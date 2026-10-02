تلقى لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، ضربة قوية خلال تحضيراته للمباريات الدولية، بسبب مغادرة مهاجم باريس من المعسكر محبرًا، في الوقت الذي كان توريس يأمل فيه بالاستفادة من حالته الممتازة مع ناديه لنقلها إلى الساحة الدولية، لكن مشكلة بدنية أفشلت هذه الخطط. ورغم الآمال الأولية في أن تخف المشكلة، تم اتخاذ القرار في نهاية المطاف، بالسماح لصاحب الـ26 عامًا، بالعودة إلى ناديه للتركيز على إعادة تأهيله.

وقد أكّد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مغادرة النجم المولود في فالنسيا، مشيرًا إلى أنه رغم محاولته اللعب وسط الألم، فقد رأى الطاقم الطبي أن التدخل ضروري. وأوضح الاتحاد الإسباني في بيان: "نظرًا لاستمرار الأعراض، فقد تقرر إعفاء اللاعب من المجموعة لإعطاء الأولوية لتعافيه"، علمًا بأن القرار قد اتُخذ بعد مشاورات طويلة بين القسم الطبي للمنتخب الوطني ونظرائهم في باريس سان جيرمان.

وكان توريس عنصرًا أساسيًا في منظومة إسبانيا خلال السنوات الأخيرة، ويترك غيابه فراغًا كبيرًا في القطاع الهجومي للمباريات المقررة في ملعب كارلوس تارتيير بأوفييدو وفي سبليت. وبحسب صحيفة "سبورت"، كان فيران يعاني من ألم خفيف في الكاحل الأيسر، وهو ما لم يمنعه من التدريب في الأيام الأخيرة، لكن الأعراض لم تختفِ تمامًا على الإطلاق.