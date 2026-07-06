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jordan henderson IMAGOimago / shutterstock
SID و علي رفعت

فيديو | أصيب في احتفالات الفوز على المكسيك.. نجم إنجلترا يخضع لعملية جراحية!

كأس العالم
المكسيك ضد إنجلترا
المكسيك
إنجلترا

في خضم الاحتفالات التي أعقبت تأهل منتخب إنجلترا إلى ربع نهائي كأس العالم، يبدو أن لاعب خط وسط المنتخب الإنجليزي جوردان هندرسون قد تعرض لإصابة خطيرة في ذراعه، ومن المرجح أن يغيب عن بقية مباريات البطولة.

قفز اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا فوق لوح إعلاني بعد الفوز 3-2 على المضيف المكسيك، فسقط بشكل مؤسف. ووفقًا للموقع الأمريكي «The Athletic»، سيتعين عليه الخضوع لعملية جراحية.

  • "لقد أصيب في معصمه. وهو موجود حالياً في المستشفى. إنها إصابة خطيرة إلى حد ما"، قال المدرب توماس توخيل.

    وأظهرت الصور الملتقطة من داخل الملعب في مكسيكو سيتي هندرسون وهو على نقالة، حيث كان يتلقى الأكسجين، بينما كان زملاؤه في الفريق يحاولون حمايته. وكان هندرسون قد احتفل في البداية مع اللاعبين والمشجعين في المنصة، ويبدو أن الحادث وقع أثناء عودته إلى الملعب. بعد ذلك، نُقل هندرسون إلى مستشفى في مكسيكو سيتي ولم يسافر مع بقية الفريق للعودة إلى معسكر التدريب في كانساس سيتي.


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  • EnglandGetty Images

    جوردان هندرسون هو ثالث لاعب يغيب عن صفوف إنجلترا قبل مباراة ربع النهائي ضد النرويج

    لم يشارك هندرسون في البطولة حتى الآن سوى في الدقائق الأخيرة من المباراة الأخيرة في دور المجموعات ضد بنما (2-0). وكان المدرب الألماني توخيل قد استدعى اللاعب المخضرم من نادي برينتفورد بشكل مفاجئ إلى التشكيلة.

    وستفتقد إنجلترا في مباراة ربع النهائي ضد النرويج يوم السبت (الساعة 23:00 بتوقيت وسط أوروبا) كل من جاريل كوانسا بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة المكسيك، وريس جيمس الذي تعرض لإصابة في المباراة الافتتاحية للمنتخب الإنجليزي.


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