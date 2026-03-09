فيديو: "يجري كحصان بري" - ريكاردو كالافيوري يتعرض للسخرية من مانسفيلد تاون بعد أن أطاح آرسنال بفريق الدرجة الأولى من كأس الاتحاد الإنجليزي

اختار أرتاتا إجراء تغييرات كبيرة في التشكيلة، حيث استراح نجوم مثل ديكلان رايس وفيكتور جيوكيريس، على الرغم من اختيار كالافيوري ولياندرو تروسارد في التشكيلة الأساسية. ربما كان هذا القرار خاطئًا، حيث لم يتمكن كلا اللاعبين من إنهاء المباراة - كان اللاعب الدولي البلجيكي أول من خرج، حيث احتاج إلى علاج على أرض الملعب قبل أن يتم استبداله ببييرو هينكابي بعد 38 دقيقة.

ثم، في الدقيقة 76، سقط كالافيوري ممسكًا بساقه وتم استبداله في النهاية بالشاب جادين ديكسون. وفي حديثه للصحفيين بعد صافرة النهاية، أكد أرتاتا بقلق أن التبديل المزدوج لم يكن تكتيكيًا، واعترف بأن كلا اللاعبين كانا يعانيان من مشاكل بدنية أجبرته على اتخاذ هذا القرار في الدقائق الأخيرة من المباراة.

كان مدرب أرسنال صريحًا بشأن حالة نجومه، حيث صرح وفقًا لـ Football London: "كلاهما كان يعاني من مشاكل بسيطة. لم يكونا مرتاحين لمواصلة اللعب. وكنت أعلم أن هذا قد يحدث، خاصة في ظل الظروف التي نلعب فيها اليوم. لذلك كان علينا استبدالهما". هذه الأخبار محبطة بشكل خاص لمشجعي الغانرز، حيث عاد كالافيوري مؤخرًا من إصابة عضلية أبعدته عن الملاعب لمدة 10 مباريات.