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KYLIAN MBAPPE FRANCEGetty Images
Muhammad Zaki و علي رفعت

فيديو | مبابي مع هنري يسعد جماهير فرنسا.. حالة طمأنة بعد إصابة ربع النهائي!

كيليان مبابي
فرنسا
كأس العالم
إسبانيا
فرنسا ضد إسبانيا
مايكل أوليسي
تييري هنري

يمكن لمشجعي المنتخب الفرنسي أن يتنفسوا الصعداء، حيث يبدو أن قائد الفريق كيليان مبابي في حالة معنوية جيدة على الرغم من المخاوف الأخيرة بشأن إصابته. فقد كان نجم ريال مدريد محور قلق بشأن إصابة في الكاحل عقب استبداله في المباراة التي فاز فيها المنتخب الفرنسي على المغرب في ربع النهائي. ومع ذلك، تشير لقطات جديدة من معسكر المنتخب الفرنسي إلى أن المرشح للفوز بجائزة الحذاء الذهبي في حالة جيدة قبل المواجهة الحاسمة في نصف النهائي مع إسبانيا.

  • مبابي يبتسم في وجه المخاوف بشأن إصابته

    تلاشت المخاوف من أن تتأثر مشاركة مبابي في كأس العالم 2026 بسبب الإصابة، حيث شوهد المهاجم وهو يتبادل النكات مع المهاجم الفرنسي الأسطوري تييري هنري في فندق الفريق.

    وشوهد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا وهو يضحك برفقة مايكل أوليسي وجان-فيليب ماتيتا، دون أن تظهر عليه أي علامات واضحة على الألم في الكاحل الذي أدى إلى استبداله في الدقائق الأخيرة من المباراة التي فاز فيها الفريق على المغرب.

    ويشكل سلوك القائد المتفائل دفعة معنوية كبيرة للمدرب ديدييه ديشان، الذي يسعى إلى قيادة الفريق إلى نهائي كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي. وقد أظهر مبابي مستوى رائعاً طوال البطولة، حيث وصل إجمالي أهدافه في كأس العالم إلى 20 هدفاً.


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  • ديشان يشرح أسباب انسحابه من الدور ربع النهائي

    وقد دقت أجراس الإنذار في البداية عندما شوهد مبابي وهو يضع ثلجًا ملفوفًا حول كاحله الأيمن بعد استبداله في الدقيقة 77 من المباراة التي انتهت بفوز فرنسا 2-0 على المغرب.

    وفي حديثه إلى وسائل الإعلام بعد المباراة، قدم ديشان آخر المستجدات حول الوضع. وقال المدرب عن حالة قائده: «كان كيليان يعاني من مشكلة طفيفة في الكاحل؛ كان يشعر ببعض الألم». ووفقًا لمجلة «فوربس»، صرح مبابي منذ ذلك الحين للصحفيين بأنه تعرض بالفعل لـ«إصابة طفيفة في الكاحل»، لكنه أصر على أنه «بخير تمامًا» وهو يستعد لمباراة نصف النهائي في دالاس.

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  • Kylian Mbappe France 2026 World Cup goalGetty

    التاريخ ينتظر قائد المنتخب الفرنسي

    في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا لمواجهتها مع إسبانيا يوم الثلاثاء، يقف مبابي على أعتاب تحقيق إنجاز تاريخي جديد. فقد أصبح بالفعل أول لاعب في تاريخ فرنسا يساهم في 100 هدف دولي، بعد أن سجل 64 هدفًا وقدم 36 تمريرة حاسمة لمنتخب بلاده. وتضعه أهدافه الثمانية في البطولة الحالية في تعادل مع ليونيل ميسي في السباق على الحذاء الذهبي.

    وبالإضافة إلى تبادل النكات في فندق الفريق، قام هنري أيضًا بزيارة غرفة ملابس المنتخب الفرنسي فور انتهاء مباراة ربع النهائي التي انتهت بفوز فرنسا. وأشاد الفائز بكأس العالم 1998 بالمسيرة المستمرة للفريق، لكنه حذر نجوم الفريق الحاليين من أن المهمة لم تنتهِ بعد.

    وقال للاعبين: «رؤية هذا الحماس أمر استثنائي حقاً. آمل أن يستمر طويلاً. إنه يدفئ القلب حقاً، خاصة عند رؤية فريق مثل هذا. لكن مهلاً، نحن في الدور نصف النهائي فقط. هذا رائع، لا تسيئوا فهمي! لكن عندما أقول 'نحن في نصف النهائي فقط'، فذلك لأننا نريد الوصول إلى النهاية'". ومع عودة مبابي إلى لياقته البدنية وتألقه، لا يزال حلم الوصول إلى النهائيات لثلاث مرات متتالية حياً للغاية.

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