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Japan v Saudi Arabia - FIFA World Cup Asian 3rd QualifierGetty Images Sport
أحمد فرهود

على خطى السعودية والأرجنتين.. هيرفي رينارد للاعبي تونس: هل تعلمون ماذا سيحدث إن عدتم لدياركم الآن؟!

كأس العالم
هيرفي رينارد
تونس
السعودية
الأرجنتين
السويد

رينارد في مهمة إنقاذ المنتخب التونسي..

يستعد المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، لبداية مشواره مع منتخب تونس الأول لكرة القدم؛ وذلك من مواجهة اليابان مساء الأحد القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

الاتحاد التونسي أعلن التعاقد مع رينارد، خلفًا للمدير الفني صبري لموشي؛ الذي تم إقالته من منصبه رسميًا، بعد الخسارة القاسية ضد السويد.

نعم.. تونس خسرت (1-5) ضد منتخب السويد الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات "المجموعة السادسة" ببطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    مشكلة تونس أكبر من الهزيمة ضد السويد

    وفي هذا السياق.. ألقى المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، خطابًا حماسيًا شديد اللهجة، أمام نجوم منتخب تونس الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد توليه المهمة رسميًا، خلفًا لنظيره صبري لموشي.

    رينارد أكد لنجوم تونس، أنه شاهد مباراتهم ضد منتخب السويد، والتي خسروها (1-5)؛ حيث وجد أن المشكلة ليست في النتيجة القاسية فقط، بل أكبر من ذلك بكثير.

    وشدد رينارد على أن النتائج أحيانًا تكون خادعة، في عالم الساحرة المستديرة؛ لكن المشكلة في المنتخب التونسي التي شاهدها في مواجهة السويد، هي انعدام الحماس وسوء التحرك والترابط بين اللاعبين.

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  • تحذيرات هيرفي رينارد لنجوم منتخب تونس

    واستكمالًا لخطابه.. طلب المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، من نجوم منتخب تونس الأول لكرة القدم، نسيان ما حدث في مباراة السويد، والتركيز على مواجهة اليابان فقط؛ وهي تلك المقررة في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    وأضاف رينارد: "التركيز واللعب بالحماس والقلب؛ هو السبيل الوحيد للفوز.. كل شيء من الممكن أن يحدث في عالم كرة القدم".

    وحذر المدير الفني الفرنسي النجوم التونسيين؛ من توديع بطولة كأس العالم 2026، بشكلٍ سيئ ومبكر.

    وخاطب رينارد لاعبيه؛ قائلًا: "هل تدركون ماذا سيحدث لو عدتم إلى دياركم الآن؟!.. سيغضب الجميع".

    واعتبر رينارد أنه سيكون من حق الشعب التونسي، أن يغضب من لاعبيه وقتها؛ لأن هذه هي الوطنية، والغيرة على شعار الدولة.

    واختتم هيرفي رينارد خطابه؛ بمطالبة نجوم منتخب تونس بالانتفاضة والتكاتف معًا، مشددًا على أنه سيقف بجوارهم وسيحاول مساعدتهم.

  • Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    هيرفي رينارد يستخدم نفس "السحر السعودي"

    خطاب المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، أمام نجوم منتخب تونس الأول لكرة القدم؛ يذكرنا بما فعله مع اللاعبين السعوديين، قبل الانتصار التاريخي على الأرجنتين.

    رينارد كان يتولى القيادة الفنية للمنتخب السعودي؛ عندما حقق الانتصار (2-1) على الأرجنتين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

    وقتها.. قال رينارد في خطابه أمام نجوم السعودية: "الحياة ستتوقف في المملكة اليوم؛ هل تريدون أن تنحني رؤوسكم؟.. لا تستسلموا أو تلعبوا برعونة، فأنتم أمامكم فرصة لصناعة التاريخ".

    وبين الشوطين عندما كان الأخضر مُتأخرًا (0-1)؛ صرخ المدرب الفرنسي في لاعبيه من أجل الانتفاضة، وتشريف وطنهم وعدم إحزان شعبهم.

    وها هو هيرفي رينارد يتبع نفس الأسلوب تقريبًا؛ على أمل انتفاضة منتخب تونس بعد الهزيمة القاسية ضد السويد، والتأهُل إلى الدور التالي من بطولة كأس العالم 2026.

  • FBL-WC-2026-MATCH12-SWE-TUNAFP

    مباريات منتخب تونس في كأس العالم 2026

    منتخب تونس الأول لكرة القدم يتواجد في "المجموعة السادسة" ببطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    وتضم "المجموعة السادسة" المونديالية؛ كل من هولندا والسويد واليابان، بجانب المنتخب التونسي بالطبع.

    وبعد هزيمته (1-5) ضد السويد، في الجولة الأولى من دور المجموعات؛ يستعد منتخب تونس لمواجهة اليابان يوم 21 يونيو 2026، ثم هولندا في السادس والعشرين من نفس الشهر.