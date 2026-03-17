فيديو: نجم تشيلسي إستيفاو يرفض اختيار أي لاعب من منتخب إنجلترا في المواجهة بين "أعظم لاعبي البرازيل" وأساطير "الأسود الثلاثة"
أناقة السامبا تفوق عزيمة «الأسود الثلاثة»
في مقابلة سريعة من نوع "هذا أم ذاك" مع موقع GOAL خلال حفل توزيع جوائز لندن لكرة القدم، بالتعاون مع مؤسسة Willow Foundation، طُلب من إستيفاو الاختيار بين أعظم لاعبي إنجلترا وأيقونات المنتخب البرازيلي. وكان على نجم تشيلسي أولاً الاختيار بين جوردان بيكفورد وأليسون. واختار الشاب حارس مرمى ليفربول أليسون بحسم. وعلى الجانب الدفاعي، تم اختيار كافو بدلاً من غاري نيفيل، وروبرتو كارلوس بدلاً من أشلي كول.
تجنب معضلة أساطير تشيلسي
لكن إستيفاو تجنب اتخاذ موقف محدد تجاه اثنين من رموز تشيلسي. فعندما سأله المُحاور: «جون تيري أم كارلوس ألبرتو؟»، أجاب ضاحكًا وهو يغطي وجهه: «السؤال التالي». وعندما طُلب منه الاختيار بين لامبارد وكاكا، ابتسم وقال: «السؤال التالي، هيا».
تحية تقدير لعمالقة السامبا
وشهد خط الوسط والهجوم المزيد من نفس النمط، حيث ظل إستيفاو ثابتًا في ولائه للبرازيل. فقد اختار زيكو بدلاً من ستيفن جيرارد، وكاسيميرو بدلاً من بول سكولز. وعندما تعلق الأمر باللاعبين الأكثر إبداعًا، اختار الشاب رونالدينيو بدلاً من ديفيد بيكهام دون تردد.
وبلغت المقارنات ذروتها مع أكبر الأسماء في عالم كرة القدم. فعندما طُلب منه الاختيار بين واين روني وبيليه، قال إستيفاو: "بيليه، بالطبع". وأخيراً، اختار رونالدو نازاريو بدلاً من هاري كين في الهجوم، ليكمل بذلك فوزاً ساحقاً للفريق الفائز بكأس العالم خمس مرات.