كُلف النجم الصاعد إستيفاو بمهمة الاختيار بين أعظم أيقونات كرة القدم البرازيلية خلال حديثه مع GOAL في حفل توزيع جوائز لندن لكرة القدم، بالتعاون مع مؤسسة Willow Foundation. أجبرت لعبة التصفيات خريج أكاديمية بالميراس على اتخاذ قرارات صعبة على الفور، حيث اختار نيمار على رونالدينيو وفضل رونالدو نازاريو على ريفالدو ليشكل تشكيلة مثيرة في نصف النهائي.

على الجانب الآخر من القرعة التاريخية، كانت القرارات بنفس الأهمية بالنسبة للمهاجم المتميز. فقد دعم بثقة بيليه للتغلب على روماريو، قبل أن يختار الجناح الأسطوري غارينشا على كاكا، مما أعد المسرح بشكل مثالي لمواجهة رائعة بين أربعة من أبرز المواهب في البلاد.