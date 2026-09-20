فيديو | نجم إنجلترا السابق تاونسيند يتعرض للدهس داخل أرض الملعب!

في تطور مثير للأحداث، نجا تاونسند من إصابة، وتمكّن من الانضمام إلى زملائه على مقاعد البدلاء. وبينما كان بي تي براتشواب متقدمًا بنتيجة 3-0 بفضل أهداف ساهارات كانياروج وتاوا فيريرا وإدغار منديز، دخل الجناح إلى أرضية الملعب في الوقت بدل الضائع.

وكان اللاعب الدولي الإنجليزي السابق الذي خاض 13 مباراة دولية قد انضم إلى بي تي براتشواب عقب فترات لعب مع كانتشانابوري باور والفريق التركي أنطاليا سبور.

وتتضمن مسيرته فترات لا تُنسى في الدوري الإنجليزي الممتاز مع توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس وإيفرتون ولوتون تاون.



