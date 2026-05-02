فيديو | موضة شد الشعر مستمرة.. طرد جديد بالدوري الإنجليزي وتقنية الفيديو تنقذ الحكم!

وقع الحادث في وقت مبكر من الشوط الأول على ملعب «مولينوكس» عندما دخل بالارد في صراع مع مهاجم «وولفز» تولو أروكوداري. وأثناء التنافس على الكرة، بدا أن لاعب «ساندرلاند» قد أمسك بخصلات شعر المهاجم الطويلة، مما أدى إلى توقف المباراة لإجراء مراجعة بالفيديو. وبعد مراجعة الشاشة الموجودة بجانب الملعب، اعتبر الحكم بول تيرني أن هذا التصرف يمثل سلوكًا عنيفًا، فرفع البطاقة الحمراء مباشرة.

على الرغم من الطرد، كان سندرلاند قد تقدم مبكراً بهدف من رأسية نوردي موكيلي. لكن البطاقة الحمراء أجبرت الضيوف على اللعب لأكثر من ساعة بأقلية عددية، وهي حالة استغلها وولفرهامبتون في الدقيقة 54 عندما سجل سانتياجو بوينو هدف التعادل.












