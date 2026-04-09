Getty
ترجمه
فيديو: نجم بورتو يسجل هدفًا عكسيًا بشكل غير مبرر من مسافة 40 ياردة، فيما يحقق نوتنغهام فورست تعادلًا حاسمًا في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي
- Getty Images Sport
لحظة من الجنون في دراغاو
كان فريق فيتور بيريرا يعاني في العثور على إيقاعه في وقت مبكر من مباراة الذهاب بعد التأخر بهدف افتتاحي في الدقيقة 11 سجله ويليام غوميش لاعب بورتو. ومع ذلك، تغيّر زخم المواجهة بالكامل بعد دقيقتين فقط بفضل لحظة تركت جماهير أصحاب الأرض في حالة من الذهول الجماعي.
تم تمرير الكرة عبر الخط الدفاعي لبورتو إلى الظهير الأيمن مارتيم فرنانديش. اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، ومن دون أي ضغط حقيقي، حاول تمريرة خلفية روتينية كان يفترض أن تصل إلى حارسه ديوغو كوستا، لكنه أخطأ تمامًا في لمس الكرة من المحاولة الأولى، فطارت إلى شباك بورتو، ما أشعل مزيجًا من الصدمة والاحتفال بين لاعبي فورست.
شاهد المقطع
كارثة من مسافة 40 ياردة
من مسافة تقارب 40 ياردة من مرماه، سدد فيرنانديز الكرة بقوة مفرطة للغاية. ولم يستطع كوستا، الذي كان قد تحرك قليلًا خارج خط مرماه لتوفير خيار تمرير على حافة منطقة الجزاء، سوى أن يشاهد بذعر الكرة وهي تمر مسرعة من أمامه.
الصدمة وخروج مفاجئ
بدا فرنانديز في حالة من الانهيار الواضح، إذ كان يقف منحنياً واضعاً يديه على ركبتيه، بينما كان مشجعو فورست يحتفلون بحظهم السعيد في المدرج المخصص للجماهير الزائرة. ولزيادة الأمور سوءاً بالنسبة للمدافع الشاب، انتهت ليلته الكابوسية بعد سبع دقائق فقط عندما اضطر إلى الخروج بسبب الإصابة.
ومضى فورست ليؤمّن تعادلاً حيوياً قبل مباراة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب سيتي غراوند. ويبقى أن نرى ما إذا كان فرنانديز سيتعافى جسدياً وذهنياً من ليلة كابوسية، مع عودة بورتو أولاً إلى منافسات الدوري البرتغالي في مباراة خارج أرضه أمام إستوريل برايا يوم الأحد.
وسيُعدّ بيريرا نجوم فورست لمواجهة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام أستون فيلا في اليوم نفسه.