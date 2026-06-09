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Uzbekistan v Venezuela - FIFA Series 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

فيديو | فابيو كانافارو يتعرض لصدمة.. تفتيش دقيق في الولايات المتحدة يترك أسطورة الكرة الإيطالي مذهولًا!

كأس العالم
فابيو كانافارو
هولندا ضد أوزبكستان
هولندا
أوزبكستان
المباريات الودية

تعرض فابيو كانافارو لتفتيش أمني غير متوقع بعد وصوله إلى الولايات المتحدة برفقة المنتخب الأوزبكي. وتُظهر لقطات متداولة على الإنترنت الفائز السابق بجائزة الكرة الذهبية وهو يخضع لتفتيش أمتعته في إطار إجراءات تفتيش مكثفة قبل المباراة الودية التي ستجمع أوزبكستان بهولندا.

  • كانافارو يخضع لفحص أمني مكثف

    وجد كانافارو نفسه في قلب حادثة غير عادية في المطار بعد وصوله إلى الولايات المتحدة برفقة وفد المنتخب الأوزبكي. فقد تم اختيار قائد المنتخب الإيطالي السابق والفائز بكأس العالم لإجراء تفتيش أمني دقيق.

    وتُظهر لقطات نُشرت على الإنترنت أفراد الأمن وهم يفتشون متعلقات الإيطالي بينما كان ينتظر بالقرب منهم. وعلى الرغم من مكانته كواحد من أشهر الشخصيات في عالم كرة القدم، خضع كانافارو لنفس الإجراءات التي خضع لها بقية أفراد الوفد.

    وقع الحادث قبل مباراة أوزبكستان الودية ضد هولندا، التي فازت بها الطواحين في النهاية بنتيجة 2-1 بفضل هدفين من كودي جاكبو، بينما سجل إيجور سيرجييف الهدف الوحيد لأوزبكستان.

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  • تساؤلات حول معاملة فريق كانافارو

    وفي حين يبدو أن الوفد الأوزبكي بأكمله قد خضع لتفتيش صارم، فإن الصور التي تظهر فيها كانافارو هي التي جذبت أكبر قدر من الاهتمام نظراً لمكانته في عالم كرة القدم. كما أقر مدرب أوزبكستان بأنه فوجئ بهذا التفتيش، وقال بعد المباراة: «أخبروني أن هذه هي القواعد، لكن في النهاية كان التفتيش موجهاً إلينا فقط. عليكم أن تسألوهم هم».

  • Fabio Cannavaro Uzbekistan 2026Getty Images

    أوزبكستان تستعد لاستضافة أول بطولة لكأس العالم لها

    على الرغم من الحادثة التي احتلت عناوين الأخبار مؤخرًا، سيظل فريق كانافارو مركزًا على استعداداته للبطولة. سيخوض الفريق مشاركته الأولى في كأس العالم، ويأمل في التأهل من المجموعة التي تضم أيضًا البرتغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكولومبيا.

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