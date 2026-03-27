عاد "الرجل العادي" إلى المكان الذي بدأ فيه كل شيء. فقد عاد كلوب إلى ليفربول هذا الأسبوع للمشاركة في مباراة خيرية رفيعة المستوى نظمتها مؤسسة LFC.

المدرب السابق للريدز، الذي أنهى مسيرته التي استمرت تسع سنوات في عام 2024، سيساعد السير كيني دالغليش في فريق إدارة فريق أساطير ليفربول الذي سيواجه فريق أساطير بوروسيا دورتموند.

بدا كلوب في حالة معنوية عالية عند وصوله إلى الحدث، حيث ارتدى بسهولة زي النادي الذي أصبح زيه الرسمي من الثلاثاء إلى الأحد خلال 491 مباراة.

ورغم أنه يشغل حالياً منصب المدير العالمي لكرة القدم في شركة ريد بول، وهو المنصب الذي تولاه في يناير 2025، إلا أن قلبه لا يزال مرتبطاً بشمال غرب إنجلترا. وقد غمر المشجعون مواقع التواصل الاجتماعي بالفعل بمقاطع فيديو لوصول الألماني قبل انطلاق المباراة بعد ظهر يوم السبت.