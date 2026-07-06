فيديو | أصيب في احتفالات الفوز على المكسيك.. نجم إنجلترا يخضع لعملية جراحية!

"لقد أصيب في معصمه. وهو موجود حالياً في المستشفى. إنها إصابة خطيرة إلى حد ما"، قال المدرب توماس توخيل.

وأظهرت الصور الملتقطة من داخل الملعب في مكسيكو سيتي هندرسون وهو على نقالة، حيث كان يتلقى الأكسجين، بينما كان زملاؤه في الفريق يحاولون حمايته. وكان هندرسون قد احتفل في البداية مع اللاعبين والمشجعين في المنصة، ويبدو أن الحادث وقع أثناء عودته إلى الملعب. بعد ذلك، نُقل هندرسون إلى مستشفى في مكسيكو سيتي ولم يسافر مع بقية الفريق للعودة إلى معسكر التدريب في كانساس سيتي.



