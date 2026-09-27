فيديو | "شالوا من العين أربعة" .. رد مراسل على طفل يشجع كريستيانو رونالدو في كأس الخليج!

وفي سياق متصل، تحدث جواو فيليكس، صانع ألعاب النصر ومنتخب البرتغال، عن حلم كريستيانو رونالدو في بلوغ الـ1000 في مسيرته، في حوار مع صحيفة "آس" الإسبانية، بقوله "لقد فكرت في ذلك؛ عندما يكون على بُعد هدف واحد من الوصول لهذا الرقم، سأبحث عنه في كل مرة أستحوذ فيها على الكرة، لأرى إن كان بإمكاني تمرير الكرة إليه. هذا الهدف سيُخلّد في تاريخ كرة القدم، وستكون لحظة رائعة لي أن أكون جزءًا منه".

وحول اللعب مع رونالدو بشكل عام، قال فيليكس "إنه إنجاز قلّما يحظى به أحد في عالم كرة القدم؛ لقد حظيت بشرف تحقيقه مع المنتخب الوطني، والآن مع النصر، إنه لشرف عظيم حقًا. لقد نشأنا ونحن نشاهد كريستيانو.

إنه كان قدوتنا، وشخص نعجب به، والآن أشاركه لحظاته. كان الفوز بالدوري (السعودي) الموسم الماضي ذا مغزى خاص، أن أتمنى من مساعدة كريستيانو على الفوز باللقب الذي كان يسعى إليه منذ انضمامه للفريق. علينا أن نستمتع بهذه اللحظات قدر الإمكان لأننا نعلم أنها لن تدوم، ولكن ما دام هو هنا، سنكون هنا أيضًا".

يذكر أن رونالدو، الذي وصل إلى 979 هدف حتى اللحظة، ردّ على سؤال حول الفريق الذي يتمنى إحراز الهدف الألف بقميصه، ما بين النصر أو البرتغال، ليعلّق بقوله إنه يسعى لتحقيق هذا الإنجاز بقميص المنتخب.