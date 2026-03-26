فيديو: «هل يلعب مع منتخب ويلز؟» - كريغ بيلامي يرد على سؤال أحد الصحفيين حول محمد صلاح في لحظة محرجة خلال مؤتمر صحفي
بيلامي يثبت أقدامه في كارديف
أثبت مدرب «الدرغونز» أنه لم يفقد شيئًا من الحماس الذي يميزه، وذلك أثناء تحضيره لفريقه لمباراة نصف نهائي الملحق المؤهلة لكأس العالم ذات الرهان الكبير ضد البوسنة والهرسك. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الأربعاء، اتخذت ما كان من المفترض أن تكون مجرد نظرة تكتيكية عادية منعطفًا حادًا نحو شائعات الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز.
مع استمرار صدمة عالم كرة القدم من التأكيد الرسمي بأن صلاح سيغادر ليفربول في نهاية موسم 2025-26، بدا أن أحد الصحفيين يحاول استكشاف رأي بيلامي حول إرث اللاعب المصري في أنفيلد. ومع ذلك، لم يقبل المهاجم السابق للريدز ذلك، وحافظ على قدسية معسكر منتخب بلاده برد حاد.
محادثة محرجة قبل مباراة فاصلة حاسمة
وبينما كان الصحفي يشرع في التوسع في الحديث عن أهمية الخبر، مشيرًا إلى أنه لا يحدث كل يوم أن يعلن لاعب بمكانة صلاح عن رحيله، لم ينتظر بيلامي حتى يصل إلى ذروة الحديث. بل قاطعه على الفور بسؤال لاذع: «هل سيلعب مع منتخب ويلز غدًا؟»
ثم انتقل بيلامي إلى إنهاء الموضوع تمامًا، على الرغم من أنه أشار بإيجاز إلى موهبة الجناح قبل أن يعود إلى الموضوع الذي بين أيديه. وأضاف بيلامي: "سنتحدث عنه في يوم آخر إذن". "بالمناسبة، أنا أحبه، وسأعطيه حقه في وقت آخر. هل يلعب مع البوسنة أم ويلز؟ لا، لذا سننتقل من محمد صلاح في الوقت الحالي".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
تخوض ويلز مباراة نصف النهائي الحاسمة في تصفيات كأس العالم بعد فوزين متتاليين: 1-0 على ليختنشتاين و7-1 على مقدونيا الشمالية. وستسعى ويلز إلى حجز مقعدها في البطولة الكبرى التي ستُقام في أمريكا الشمالية، في حين تتنافس إيطاليا وأيرلندا الشمالية في نصف النهائي الآخر.