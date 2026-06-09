وجد كانافارو نفسه في قلب حادثة غير عادية في المطار بعد وصوله إلى الولايات المتحدة برفقة وفد المنتخب الأوزبكي. فقد تم اختيار قائد المنتخب الإيطالي السابق والفائز بكأس العالم لإجراء تفتيش أمني دقيق.

وتُظهر لقطات نُشرت على الإنترنت أفراد الأمن وهم يفتشون متعلقات الإيطالي بينما كان ينتظر بالقرب منهم. وعلى الرغم من مكانته كواحد من أشهر الشخصيات في عالم كرة القدم، خضع كانافارو لنفس الإجراءات التي خضع لها بقية أفراد الوفد.

وقع الحادث قبل مباراة أوزبكستان الودية ضد هولندا، التي فازت بها الطواحين في النهاية بنتيجة 2-1 بفضل هدفين من كودي جاكبو، بينما سجل إيجور سيرجييف الهدف الوحيد لأوزبكستان.