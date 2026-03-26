فيديو: «هل يلعب مع منتخب ويلز؟» - كريغ بيلامي يرد على سؤال أحد الصحفيين حول محمد صلاح في لحظة محرجة خلال مؤتمر صحفي

أثبت مدرب «الدرغونز» أنه لم يفقد شيئًا من الحماس الذي يميزه، وذلك أثناء تحضيره لفريقه لمباراة نصف نهائي الملحق المؤهلة لكأس العالم ذات الرهان الكبير ضد البوسنة والهرسك. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الأربعاء، اتخذت ما كان من المفترض أن تكون مجرد نظرة تكتيكية عادية منعطفًا حادًا نحو شائعات الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مع استمرار صدمة عالم كرة القدم من التأكيد الرسمي بأن صلاح سيغادر ليفربول في نهاية موسم 2025-26، بدا أن أحد الصحفيين يحاول استكشاف رأي بيلامي حول إرث اللاعب المصري في أنفيلد. ومع ذلك، لم يقبل المهاجم السابق للريدز ذلك، وحافظ على قدسية معسكر منتخب بلاده برد حاد.