. يعود للمدرب اتخاذ قرار الفريق وخطة اللعب ليوم الثلاثاء. سواء بدأت أم لا، يجب أن يشعر الجميع بأنهم جزء من شيء مميز. هذا ما نحتاجه لمحاولة هزيمة باريس سان جيرمان».
ملء الفراغ الذي تركته الأساطير الراحلة
يكتسب توقيت صعود نغوموها أهمية خاصة بالنظر إلى الرحيل المرتقب لمحمد صلاح وآندي روبرتسون. وقد حظي كلا المخضرمين باستقبال عاطفي أمام فولهام عقب الإعلانين المنفصلين عن أنهما سيغادران أنفيلد في نهاية الموسم، ما يخلّف فراغًا كبيرًا في القيادة والموهبة داخل الفريق.