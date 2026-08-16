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فيديو | مينديش يُحرج نيمار ويرفض مصافحته.. وجماهير فاسكو تسخر من دموع النجم البرازيلي!
الإهانة التي ترددت أصداؤها في جميع أنحاء البرازيل
كانت التوترات شديدة في ملعب ساو جانواريو حتى قبل انطلاق صافرة البداية لمباراة فاسكو وسانتوس. وأثناء التحيات التقليدية التي تسبق المباراة، ترك مينديش نيمار «معلقاً» عن عمد، رافضاً مصافحة لاعب سانتوس رقم 10.
وقد التقطت الكاميرات هذه اللحظة وسرعان ما انتشرت على نطاق واسع، مما دفع صفحة نيمار الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الرد برمز تعبيري يعبر عن الحزن. وزاد مشجعو الفريق المضيف من حدة الأجواء، حيث وزعوا أقنعة لنيمار وهو يبكي.
ولم يتردد صديق نيمار المقرب، جوتا أمانسيو، في توجيه انتقادات لاذعة إلى لاعب وسط فاسكو. مستشهداً بمقولة شهيرة للأسطورة البرازيلية رونالدينيو، لجأ أمانسيو إلى مواقع التواصل الاجتماعي لشن هجوم على مينديز.
وأشار إلى قصة تتعلق بزلاتان إبراهيموفيتش ورونالدينيو، حيث أشار الأخير إلى أن النجوم الحقيقيين عادةً ما يكونون متساهلين، في حين أن اللاعبين الأقل شأناً غالباً ما يتسمون بالغرور.
- AFP
العداء بين باريس وليون
العداء بين اللاعبين البرازيليين ليس بالأمر الجديد، فهو يعود إلى مواجهة عنيفة وقعت عام 2020 خلال مباراة في الدوري الفرنسي بين باريس سان جيرمان وليون.
في تلك المباراة، طُرد مينديش بسبب تدخل متهور تسبب في إصابة نيمار بالتواء خطير في الكاحل. ورغم أن مينديش أصدر اعتذارًا علنيًا في ذلك الوقت، إلا أن الحادثة تركت أثرًا دائمًا.
كتب والد نيمار حينها تعليقًا غاضبًا: "يقوم لاعب بتدخل عنيف وغير مسؤول من الجانب متجاوزًا المساحة البدنية لخصمه دون حتى خيار دفاعي، لم نضع حدًا لهذا طوال المباراة حيث تعرض نيمار لسلسلة مستمرة من الأخطاء العنيفة، وبذلك نحن نغذي هذا النوع من اللاعبين وهذه التصرفات، وبهذه الطريقة ستخسر كرة القدم حقًا، إلى متى سيكون اللوم على الضحية؟".
تبادل حاد للكلمات في ملعب ساو جانواريو
استؤنفت المنافسة بينهما في وقت سابق من هذا العام عندما عاد كلا اللاعبين إلى كرة القدم البرازيلية، مما أدى إلى مواجهة ساخنة في الشوط الأول من مباراة جرت مؤخرًا. وبدا على نيمار الإحباط الشديد جراء ارتكاب خطأ ضده، فواجه مينديش، مما أدى إلى مشادة جسدية سقط خلالها نيمار على الأرض بعد أن لمس مينديش وجهه.
تلقى كلا اللاعبين بطاقة صفراء بسبب دورهما في الشجار، لكن التلاسن الكلامي استمر داخل الممر المؤدي لغرف تبديل الملابس خلال استراحة الشوطين.
وفي حديثه لوسائل الإعلام بعد تلك المشادة، قدم نيمار تقييمًا صريحًا لشخصية خصمه قائلًا: "إنه يريد دائمًا إثارة المشاكل والظهور بمظهر الشخص القوي، إنه هكذا دائمًا، مع كل الاحترام، إنه شخص أحمق".
- Getty Images Sport
الاستفزازات والطريق إلى الأمام
عكست العدائية في المدرجات حالة الاحتكاك داخل أرضية الملعب، حيث واصلت جماهير فاسكو استهداف نيمار طوال فترة ما بعد الظهر، وأظهر توزيع الأقنعة الاستفزازية والاستقبال العدائي أثناء عمليات الإحماء مدى تحول هذا الخلاف إلى عداء شخصي للغاية بين اللاعبين واللاعبين.
ومع تقدم منافسات الدوري البرازيلي، يواجه كلا الناديين استحقاقات قارية ومحلية حاسمة، حيث يستعد فاسكو لمواجهة أوليمبيا في بطولة كوبا سود أمريكانا قبل مواجهة قوية في الدوري أمام بالميراس، بينما يسعى سانتوس للتعافي في مباراته القارية بالبطولة ذاتها أمام ماكارا.
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