كانت التوترات شديدة في ملعب ساو جانواريو حتى قبل انطلاق صافرة البداية لمباراة فاسكو وسانتوس. وأثناء التحيات التقليدية التي تسبق المباراة، ترك مينديش نيمار «معلقاً» عن عمد، رافضاً مصافحة لاعب سانتوس رقم 10.

وقد التقطت الكاميرات هذه اللحظة وسرعان ما انتشرت على نطاق واسع، مما دفع صفحة نيمار الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الرد برمز تعبيري يعبر عن الحزن. وزاد مشجعو الفريق المضيف من حدة الأجواء، حيث وزعوا أقنعة لنيمار وهو يبكي.

ولم يتردد صديق نيمار المقرب، جوتا أمانسيو، في توجيه انتقادات لاذعة إلى لاعب وسط فاسكو. مستشهداً بمقولة شهيرة للأسطورة البرازيلية رونالدينيو، لجأ أمانسيو إلى مواقع التواصل الاجتماعي لشن هجوم على مينديز.

وأشار إلى قصة تتعلق بزلاتان إبراهيموفيتش ورونالدينيو، حيث أشار الأخير إلى أن النجوم الحقيقيين عادةً ما يكونون متساهلين، في حين أن اللاعبين الأقل شأناً غالباً ما يتسمون بالغرور.