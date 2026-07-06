فيديو | لم يلعب وتلقى إنذارًا وأصيب إصابة خطيرة .. هندرسون يعيش قمة المكسيك وإنجلترا بشكل مختلف!

أكد توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، أن الإصابة تبدو خطيرة، مما ألقى بظلاله على الأجواء بعد أن تمكن فريقه من تجاوز بطاقة الطرد الحمراء التي حصل عليها جاريل كوانسا ليحسم الفوز. وكشف توخيل أن هندرسون تلقى الأكسجين على أرض الملعب قبل نقله إلى أحد المرافق الطبية المحلية.

وقال توخيل لـ«بي بي سي سبورت»: «حالته ليست جيدة. الأمر ليس جيدًا. لقد أصيب في معصمه ويبدو أن الإصابة خطيرة حقًّا». «إنها ليلة مميزة جدًّا بالنسبة لنا. مشاعري مختلطة لأنني مرهق ومتأثر عاطفيًّا، لكنني حزين أيضًا لأن جوردان تعرض لإصابة، فقد أصيب في معصمه وهو في المستشفى حاليًّا. إنها إصابة خطيرة جدًّا، ولا يليق بهذه الأمسية أن جوردان ليس معنا الآن. لا أعرف تفاصيل ما سيحدث، لقد انتهيت للتو من المؤتمر الصحفي وأخبرني الطبيب أنه في المستشفى".

أما القائد هاري كين، الذي كان قد أبقى آماله في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي حيةً بتسجيله ركلة جزاء في الشوط الثاني، فقد قدم تحديثاً موجزاً عن الوضع. وقال القائد: «لقد سقط جوردان هناك للتو. أعتقد أنه بخير، إنها مجرد مشكلة في ذراعه».

أما نجم خط الوسط بيلينجهام، الذي حصل على لقب أفضل لاعب في المباراة، فقد أشاد بالاستجابة السريعة من قبل الطاقم الطبي. وقال بيلينجهام: «إنه يعاني من بعض الألم، لكن الفريق الطبي يتحكم في الوضع تمامًا. من الأفضل ألا أقدم الكثير من التفاصيل عندما لا أعرف الكثير عما يجري، لكن الجميع كان حاضرًا لدعمه، وكان من الجميل رؤية ذلك».



