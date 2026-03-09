ترجمه
فيديو: "يجري كحصان بري" - ريكاردو كالافيوري يتعرض للسخرية من مانسفيلد تاون بعد أن أطاح آرسنال بفريق الدرجة الأولى من كأس الاتحاد الإنجليزي
وصفة تيك توك للقرنبيط
قام مانسفيلد بتحميل مقطع فيديو معدّل بشكل كبير على تطبيق TikTok، يتضمن تعليقًا صوتيًا من لي غانر، الشخصية الصريحة في نادي أرسنال. بينما تظهر اللقطات المدافع السابق لبولونيا وهو يركض بسرعة على الملعب، يسخر الصوت منه لركضه "مثل حصان بري". ثم ينتقل المقطع إلى كالافيوري الذي يبدو مرتبكًا وهو يسأل مرارًا وتكرارًا "لماذا؟" ردًا على مشجع شاب لمانسفيلد يزعم أنه أشار إليه بإشارة بذيئة بيده، وفقًا لـ Tribuna. عانى كالافيوري من أمسية متباينة ضد منافسه من الدرجة الأدنى، واضطر في النهاية إلى الخروج بسبب إصابة، على الرغم من أنه لا يزال أحد اللاعبين المفضلين لدى مشجعي أرسنال المسافرين بسبب أدائه الدؤوب.
شاهد المقطع
أرتاتا يقدم آخر المستجدات بشأن الإصابة
اختار أرتاتا إجراء تغييرات كبيرة في التشكيلة، حيث استراح نجوم مثل ديكلان رايس وفيكتور جيوكيريس، على الرغم من اختيار كالافيوري ولياندرو تروسارد في التشكيلة الأساسية. ربما كان هذا القرار خاطئًا، حيث لم يتمكن كلا اللاعبين من إنهاء المباراة - كان اللاعب الدولي البلجيكي أول من خرج، حيث احتاج إلى علاج على أرض الملعب قبل أن يتم استبداله ببييرو هينكابي بعد 38 دقيقة.
ثم، في الدقيقة 76، سقط كالافيوري ممسكًا بساقه وتم استبداله في النهاية بالشاب جادين ديكسون. وفي حديثه للصحفيين بعد صافرة النهاية، أكد أرتاتا بقلق أن التبديل المزدوج لم يكن تكتيكيًا، واعترف بأن كلا اللاعبين كانا يعانيان من مشاكل بدنية أجبرته على اتخاذ هذا القرار في الدقائق الأخيرة من المباراة.
كان مدرب أرسنال صريحًا بشأن حالة نجومه، حيث صرح وفقًا لـ Football London: "كلاهما كان يعاني من مشاكل بسيطة. لم يكونا مرتاحين لمواصلة اللعب. وكنت أعلم أن هذا قد يحدث، خاصة في ظل الظروف التي نلعب فيها اليوم. لذلك كان علينا استبدالهما". هذه الأخبار محبطة بشكل خاص لمشجعي الغانرز، حيث عاد كالافيوري مؤخرًا من إصابة عضلية أبعدته عن الملاعب لمدة 10 مباريات.
- AFP
اختبارات كبيرة تنتظر فريق آرسنال
يواجه أرسنال الآن انتظارًا عصيبًا لمعرفة ما إذا كان اللاعب الإيطالي سيكون متاحًا للمشاركة في سلسلة من المباريات الحاسمة لهذا الموسم. مع اقتراب فترة التوقف الدولية في مارس، يجب على الفريق اللندني الشمالي خوض مباراة ذهاب وإياب في دوري أبطال أوروبا ضد باير ليفركوزن ومباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد إيفرتون. توقيت الإصابات لا يمكن أن يكون أسوأ بالنسبة لأرتاتا، الذي يحاول يائسًا إدارة لياقة فريقه بينما يتنافس على أربعة جبهات مختلفة للفوز باللقب هذا الموسم.
الهدف النهائي لا يزال هو رحلة النادي إلى ويمبلي في 22 مارس، حيث من المقرر أن يواجه مانشستر سيتي في نهائي كأس كاراباو. إن توفر طاقة كالافيوري لفريقه سيوفر لأرتيتا المزيد من الخيارات في محاولة لندن الشمالية للفوز بالألقاب على جبهات متعددة. في الوقت الحالي، سيتعين على المدافع التركيز على التعافي والتعامل مع "المزاح" الذي يطلقه نادي الدوري الأول.