Getty/GOAL
ترجمه
فيديو: نيمار يتعرض للإهانة بعد أن أعلن نجم تشيلسي إستيفاو أنه لاعبه البرازيلي المفضل على الإطلاق
لعبة سريعة من الأساطير
كُلف النجم الصاعد إستيفاو بمهمة الاختيار بين أعظم أيقونات كرة القدم البرازيلية خلال حديثه مع GOAL في حفل توزيع جوائز لندن لكرة القدم، بالتعاون مع مؤسسة Willow Foundation. أجبرت لعبة التصفيات خريج أكاديمية بالميراس على اتخاذ قرارات صعبة على الفور، حيث اختار نيمار على رونالدينيو وفضل رونالدو نازاريو على ريفالدو ليشكل تشكيلة مثيرة في نصف النهائي.
على الجانب الآخر من القرعة التاريخية، كانت القرارات بنفس الأهمية بالنسبة للمهاجم المتميز. فقد دعم بثقة بيليه للتغلب على روماريو، قبل أن يختار الجناح الأسطوري غارينشا على كاكا، مما أعد المسرح بشكل مثالي لمواجهة رائعة بين أربعة من أبرز المواهب في البلاد.
تتويج الملك الأعظم
مع وصول هذه المباراة المثيرة إلى ذروتها، واجه إستيفاو أصعب مقارنة حديثة له حتى الآن، واختار في النهاية نيمار على رونالدو للوصول إلى النهائي الكبير. على العكس من ذلك، كان اختياره في نصف النهائي على الجانب الآخر فوريًا، حيث اختار بيليه بشكل حاسم على زميله السابق في المنتخب الوطني غارينشا دون تردد.
عندما اضطر إلى اتخاذ القرار النهائي بين بطله الشخصي وأسطورة سانتوس، وضع المراهق تحيزه جانبًا باحترام. وتوج بيليه كأعظم لاعب، معترفًا بالإرث التاريخي الذي لا يمكن تجاوزه للأيقونة الراحلة، ولا سيما إنجازه الذي لا مثيل له بكونه اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي فاز بثلاث بطولات كأس العالم.
تأثير تشيلسي وآمال كأس العالم
بالإضافة إلى مشاركته في النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي، نجح اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا في فرض نفسه في تشيلسي، حيث سجل سبعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 32 مباراة في جميع المسابقات. للأسف، توقف زخمه المثير للإعجاب مؤخرًا بسبب إصابة في أوتار الركبة تعرض لها الشهر الماضي، والتي من المتوقع أن تبعده عن الملاعب حتى أواخر مارس.
على الرغم من غيابه عن أربع مباريات حاسمة، لا يزال الجناح الديناميكي متفائلًا للغاية بشأن آفاقه في البطولة العالمية المقبلة. بعد أن ظهر لأول مرة مع المنتخب البرازيلي الأول في سبتمبر 2024 تحت قيادة دوريفال جونيور، خاض 11 مباراة دولية وسجل خمسة أهداف دولية، مما يجعله مرشحًا قويًا للانضمام إلى التشكيلة النهائية هذا الصيف.
- Getty Images Sport
أنشيلوتي يراقب لياقة النجم المخضرم
في غضون ذلك، يخوض الرجل الذي خسر بفارق ضئيل في مباراة إستيفاو معركته الخاصة للوصول إلى كأس العالم 2026. حصل نيمار على فرصة حاسمة بعد أن أدرجه المدرب كارلو أنشيلوتي في قائمةالمنتخب الأولية الموسعة للمباريات الودية الدولية المقبلة ضد فرنسا وكرواتيا في أواخر مارس.
يواجه المهاجم البالغ من العمر 34 عامًا ضغطًا هائلاً لإثبات قدراته في المباريات أمام المدرب الإيطالي ومديري الاتحاد البرازيلي لكرة القدم. لم يتبق له الآن سوى مباراة واحدة في الدوري المحلي ضد كورينثيانز لإقناع أنشيلوتي بشكل قاطع بأنه يستحق مكانًا في الطائرة.
إعلان