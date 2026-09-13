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Ferran Torres Paris Saint Germain (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

فيران توريس ضد بريست: عبث بتاريخ "السلطان" .. وذاكرة حكيمي قد تحول ثنائيته مع ديمبيلي إلى "صراع"!

فقرات ومقالات
فيران توريس
بريست
باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي
عثمان ديمبيلي

توريس أبدع ولكن باريس سان جيرمان ليس بخير..

لا يزال "القرش" فيران توريس، في طريقه ليثبت بأنه صفقة الصيف بلا منازع، بعد أن قاد باريس سان جيرمان، لاقتناص الفوز الأول في الدوري الفرنسي، موسم 2026-2027، على حساب ستاد بريست بنتيجة (1-0).

مباراة بدأت ببادرة طيبة من باريس سان جيرمان، بتقديم القائد ماركينيوس، لإكليل الزهور إلى النجم الفرنسي الراحل إريك روي، مدرب بريست، الذي رحل عن عالمنا في 17 يونيو الماضي، في ملعب فرانسيس لو بلي، قبل انطلاق مواجهة الجولة الرابعة من (ليج 1)، التي حسمها توريس مبكرًا بهدفه في الدقيقة الخامسة.

مؤشرات حول أداء باريس سان جيرمان، وكذلك أداء النجم الإسباني الذي لا يزال يثبت لبرشلونة، بأنه لن يكون الفتى "مُهدر الفرص"، وأن معجزة نهائي كأس العالم 2026، لم تأتِ من قبيل الصدفة، وهذا ما نستعرضه معًا حول أبرز نقاط المباراة في السطور التالية..

  • هل ننتظر صراع ديمبيلي وتوريس؟

    من سلوفان براتيسلافا إلى ستاد بريست، ثنائية رائعة تطبخ على نار هادئة، عثمان ديمبيلي يصنع وفيران توريس يسجل.

    من هاتريك اقتنص به توريس جائزة نجم الأسبوع في دوري أبطال أوروبا، إلى قيادة باريس سان جيرمان، درس كبير بأن فيران، قد تحسن مردوده للغاية، وبات قادرًا على تطبيق فكرة "التسجيل من أنصاف الفرص"، خاصة وأن هدفه يعكس الذكاء أكثر من القوة، بعدما استغل تمريرة رائعة بالكعب من ديمبيلي.

    ولكن، عندما نجد الثنائي معًا في قائمة المرشحين للكرة الذهبية لعام 2026، بين 8 لاعبين آخرين في باريس سان جيرمان، فهذا الأمر يعيد إلى الذاكرة، صراعًا قبل عام، انعكس في التصريحات التليفزيونية، بين أشرف حكيمي، الذي غادر مصابًا أمام بريست اليوم، وعثمان ديمبيلي، حينما كان الظهير المغربي يقول إنه جدير بالفوز بـ"البالون دور"، قبل أن يقتنصها الأخير.

    ورغم أن توريس لم يشارك في تتويج باريس سان جيرمان، بلقب دوري أبطال أوروبا، الثاني في تاريخه، إلا أنه لعب دور البطولة، في قيادة إسبانيا لكأس العالم، بهدفه في مباراة النهائي، كما نجح في "تلميع صورته" أكثر ببدايته المذهلة مع العملاق الباريسي.

    والسؤال هو: هل تتحول ثنائية ديمبيلي وتوريس إلى "صراع" من أجل الكرة الذهبية؟ هذا الأمر ستكشف عنه الأيام المُقبلة.

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  • توريس يواصل العبث بتاريخ "السلطان"

    ولا يزال فيران توريس يواصل انطلاقته المميزة، بأرقام تاريخية، يبدو فيها وكأنه قادم بقوة للتفوق على التاريخ الذي صنعه زلاتان إبراهيموفيتش، في رحلته المذهلة مع باريس سان جيرمان.

    من معادلة رقم "السلطان" في تسجيل هدفين بأولى مبارياته مع العملاق الباريسي، إلى التفوق عليه في رصيد الأهداف المسجلة في أولى 5 مباريات، حيث سجل توريس 6 أهداف، بينما وقّع إبراهيموفيتش على 5 فقط، فإن نجم "فينال" كأس العالم، قدم بداية، ربما لتجعله منافسًا قويًا له، رغم أن الواقع يقول إن الطريق لا يزال بعيدًا، أمام أسطورة سويدية سجل 156 هدف في 180 مباراة.

  • باريس ليس بخير!

    على الورق، حقق باريس سان جيرمان، انتصاره المحلي الأول - أخيرًا، ولكن الواقع يقول إن كتيبة لويس إنريكي ليست بخير.

    فيران توريس سجل بطريقة مبدعة، ولكنه أهدر فرصًا أيضًا، وانتزع جائزة رجل المباراة، من نجم ربما كان يستحق الجائزة أكثر منه، وهو الحارس ماتفي سافونوف، الذي كان سدًا منيعًا لمرتدًات بريست، وأنقذ مرماه من 6 تسديدات منها أربع داخل منطقة الجزاء.

    إذا ما أجزمت بأن هناك من ظلمته لقطة توريس الرائعة، بخلاف سافونوف، فهم ثلاثة..

    * ويليان باتشو، مدافع باريس سان جيرمان، الذي قدم رد فعل رائعًا في تشتيت الكرات، أبرزها ما شاهدناه في الدقيقة 61.

    * كاموري دومبيا، صانع ألعاب بريست، الذي استحوذ على محيط وسط الملعب، وانتشر على الأطراف وفي العمق، وسدد كرة في العارضة، فضلًا عن رأسية تألق سافونوف في التصدي لها.

    * فيتينيا، متوسط ميدان باريس سان جيرمان، الذي طغى تألقه الدفاعي على مهارته في الحركة بين الخطوط، وصناعة الفرص في ميدان بريست.

    ولكن، بشكل عام، فإن باريس، بأساسييه وبدلائه، عانى من ضغط بريست، والذي تحسن بشكل أفضل في الشوط الثاني، وصارت عرضياته مصدر خطورته، كما أن خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي كان النجم الأول لسان جيرمان، مع بداية الموسم، ويكفي تألقه في مباراة السوبر الأوروبي، إلا أنه عانى للغاية في الوصول إلى مرمى بريست، رغم تقديم بعض اللقطات المهارية، مثل استلامه الرائع للكرة من عرضية ديمبيلي، في الدقيقة 22.

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  • كلمة أخيرة..

    مع تواجد 10 لاعبين من باريس سان جيرمان، في قائمة الكرة الذهبية، تتصاعد أسهم وتهبط أخرى، فما بين تألق فيران توريس، يتواصل الجدل حول عدم استكمال عثمان ديمبيلي، للمباراة، بعد استبداله في الدقيقة 66، بدخول أكليوش، فضلًا عن إصابة أشرف حكيمي، الذي غادر في الدقيقة 39، ليشارك فابيان رويز.

    انطفاء أداء باريس سان جيرمان، ومعاناته من ضغط بريست، فسّره المدرب لويس إنريكي بعد المباراة، بأنه يعود إلى أرضية ملعب الخصم، إلا أن الاتجاه العام يقول إن العملاق الباريسي يضع ثقل اهتمامه من أجل البحث عن النجمة الثالثة تواليًا في دوري أبطال أوروبا، على حساب صراع الدوري، الذي انتظر 4 جولات حتى يحقق فيه انتصاره الأول، ناهيك عن ظاهرة الإرهاق التي تنتاب اللاعبين العائدين من المشاركة في كأس العالم، ليدخلوا في حزمة جديدة من ضغط المباريات في موسم 2026-2027.

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