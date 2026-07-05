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فيديو | موسيقى وألعاب نارية في منتصف الليل .. المكسيكيون يهاجمون فندق إقامة إنجلترا!

إنجلترا
المكسيك
كأس العالم
المكسيك ضد إنجلترا
توماس توخيل

تجمع مشجعو المكسيك خارج فندق منتخب إنجلترا في الساعات الأولى من الصباح قبل مباراة دور الـ16 في كأس العالم، مستخدمين الطبول والأبواق والألعاب النارية في محاولة واضحة لتعطيل استعدادات الضيوف

  • جماهير المكسيك تتسبب في ليلة بلا نوم لإنجلترا

    تعطلت استعدادات منتخب إنجلترا لمباراته في دور الـ16 من كأس العالم ضد المكسيك بعد أن تجمع مشجعون محليون خارج فندق الفريق في الساعات الأولى من صباح الأحد.

    واستخدم المشجعون الطبول والأبواق والألعاب النارية في محاولة واضحة لإبقاء اللاعبين مستيقظين قبل المباراة الحاسمة.

    وتأتي هذه الاضطرابات في الوقت الذي يحاول فيه منتخب إنجلترا التكيف مع متطلبات اللعب في مكسيكو سيتي، حيث يشكل الارتفاع عن سطح البحر تحديات بدنية إضافية لفريق توخيل.

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  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    توخيل يتطرق إلى مسألة الارتفاع

    وفي حديثه قبل المباراة، اعترف توخيل بأن لاعبيه هو نفسه قد شعروا بالفعل بتأثيرات ارتفاع مدينة مكسيكو، حتى قبل تجمع المشجعين خارج الفندق.

    وقال توخيل للصحفيين: "نشعر بذلك [الارتفاع]، حتى لو لم نتدرب". "شعرت بصداع خفيف في غرفة الفندق طوال اليوم ولم أنم جيدًا كما في الأيام السابقة، لكن لا شيء لا يمكن التعامل معه أو التكيف معه".

    وأكمل: "أعتقد أن اللاعبين شعروا بذلك في الدقائق الأولى من الحصة التدريبية، وكلما طالت مدة الحصة، تمكنوا من التعامل مع الأمر بشكل أفضل. الأمر على ما هو عليه. لا يمكننا التكيف جسديًا، فهذا مستحيل. لكننا هنا قبل يوم واحد على الأقل لتجربة ذلك، حتى لا نمر بكل هذه التجربة لأول مرة غدًا".

    وأضاف توخيل: "ليس من قبيل المصادفة أن المكسيك عادةً ما تبدأ مبارياتها على أرضها بقوة كبيرة، وبأسلوب هجومي، وبشكل عدواني للغاية، لأنني أعتقد أن الدقائق الـ15 إلى 20 الأولى ربما ستكون الأصعب بالنسبة لنا. وبمجرد أن نتغلب على ذلك، وقد جربنا ذلك قليلاً اليوم بالفعل، أعتقد أننا سنكون في وضع جيد".

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  • england Getty Images

    اختبار حاسم ينتظر إنجلترا

    تتأهل إنجلترا إلى دور الـ16 بعد فوزها 2-1 على جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكنها تواجه الآن منتخب المكسيك الذي لم يستقبل أي هدف حتى الآن في البطولة. ونظرًا لارتفاع الملعب عن سطح البحر والأجواء المعادية لمنتخب «الأسود الثلاثة»، يبدو أن الفريق سيخوض معركة صعبة للتأهل إلى ربع النهائي.

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