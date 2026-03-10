كانت الأجواء المثيرة على متن الرحلة المتجهة إلى مدريد أكثر من مجرد لقاء حنيني بين المشجعين والمدرب السابق؛ فقد جاءت وسط تكهنات متزايدة حول احتمال عودة المدرب في المستقبل القريب.

بينما يركز مدرب المنتخب الأمريكي حاليًا على قيادة فريقه في مباريات المجموعة التي يمكن التحكم فيها في كأس العالم 2026 ضد أستراليا وباراغواي وإحدى من سلوفاكيا وكوسو وتركيا ورومانيا، فقد صرح مؤخرًا لـRadiogaceta de los Deportes أنه يظل "منفتحًا على كل الاحتمالات" بمجرد انتهاء عقده بعد البطولة. في فبراير، انتقد حتى افتقار النادي للطموح بعد نجاحه في الدوري الأوروبي الموسم الماضي وكشف عن رغبته في الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا قبل تقاعده، حتى أنه وضعهما فوق كأس العالم.

مع انتهاء فترة عمله في أمريكا بعد كأس العالم، يأمل المشجعون أن يعود إلى منصبه في نهاية المطاف بعد انتهاء فترة إيغور تودور هذا الصيف. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان توتنهام، الذي يحتل حالياً المركز السادس عشر في الجدول، سيظل في الدوري الإنجليزي الممتاز بحلول ذلك الوقت.