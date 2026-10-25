فيديو | لحظة عبقرية وقذيفة: "إما أن تحبه أو تكرهه كثيرًا".. حاج موسى بقيمة كل نجوم فينورد ضد آيندهوفن!

خطف الدولي الجزائري أنيس حاج موسى الأضواء مجددًا في هولندا، بعدما قاد فريقه فينورد لانتزاع نقطة ثمينة بالتعادل بهدف لمثله أمام مضيفه بي إس في آيندهوفن في قمة مواجهات الدوري الهولندي.

في لقاء اتسم بالضغط الهائل والندية الكبيرة، ظهر الجناح الجزائري في التوقيت المثالي ليصنع الفارق بلقطة مهارية خالصة أعادت فريقه إلى أجواء المنافسة، وأكدت قيمته الفنية كعنصر حاسم في تشكيلة المدرب جيوفاني فان برونكهورست.

شهد الشوط الأول تفوقًا ملحوظًا لأصحاب الأرض، وخرج فينورد متأخرًا بهدف دون رد سجله جوس تيل، ومع انطلاق الشوط الثاني، تسلم حاج موسى زمام المبادرة، ففي الدقيقة 54 توغل الجناح المهاري من الجبهة اليمنى وأطلق تسديدة مقوسة بقدمه اليسرى استقرت ببراعة في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس ماتيج كوفار بعد تمريرة حاسمة من لوتشيانو فالينتي.

الهدف لم يمنح فينورد التعادل فحسب، بل أربك حسابات آيندهوفن وحافظ لكتيبة روتردام على صدارة جدول الترتيب العام بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه.



