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Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

فيديو | حارس الباراجواي يفسر تصرفه الغريب مع مبابي عقب الخسارة من فرنسا

كيليان مبابي
أورلاندو جيل
فرنسا
باراجواي ضد فرنسا
باراجواي
كأس العالم

الباراجواي لجأت للعنف ضد "الديوك" ولكن دون فائدة لتودع المونديال

  • ركلة جزاء مبابي تحسم مباراة متوترة

    حجزت فرنسا مقعدها في ربع نهائي كأس العالم بفضل ركلة جزاء سجلها كيليان مبابي في الدقيقة 70 في فيلادلفيا.

    وسجل المهاجم الهدف بهدوء من نقطة الجزاء في مباراة اتسمت بالتصادمات الجسدية والعدوانية.

    وزاد الهدف من حدة التوتر على أرض الملعب، حيث بدا أن مبابي يستفز حارس مرمى باراجواي جيل بعد تسجيله الهدف. وركز أسلوب باراجواي البدني بشكل كبير على قائد المنتخب الفرنسي، الذي تعرض لعدد من الأخطاء والاستفزازات المتكررة طوال المباراة، على الرغم من تجنب الفريق الأمريكي الجنوبي تلقي أي بطاقات صفراء.

    وتصاعدت حدة الموقف بعد صافرة النهاية. فقد اقترب أورلاندو خيل من مبابي لمصافحته، لكن المهاجم الفرنسي أدار ظهره له. ورد الحارس بإلقاء كرة المباراة على ظهر مبابي، مما أدى إلى اندلاع مواجهة جماعية شارك فيها اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني لكلا الفريقين.

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  • خيل يفسر رد فعله

    وتحدث خيل عن الحادثة بعد المباراة، موضحًا سبب رد فعله عقب صافرة النهاية. وقال الحارس إنه اقترب في البداية من مبابي لتهنئته، قبل أن يفقد أعصابه عندما تم تجاهل لفتته.

    وقال خيل، وفقًا لما نقلته صحيفة «ديلي ميل»: «مددت يدي له لأهنئه لكنه تجاهلني. من الواضح أنني دخلت في لحظة من الغضب، لكن هذا كل ما فعلته. بعد ذلك، هدأت. كنت أريد فقط أن أهنئهم. الحقيقة هي أنهم قدموا بطولة ممتازة، فهم المرشحون الأوفر حظًا للفوز بلقب بطولة العالم».

    وأكمل: "منذ اللحظة الأولى، عزمنا على إثبات وجودنا على أرض الملعب - باللعب بقوة، إذا مرت الكرة، فلا يمر اللاعب. وبصراحة، أعتقد أن الفريق تعامل مع الموقف بشكل جيد".

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  • Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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